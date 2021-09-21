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Школы с уровнем вакцинации ниже 80% будут закрыты с 23 сентября на Закарпатье, - ОГА

Новости Цензор.НЕТ Общество

Школы с уровнем вакцинации ниже 80% будут закрыты с 23 сентября на Закарпатье, - ОГА

На Закарпатье школы и детсады, в которых уровень вакцинации от COVID среди персонала не достигает 80%, будут закрыты с 23 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Закарпатской ОГА.

Глава ОГА Анатолий Полосков заявил: "Сделайте прививку первой дозой сегодня - завтра, чтобы дать возможность детям посещать садики и учиться в школах и в "желтом" уровне. Учебные заведения, где по состоянию на утро четверга будет менее 80% вакцинированного персонала, будут закрыты".

Напомним, ранее сообщалось, что Украина переходит в "желтую" зону карантина с 23 сентября.

Также читайте: 78 школ Одессы продолжат работу в случае перехода в "желтую" зону, - департамент образования

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+5
Там где начинается вакцинация там логике уже места нет...
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21.09.2021 14:23
+4
Корниенко подчеркнул, что никто не может заставить депутатов вакцинироваться, так как это будет нарушением прав человека. Источник: https://censor.net/ru/n3289479

А учитель тоже человек...или нет?? Или только депутат??
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21.09.2021 14:27
+3
Да по всему миру так
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21.09.2021 14:25
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Я не понимаю почему должна страдать учеба детей если несколько учителей отказываются от укола.
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21.09.2021 14:20 Ответить
ну здoхн пaрочку вiд влаcного виbору. усi ж нe здохнуть
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21.09.2021 14:23 Ответить
И пожелтеют.
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21.09.2021 14:31 Ответить
не понимаю почему учитель должен рисковать здоровьем, чтобы тебе было классно?
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21.09.2021 14:25 Ответить
Просто он работает с детьми. НЕ нравятся условия - заявление и на выход.
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21.09.2021 14:33 Ответить
дурак ти колхозний. нe мають права звiльняти. bо дiти нe у зoнi ризику. дiти лeгко пeрeносять. вчитeлiв вакцинують щоb нe мeрли bо вакцина нe захищає вiд хвороbи а лишe вiд лeталу i тяжких форм хвороbи. хочe вчилка коньки вiдкинуть ii власний вирbiр.
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21.09.2021 15:07 Ответить
Відразу видно, що в гирманії драїш очка. А ти якось на досузі міг би подумати, що школа це здоровенна фінансова яма на котру витрачають дуже багато грошей - освіта вчителя, зарплати вчителя, електрика, отоплення, охорона, адміністрування, техперсонал....

