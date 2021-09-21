Школы с уровнем вакцинации ниже 80% будут закрыты с 23 сентября на Закарпатье, - ОГА
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На Закарпатье школы и детсады, в которых уровень вакцинации от COVID среди персонала не достигает 80%, будут закрыты с 23 сентября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Закарпатской ОГА.
Глава ОГА Анатолий Полосков заявил: "Сделайте прививку первой дозой сегодня - завтра, чтобы дать возможность детям посещать садики и учиться в школах и в "желтом" уровне. Учебные заведения, где по состоянию на утро четверга будет менее 80% вакцинированного персонала, будут закрыты".
Напомним, ранее сообщалось, что Украина переходит в "желтую" зону карантина с 23 сентября.
Топ комментарии
+5 Привет
показать весь комментарий21.09.2021 14:23
+4 Привет
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+3 Eugen Mk
показать весь комментарий21.09.2021 14:25
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Пожалуйста, подождите...
І якщо навчати не буде кому, то ці всі витрати непотрібні. Тобто гроші тупо викинуть в повітря.
А учитель тоже человек...или нет?? Или только депутат??
Вони вже й так готові до різної гидоти.
А если у человека врожденная сопротивляемость к КОВИДУ или уже не заметно для себя переболел и имеет к нему имунитет?Так вам даже санитар-недоучка скажет что любая прививка от этого недуга таким людям пойдет только во вред а не на благо.
Почему про все это умалкивают официальные источники если они действительно борются с болезнью а не с народом?
Така "турбота". А ізраїльтяни в шоці: кажуть - йдеться як би про наше здоров*я, але нам навіть не озвучили, за що нас продали.
Під тиском уряд якусь приблизну скорочену, дуже загальну писульку мусив опублікувати - і все.