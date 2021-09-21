На сегодняшний день существует серьезная угроза, что мы скатимся в доантибиотическую эру, - врач-инфекционист Голубовская
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Врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Ольга Голубовская заявила о серьезной угрозе роста устойчивости возбудителей к антибиотикам.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в интервью изданию "Гордон".
Голубовская рассказывала о профессии инфекциониста, инфекционных заболеваниях и реакции микробов на антибиотики.
"Что такое инфекционное заболевание? Это рассказ борьбы между нашим макроорганизмом и возбудителем. Мы живем в мире микробов. Надо с ними договариваться. К ним нельзя (применять. - Ред.) чрезмерную агрессию. Потому что они ответят", – отметила она.
Инфекционист сказала, что возбудители болезней на чрезмерную агрессию реагируют устойчивостью к антибиотикам.
"Вы нам антибиотики, а мы вам резистентность. И на сегодняшний день есть панрезистентные штаммы. И на сегодняшний день угроза, что мы скатимся в доантибиотическую эру, – она достаточно серьезно стоит", – подчеркнула Голубовская.
В ноябре 2020 года тогдашний главный санврач Украины Виктор Ляшко (сейчас он – глава Минздрава) заявлял, что употребление некоторых групп антибиотиков в 2020 году выросло почти в 40 раз. Бесконтрольное употребление антибиотиков формирует резистентность, предупреждал он.
В Минздраве планировали, что антибиотики начнут продавать в Украине только по рецепту уже в этом году.
Пожалуйста, подождите...
Так это по ее инициативе в нового года нельзя будет купить антибиотики без рецепта?
вот жеж твари...
пока рецепт у семейного врача получишь - вместо больного горла будет воспаление легких!
В городе минимум неделя до семейного проходит. А в селах и того больше, и еще за проезд плати..
твари.
Потому что это невыгодно фармацевтическим компаниям!
А в сельской местности старикам с воспалением легких или бронхитом еще полдня на автобусе трястись до врача.
Антибиотики с нового года будут по рецепту.
Аптекари будут выслушивать о себе много нелестного... хотя они не виноваты.
У меня хронический бронхит с 20 лет - я лучше всякого врача знаю, как и чем мне его лечить.
Повернення назад в Середньовіччя змогло б вирішити цю та багато інших проблем, а то стоїть 25 поверховий будинок і кожен мешканець в ньому хоче з'їсти курочку.
_Што?! Чрезмерная агрессия к агрессору? К паразиту, вредителю-врагу и убийце! Эта агрессия - полностью оправданна так как является ответом на нападение агрессора!
Подібний випадок був зі мною років двадцять тому, коли хворів на бронхіт, а лікарі прописали Цифтріаксон. На моє щастя до мене зайшла сусідка старий лікар інфекціоніст (земля їй пухом). Вона спочатку подумала що, я щось цікаве підхватив від дівок. А коли вияснила що, у мене бронхіт то, запитала чим мій лікар збирається мене лічити при запаленні легень. І проконтролювала щоб я проколов весь рекомендований виробником курс.
Рівень лікування має відповідати рівню загрози, а не лупити по горобцям з гармати. Занадто не є добре.
Так врачи сами же и назначали антибиотики при ковиде.
о каком бесконтрольном употреблении этот некомпетентный гражданин говорит? По-протоколу лечения ковида людям назначали по 2-3 антибиотика, иногда одновременно.
Оно даже не в курсе что в его ведомстве происходит?
Жене при легкой форме Ковида участковый дурачек "на всякий случай" тоже 2 антибиотика назначил. Решили у другого врача проконсультироваться - все отменила, поддерживающую терапию назначила - Ковид прошел без последствий.
Потому что антибиотик - не антивирусное средство, а противомикробное!
Потому и правильно писать не "умер от Ковид", а "умер от осложнений Ковид".
Я уже лучше всех врачей знаю, как мне лечить мой бронхит.
В той же Канаде даже если у вас есть медицинская страховка - только вызов скорой обойдется вам в $150. Если нет страховки - дороже.
И да, у нас сейчас фактически скопирована американская система семейных врачей. Скопирована не без недостатков, но там в этом плане тоже не все идеально.
Но вот по поводу антибиотиков у нас реальная дичь.
Уважаемые... а что вы расскажете на счет антибиотиков в мясе, например курином? Это никак не стимулирует потребление антибиотиков, вот ваааще?))