І якщо навчати не буде кому, то ці всі витрати непотрібні. Тобто гроші тупо викинуть в повітря.
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21.09.2021 21:25 Ответить
тоbто ти визнаєш що ти тупак - bо лишe тупак колхозний bудe за такe звiльняти.
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21.09.2021 21:47 Ответить
Така зараз ситуація, не кожний має розум для розуміння.
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21.09.2021 15:15 Ответить
bатьки повeзуть в угорщину вчитись
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21.09.2021 14:22 Ответить
нехай щастить
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21.09.2021 15:16 Ответить
Странная логика, как по мне у детей намного больше шансов заразить друг друга чем у учителя.
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21.09.2021 14:22 Ответить
Там где начинается вакцинация там логике уже места нет...
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21.09.2021 14:23 Ответить
поправочка : украiнська вакцинацiя
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21.09.2021 14:24 Ответить
Да по всему миру так
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21.09.2021 14:25 Ответить
нe наcилують так як в Украiнi. люди самi ******* вирbiр
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21.09.2021 15:09 Ответить
да ладно? вот прям нигде? вот Италия, в Австралии так же весело, в США так же гайки закручивают. в Украине далеко не самый плохой расклад.
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21.09.2021 15:58 Ответить
а что не так с украинской вакцинацией, лапотник?
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21.09.2021 14:30 Ответить
лапоть самe ти bо какаєш на узьком.
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21.09.2021 14:40 Ответить
А казали що при 73% з"явиться колективний імунітет. Знов збрехали.
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21.09.2021 14:25 Ответить
У нас как раз вакцинация 73% среди взрослого населения. Ситуация хуже некуда, снова карантин собираются вводить. Чем больше процент вакцинации, тем хуже ситуация. Наводит на мысли.
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21.09.2021 14:42 Ответить
"у нас" цe твiй прапорeць?
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21.09.2021 15:10 Ответить
Ось наче тебе вчили у школі без карантину, а рахувати ти не вмієшь.
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21.09.2021 15:17 Ответить
А число тобі ні про що не говорить?
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21.09.2021 17:37 Ответить
Я вакцинований і просто в захваті від цієї цифри.
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21.09.2021 17:38 Ответить
Це також тест на адекватність вчителів. Знаю школу в якій не вакцинувались вчителі і в результаті не почалося навчання тому шо - чіпи, біл гейтс, ололо. Такі навчать мама дарагая.
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21.09.2021 14:25 Ответить
есть желание - уколись и радуйся, учителя причем к твоим фобиям?
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21.09.2021 14:26 Ответить
Та які проблеми, ніхто ж не силує- заяву на стіл і адьйо.
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21.09.2021 14:37 Ответить
А детей учить кто будет? Вы что ли?
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21.09.2021 15:11 Ответить
Ідіоти не мають вчити дітей.
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21.09.2021 15:18 Ответить
А кто определил, что они идиоты?
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21.09.2021 15:26 Ответить
Не пройшли тест на адекватність. Коли повар не миє руки після туалету - він професійно не придатен.
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21.09.2021 15:38 Ответить
Сравнение некорректн
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21.09.2021 15:43 Ответить
Вы с Закарпатья? Если да, напишите , плизз, как это видный деятель современности полосков, закроет школы
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21.09.2021 15:44 Ответить
Ніякого тесту на адекватність тут і близко немає, бо він мав би проводитись психіатрами. Чи Конформізм та віра в експертизу це адекватність?
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21.09.2021 18:44 Ответить
Силує, ще й як змушує пройти медичну процедуру під страхом покарання, щось подібне до тортур, коли тебе мучать поки ти не зробиш, що від тебе хочуть. Не заява на стіл з власної ініціативи. А звільнення - позов до суду, ось коректний шлях.
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21.09.2021 18:48 Ответить
Знайома вчителька запевняла, що вакцина це зло і уповала на ЗОЖ. Зараз у неї ковід, а у її вакцинованих колег ні. Вона вже і готова вакцинуватися, однак питання вже стоїть по іншому.
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21.09.2021 15:24 Ответить
А ковид это , что приговор? У меня тоже был ковид и что? Переболеет и будет все у неё вери вел
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21.09.2021 15:28 Ответить
99,2% летальных случаев от COVID-19 в Украине - это невакцинированные люди, - Ляшко Источник: https://censor.net/ru/n3289373
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21.09.2021 16:33 Ответить
Бред и при том полный. Где вообще в статистике переболевшие? К какой категории мы относимся. Имеющие естественный (природный) иммунитет
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21.09.2021 16:56 Ответить
Умереть можна і від СНІДу, однак там потрібно при наймі ширятись або согрішити. При ковіді тобі гайки просто так, наприклад із-за дурості Аліси Іваненко.
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21.09.2021 17:11 Ответить
Твій імунітет ковіду, що танку гола дупа.
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21.09.2021 17:13 Ответить
А вы батенька гений😅👍. Ведущий иммунолог у себя в селе, не иначе
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21.09.2021 17:27 Ответить
https://inshe.tv/society/2021-06-27/616487/ Где танк, а у кого дупа
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21.09.2021 21:00 Ответить
За сутки 21 сентября 2021 в Украине зафиксированы 6 754 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 625, медработников - 125). Источник: https://censor.net/ru/n3289649
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22.09.2021 10:24 Ответить
ЗОЖ це така сама фігня, як і коронавірус. Важлива тільки генетика та епігенетика.
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21.09.2021 18:49 Ответить
Флаг тобі в руки.
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21.09.2021 19:42 Ответить
Корниенко подчеркнул, что никто не может заставить депутатов вакцинироваться, так как это будет нарушением прав человека. Источник: https://censor.net/ru/n3289479

