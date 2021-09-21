На сегодняшний день существует серьезная угроза, что мы скатимся в доантибиотическую эру, - врач-инфекционист Голубовская

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Ольга Голубовская заявила о серьезной угрозе роста устойчивости возбудителей к антибиотикам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в интервью изданию "Гордон".

Голубовская рассказывала о профессии инфекциониста, инфекционных заболеваниях и реакции микробов на антибиотики.

"Что такое инфекционное заболевание? Это рассказ борьбы между нашим макроорганизмом и возбудителем. Мы живем в мире микробов. Надо с ними договариваться. К ним нельзя (применять. - Ред.) чрезмерную агрессию. Потому что они ответят", – отметила она.

Инфекционист сказала, что возбудители болезней на чрезмерную агрессию реагируют устойчивостью к антибиотикам.

"Вы нам антибиотики, а мы вам резистентность. И на сегодняшний день есть панрезистентные штаммы. И на сегодняшний день угроза, что мы скатимся в доантибиотическую эру, – она достаточно серьезно стоит", – подчеркнула Голубовская.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голубовская заявила, что в Украине не расследуются случаи поствакцинальных осложнений: Весь мир рапортует, а у нас тишина и спокойствие

В ноябре 2020 года тогдашний главный санврач Украины Виктор Ляшко (сейчас он – глава Минздрава) заявлял, что употребление некоторых групп антибиотиков в 2020 году выросло почти в 40 раз. Бесконтрольное употребление антибиотиков формирует резистентность, предупреждал он.

В Минздраве планировали, что антибиотики начнут продавать в Украине только по рецепту уже в этом году.