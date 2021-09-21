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На сегодняшний день существует серьезная угроза, что мы скатимся в доантибиотическую эру, - врач-инфекционист Голубовская

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

На сегодняшний день существует серьезная угроза, что мы скатимся в доантибиотическую эру, - врач-инфекционист Голубовская

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Ольга Голубовская заявила о серьезной угрозе роста устойчивости возбудителей к антибиотикам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в интервью изданию "Гордон".

Голубовская рассказывала о профессии инфекциониста, инфекционных заболеваниях и реакции микробов на антибиотики.

"Что такое инфекционное заболевание? Это рассказ борьбы между нашим макроорганизмом и возбудителем. Мы живем в мире микробов. Надо с ними договариваться. К ним нельзя (применять. - Ред.) чрезмерную агрессию. Потому что они ответят", – отметила она.

Инфекционист сказала, что возбудители болезней на чрезмерную агрессию реагируют устойчивостью к антибиотикам.

"Вы нам антибиотики, а мы вам резистентность. И на сегодняшний день есть панрезистентные штаммы. И на сегодняшний день угроза, что мы скатимся в доантибиотическую эру, – она достаточно серьезно стоит", – подчеркнула Голубовская.

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В ноябре 2020 года тогдашний главный санврач Украины Виктор Ляшко (сейчас он – глава Минздрава) заявлял, что употребление некоторых групп антибиотиков в 2020 году выросло почти в 40 раз. Бесконтрольное употребление антибиотиков формирует резистентность, предупреждал он.

В Минздраве планировали, что антибиотики начнут продавать в Украине только по рецепту уже в этом году.
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Топ комментарии
+6
З зеленими,ми скотимося в Мезозойську еру.
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21.09.2021 14:07
+5
хватит уже пугать..
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21.09.2021 14:05
+4
Правильно, заболеешь банальной простудой и для экономии времени не жди пока пройдет сама или с помощью безвредных народных средств, а херячь антибиотики, которые актуальны при воспалениях легких или других тяжелых болезнях. И в один не очень прекрасный день, при тяжелом заболевании , антибиотики скажут куку, а **** мы, нас уже не боятся.
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21.09.2021 14:32
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хватит уже пугать..
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21.09.2021 14:05 Ответить
истеричка недоделанная эта Голубовская.

Так это по ее инициативе в нового года нельзя будет купить антибиотики без рецепта?

вот жеж твари...

пока рецепт у семейного врача получишь - вместо больного горла будет воспаление легких!

В городе минимум неделя до семейного проходит. А в селах и того больше, и еще за проезд плати..

твари.
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21.09.2021 15:28 Ответить
З зеленими,ми скотимося в Мезозойську еру.
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21.09.2021 14:07 Ответить
Правильно, антибиотики надо продавать по рецепту, но не сделали так!

Потому что это невыгодно фармацевтическим компаниям!
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21.09.2021 14:09 Ответить
Опять запугивают, Да сделайте рекламу здорового образа жизни, о вредности чрезмерного принятия лекарств! Так нет же, видосики Зеленского и о Зеленском, прибыль фармакомпаний важней!
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21.09.2021 14:12 Ответить
Кому надо?
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21.09.2021 14:19 Ответить
представь, что у тебя бронхит. Запись к семейному врачу на неделю вперед. Пока ты к нему попадешь - уже будет тяжелая форма или воспаление легких.

А в сельской местности старикам с воспалением легких или бронхитом еще полдня на автобусе трястись до врача.

Антибиотики с нового года будут по рецепту.

Аптекари будут выслушивать о себе много нелестного... хотя они не виноваты.