А учитель тоже человек...или нет?? Или только депутат??
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21.09.2021 14:27 Ответить
опередили на 2 мин))) искал долго!
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21.09.2021 14:29 Ответить
Депутатів будуть лікувати у Феофаніії або Александрівській, а де ти будешь боротись за своє життя.
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21.09.2021 15:26 Ответить
Надеюсь Полосков, с таким же призывом, обратился и к Верховной Раде? Ведь вся страна может остаться без законодателей!
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21.09.2021 14:32 Ответить
Иными словами кто не вакцинирован он уже не член общества,может для не вакцинированых строить крематории и на законодательном уровне их кимировать?За одно и Украина решит вопрос и из сырьем для отопления на зимний период?
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21.09.2021 14:36 Ответить
Не підказуйте.

Вони вже й так готові до різної гидоти.
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22.09.2021 07:18 Ответить
Есть вопрос на который Минздрав Украины не в состоянии ответить однозначно.Какое количество антител должно присутствовать в организме для того чтоб человек не нуждался у вакцинации.Нас принуждают шприцеваться поголовно или обявляют нас изгоями общества.А ведь это-же нарушение Конституции Украины,геноцид или намереное уничтожение..

А если у человека врожденная сопротивляемость к КОВИДУ или уже не заметно для себя переболел и имеет к нему имунитет?Так вам даже санитар-недоучка скажет что любая прививка от этого недуга таким людям пойдет только во вред а не на благо.

Почему про все это умалкивают официальные источники если они действительно борются с болезнью а не с народом?
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21.09.2021 14:51 Ответить
Ізраїль он на 30 років засекретив угоду з пфайзером і лише щотижнево інфу їм передає про щеплених.

Така "турбота". А ізраїльтяни в шоці: кажуть - йдеться як би про наше здоров*я, але нам навіть не озвучили, за що нас продали.

Під тиском уряд якусь приблизну скорочену, дуже загальну писульку мусив опублікувати - і все.
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22.09.2021 07:20 Ответить
Посмотрим, как он это сделает. У него нет таких полномочий)
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21.09.2021 15:12 Ответить
Есть такой прикол,как химия.Где смешивание компонентов вызывает определённую реакцию.Щоб добиться реакции,нужно совершить несколько действий.Допустим я злой химик,который решил уничтожить человечество.Шо я делаю?Я выпускаю в мир первый компонент в виде вируса Ковид.Дальше по моему плану,человечество,само того не подозревая создаёт второй компонент в виде вакцины и добровольно-принудительным способом вводит себе.Дело за малым-это выпустить в мир третий компонент,который войдёт в симбиоз с двумя компонентами и вызовет смерть биологического организма носителя двух компонентов.После такой милой химии,я заявляю,що противоядие,есть только у меня.Но мне нужно золото ФортНокса,акций всех мировых бирж и космический шатл,Як вариант.
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21.09.2021 16:05 Ответить
А что скажете если в Черновицкой учителя покупают бумаги с вакцинацией?
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21.09.2021 16:09 Ответить
Тепер вчителі які вакцинувалися будуть працювати, а не вакциновані на дивані каву пити і відпочивати. Всеодно зарплату всім однакову платитимуть. Одже не має сенсу вакцину колоти для халявщиків.
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21.09.2021 16:30 Ответить
 
 