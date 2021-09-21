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"Мы имеем дело с хорошо организованной акцией со стороны Минска и Москвы": Польша направит еще 500 военных для охраны границы с Беларусью

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Власти Польши объявили о размещении на границе с Беларусью дополнительных войск и военной техники для защиты от наплыва нелегальных мигрантов, которых используют Беларусь и Россия для дестабилизации Евросоюза.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

"Мы имеем дело с хорошо организованной акцией со стороны Минска и Москвы", - сказал на пресс-конференции в понедельник, 20 сентября, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Выступая после встречи с министром внутренних дел и администрации Польши Мариушем Каминьским и начальником Пограничной службы генералом Томашем Прагой, Моравецкий отметил, что власти страны будут "с полной решимостью" защищать польскую границу.

Каминьский сообщил, что к границе с Беларусью на этой неделе будут направлены еще 500 военнослужащих и 8 единиц военной техники, которые укрепят пограничную охрану.

Польша, Литва и Латвия обвиняют власти в Минске в организованной доставке беженцев к внешней границе ЕС. Все три страны ввели режим чрезвычайного положения в районах на границе с Беларусью. В конце мая, после того как западные страны ужесточили санкции против Беларуси, правитель страны Александр Лукашенко объявил, что Минск больше не будет препятствовать проезду мигрантов в ЕС.

Моравецкий и Каминьский считают, что власти Беларуси ввели безвизовый режим с некоторыми странами Ближнего Востока, которые имеют "миграционный потенциал", для привлечения мигрантов и их отправки в Польшу и Литву. Глава польского правительства отметил, что количество незаконных попыток пересечения белорусско-польской границы постоянно растет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 10 тыс. нелегальных мигрантов находятся в Беларуси и готовы к гибридной атаке на Евросоюз, - премьер Польши Моравецкий

В минувшее воскресенье, 19 сентября, на разных участках приграничной зоны на территории Польши были обнаружены тела трех погибших мигрантов, один из которых был гражданином Ирака. По словам Моравецкого, они скончались из-за переохлаждения и переутомления. Дальнейшие действия по этому делу осуществляет прокуратура, сообщили в польской погранслужбе.

Ранее в тот же день Госпогранкомитет и Следственный комитет Беларуси сообщили о том, что на белорусской стороне границы было обнаружено еще одно тело женщины - 39-летней гражданки Ирака. Эту информацию позднее подтвердил начальник польской погранслужбы.

С начала года в Польше, по оценкам местных властей, было зафиксировано свыше 8000 попыток нелегально пересечь границу республики с белорусской стороны, в том числе только с начала сентября - более 3800 попыток.
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Отец "персмского стрелка" воевал на Донбассе против Украины. Кровь от крови, плоть от плоти. Сынок посмотрел, что батя ездит убивать украинцев на украинской земле просто за то, что они - украинцы, и решил повторить "подвиг" отца, только уже у себя, в Перми.
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21.09.2021 14:19 Ответить
Прийшла обратка маскалям.
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21.09.2021 14:27 Ответить
Мать говорила что отец в Сирии воевал. Откуда инфа про Донбасс? источник можно?
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21.09.2021 15:01 Ответить
"Мы имеем дело с хорошо организованной акцией со стороны Минска и Москвы"

Ви поляки совершили ту же ошибку что и остальные страны ЕС.Вы не учитесь на чужих ошибках,Украина страдает уже 8 лет от войны а вы так ничего и не предприняли для укрепления своих границ и мощности своей армии.
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21.09.2021 14:31 Ответить
Если честно, это просто издержки торговли, в том числе и контрабандной, с режимом Бульбофюрера и бункерного Фюрера. Думали до последнего, что пронесёт, пока Украина воюет, а оказалось, что нет и самих коснётся, пока только в форме безудержного потока нелегалов. Афганская наркота на подходе, то ли ещё будет. Кстати показательный для нас пример неповоротливого реагирования НАТО на эту проблему отдельных его членов
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21.09.2021 14:39 Ответить
Это только отмазка,вас должен был насторожить еще бульбашский референдум как и нас дамба на Тузлу.
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21.09.2021 14:55 Ответить
Паны думали, что давление на Беларусь дело безнаказанное и приятное. Они ошиблись.
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21.09.2021 14:41 Ответить
 
 