У меня хронический бронхит с 20 лет - я лучше всякого врача знаю, как и чем мне его лечить.
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21.09.2021 15:31 Ответить
Підтримую на всі 100% ! Тепер іще потрібно буде "лєкарю" платити і за рецепт ; крім того розростеться нелегальний продаж медпрепаратів , який і нині чималий . Ну а щодо "бездумного" використання антибіотиків - так Бог вам усім дав мізки щоб думали що робите як ліки приймаєте понад міру !
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21.09.2021 15:38 Ответить
Проблема з неконтрольованим використанням антибіотиків, лежить в галузі промислового тваринництва, а фармація це вже потім. Оскільки збільшує резистентність зоонозних патогенів( які передаються від тварини до людини).

Повернення назад в Середньовіччя змогло б вирішити цю та багато інших проблем, а то стоїть 25 поверховий будинок і кожен мешканець в ньому хоче з'їсти курочку.
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21.09.2021 18:31 Ответить
Яких саме ?
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22.09.2021 07:08 Ответить
одна говорильня
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21.09.2021 14:10 Ответить
"Мы живем в мире микробов. Надо с ними договариваться. К ним нельзя (применять. - Ред.) чрезмерную агрессию. "

_Што?! Чрезмерная агрессия к агрессору? К паразиту, вредителю-врагу и убийце! Эта агрессия - полностью оправданна так как является ответом на нападение агрессора!
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21.09.2021 14:20 Ответить
Правильно, заболеешь банальной простудой и для экономии времени не жди пока пройдет сама или с помощью безвредных народных средств, а херячь антибиотики, которые актуальны при воспалениях легких или других тяжелых болезнях. И в один не очень прекрасный день, при тяжелом заболевании , антибиотики скажут куку, а **** мы, нас уже не боятся.
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21.09.2021 14:32 Ответить
Проблема не в тому. Не рідко наші лікарі прописують дуже сильні антибіотики при незначних хворобах або домашньому лікуванні. Після чого, людина не проходить повний цикл лікування і припиняє приймати ліки після зникнення головних симтомів. Таким чином в середині себе людина вирощує мікроби, які вже не бояться відповідних антибіотиків.

Подібний випадок був зі мною років двадцять тому, коли хворів на бронхіт, а лікарі прописали Цифтріаксон. На моє щастя до мене зайшла сусідка старий лікар інфекціоніст (земля їй пухом). Вона спочатку подумала що, я щось цікаве підхватив від дівок. А коли вияснила що, у мене бронхіт то, запитала чим мій лікар збирається мене лічити при запаленні легень. І проконтролювала щоб я проколов весь рекомендований виробником курс.

Рівень лікування має відповідати рівню загрози, а не лупити по горобцям з гармати. Занадто не є добре.
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21.09.2021 14:41 Ответить
Так ты самое интересное не рассказал - от девок что-то подхватывал или нет?
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21.09.2021 16:45 Ответить
Спасайся хто може.
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21.09.2021 14:21 Ответить
А не потрібно прописувати цефтріаксон при нежиті.
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21.09.2021 14:26 Ответить
Виктор Ляшко (сейчас он - глава Минздрава) заявлял, что употребление некоторых групп антибиотиков в 2020 году выросло почти в 40 раз.

Так врачи сами же и назначали антибиотики при ковиде.
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21.09.2021 14:28 Ответить
"Бесконтрольное употребление антибиотиков формирует резистентность, предупреждал он. " -

о каком бесконтрольном употреблении этот некомпетентный гражданин говорит? По-протоколу лечения ковида людям назначали по 2-3 антибиотика, иногда одновременно.

Оно даже не в курсе что в его ведомстве происходит?
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21.09.2021 14:29 Ответить
Врач назначает или человек сам себе назначает, решив что у него не насморк, а ковид или грипп. Разные вещи?
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21.09.2021 14:39 Ответить
Врачи у нас тоже назначают антибиотики чрезмерно.
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21.09.2021 14:51 Ответить
Она в курсе. И об этой проблеме говорит.

Жене при легкой форме Ковида участковый дурачек "на всякий случай" тоже 2 антибиотика назначил. Решили у другого врача проконсультироваться - все отменила, поддерживающую терапию назначила - Ковид прошел без последствий.
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21.09.2021 14:53 Ответить
может у вас на России при ковиде и назначали антибиотики, а у нас, как и во всем мире, ковид антибиотиками НЕ ЛЕЧАТ.

Потому что антибиотик - не антивирусное средство, а противомикробное!
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21.09.2021 15:33 Ответить
Держу в курсе - пневмония, которая развивается при Ковиде и которая является основной опасностью - не вирусного, а бактериального происхождения. Вирус ослабляет иммунитет - бактерии иммунитетом перестают сдерживаться.

Потому и правильно писать не "умер от Ковид", а "умер от осложнений Ковид".
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21.09.2021 15:42 Ответить
До таких призначень лікарів реанімаційних відділень штовхає відсутність мережі лабораторій де швидко і головне якісно можна перевірити бакпосів . З досвіду власного життя - три платних лабораторії збудника не виявили , лише через знайомих якісний аналіз зробили у інституті Амосова ; пацієнту відразу скасували "обойму " антибіотиків які йому "вливали" і при цьому збудник інфекції до них стійкий , а призначили один єдиний до якого у нього чутливість . Питання в одному - кожному доступна лабораторія інституту серця ? Лише наявність ************* лабораторій хоча б по одній на область , де перевірка аналізів займатиме години а не дні , врятує нас від бездумного застосування антибіотиків !!!!!!
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21.09.2021 15:50 Ответить
Кто бы знал, что есть такая....
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21.09.2021 14:30 Ответить
И она права. В цивилизованных странах давно уже антибиотики врачами назначаются только в самых крайних случаях. А у нас - при любом чихе тебе врач сходу антибиотик выписывает. А если возникнет серьезная проблема - антибиотики уже не помогут.
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21.09.2021 14:51 Ответить
в цивилизованных странах у граждан есть доступ к нормальному медицинскому обслуживанию. а у нас пока попадешь к врачу за рецептом - пять раз сдохнуть успеешь.

Я уже лучше всех врачей знаю, как мне лечить мой бронхит.
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21.09.2021 15:34 Ответить
Не совсем так.

В той же Канаде даже если у вас есть медицинская страховка - только вызов скорой обойдется вам в $150. Если нет страховки - дороже.

И да, у нас сейчас фактически скопирована американская система семейных врачей. Скопирована не без недостатков, но там в этом плане тоже не все идеально.

Но вот по поводу антибиотиков у нас реальная дичь.
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21.09.2021 15:39 Ответить
Так бо страхову медицину придумали хіба для того щоб пацієнту було легше ? Зовсім ні ! Просто іще один метод заробляння грошей ! Один і той же препарат при страховій медицині у Австраліі 150000 у.о. США , у самих США 0 близько 100000 у.о. у нас та наших расєйських сусідів близько 10000 у.о. Така різниця викликана не співчуттям до нас , а тим що у нас немає страховиків які такі суми можуть покрити як на Заході , а фармацевтам - і наші копійки не лишні ; тим більше якщо собівартість ліків - тьху (((
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21.09.2021 15:58 Ответить
По ідеї так із вакцинацією, виведеться мутант-ковід і сифіліс покажиться насморком
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21.09.2021 15:18 Ответить
К нам летит отакенна комета!И пока она летит,я расскажу вам о борьбе микробов с антибиотиками и чем это грозит человечеству

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21.09.2021 15:35 Ответить
А все лишь бы люди не могли принимать самостоятельные решения. Даже такую мелочь как купить таблетки в аптеке.

Уважаемые... а что вы расскажете на счет антибиотиков в мясе, например курином? Это никак не стимулирует потребление антибиотиков, вот ваааще?))
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21.09.2021 16:13 Ответить
и кто же все это сделал????? наверное - летучие мыши.....
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21.09.2021 18:08 Ответить
 
 