РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11575 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
5 611 55
недвижимость (782) Арахамия (956) Слуга народа (2548) Клочко Андрей (37)

Арахамия о покупке матерью "слуги народа" Клочко недвижимости на 14,5 млн грн: Там нет никакой зрады. Это семейные дела

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Арахамия о покупке матерью

Руководитель фракции "СН" Давид Арахамия считает, что в вопросе возможной причастности нардепа "Слуги народа" Андрея Клочко к покупке его матерью недвижимости на 14,5 млн грн должны разбираться антикоррупционные органы.

Об этом он заявил в интервью журналистам в Раде, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

Арахамия напомнил, что на сегодняшний день нет информации о том, что данная недвижимость приобретена с помощью Клочко.

"Насколько мне известно, он уже прокомментировал эту ситуацию. Там нет никакой зрады...Я его спрашивал об этом, он тогда утром вышел на брифинг и был очень обижен из-за этих обвинений по поводу того, что кто-то кому-то что-то подарил", - отметил нардеп.

 Глава фракции "СН" напомнил, что Клочко сказал о том, что его маме помогала его сестра. 

"Взрослый человек, который с мужем занимается бизнесом, может покупать своей маме что угодно. Если бы у меня, например, был брат-бизнесмен, который нормально зарабатывает, и он купил бы что-то моей матери, то вы бы меня обвиняли, что это сделал я?! Это семейные дела", - объяснил политик.

Читайте также: Разумков о приобретенной матерью "слуги народа" Клочко недвижимости на 14,5 млн грн: Пусть разбираются антикоррупционные органы, он даст пояснения

Арахамия также выразил уверенность, что по данному вопросу было открыто производство по факту публикации в СМИ.

Как сообщалось ранее, 70-летняя мать нардепа "Слуги народа" Андрея Клочко - Наталья - в течение последних двух лет стала обладательницей сразу двух квартир в Киеве, дома, земельных участков и автомобиля.

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+17
показать весь комментарий
21.09.2021 14:50
+14
показать весь комментарий
21.09.2021 14:33
+14
показать весь комментарий
21.09.2021 14:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
21.09.2021 14:33 Ответить
настає час коли треба їх писдити за брехню
показать весь комментарий
21.09.2021 14:38 Ответить
Сморід АграхіміЇ !
показать весь комментарий
21.09.2021 14:49 Ответить
показать весь комментарий
21.09.2021 14:48 Ответить
показать весь комментарий
21.09.2021 14:33 Ответить
мамой клянусь
показать весь комментарий
21.09.2021 14:35 Ответить
Зрады нет, это мама депутата копила себе на домик 50 лет, недоедала.))
показать весь комментарий
21.09.2021 14:36 Ответить
перед тем как писать зайди и почитай хоть что-то, и хоть где-то
показать весь комментарий
21.09.2021 17:14 Ответить
показать весь комментарий
21.09.2021 14:43 Ответить
В семье крупного киевского мафиози наметился кризис.
показать весь комментарий
21.09.2021 14:36 Ответить
Ну и рожа, вот сразу видно шо ця людина ничого не крала.))
показать весь комментарий
21.09.2021 14:38 Ответить
показать весь комментарий
21.09.2021 14:59 Ответить
Эта рожа, так и смотри, чтоб не треснула с голодухи...
показать весь комментарий
12.10.2021 22:19 Ответить
Где-то заплакал в сторонке Янык....
показать весь комментарий
21.09.2021 14:42 Ответить
у слуг всё просто...

клочко должен одеть футболку "мамалюбитмиллионы"

и всё
показать весь комментарий
21.09.2021 14:43 Ответить
что-то много на сегодня агрохимии. общество может получить передоз.

хотя остальному нариду нравицца.
показать весь комментарий
21.09.2021 14:45 Ответить
дятел. не сестра купила маме а потом подарила а мама купила на себя
показать весь комментарий
21.09.2021 14:46 Ответить
Так співпало, що 70 річна мамуня цього слуги за два роки його депутатства наколядувала аж стільки лямів, кожного дня встаючи з рання і спускаючись в підземні переходи столиці або продаючи картоплю та інші овочі, які сама зібрала на городині. А чому ж коли була молодшою цього не робила, здоров'я ж більше було. Не мама а Термінатор якийсь.
показать весь комментарий
21.09.2021 14:47 Ответить
Валяльщицы много зарабатывают, это точно.
показать весь комментарий
21.09.2021 14:51 Ответить
показать весь комментарий
21.09.2021 14:49 Ответить
В Украине не нужно никаких антикорупционных органов и судов, достаточно арахимии ,который оправдание выносит ,без суда и следсвия и приговора .
показать весь комментарий
21.09.2021 14:49 Ответить
Запишусь в семью Клочко, ненадолго. Обещаю вести себя хорошо. Заранее благодарен.
показать весь комментарий
21.09.2021 14:49 Ответить
Там котов, не уважают...
показать весь комментарий
12.10.2021 22:15 Ответить
показать весь комментарий
21.09.2021 14:50 Ответить
не...ну вы обратили внимание...как хламидия выбилась в первые ряды после поулыбался на футболе каламойше? )))) прямо чревовещатель... на все вопросы имеет свой ...бред )))
показать весь комментарий
21.09.2021 14:53 Ответить
В Слуге народа все как на подбор - лживые наглые приматы!
показать весь комментарий
21.09.2021 15:00 Ответить
Ну, какой презик, таковы и слуги его, чего уж скрывать.
показать весь комментарий
12.10.2021 22:12 Ответить
Арахимия, мы все так и поняли: "Семейные дела."! Теперь любопытно посмотреть твои "Семейные дела."! А язЕлоховские. тоже такие же семейные дела???

В общем, "95" и есть семья, с бабушкой бородатым...

PS: Я уже и забыл, когда в последний раз говорил: "Хуже не бывает!" ...
показать весь комментарий
21.09.2021 15:06 Ответить
Эта Арахимия нормального дурня включает
показать весь комментарий
21.09.2021 15:15 Ответить
Когда уже эту абизьяну украинцы возьмут за хвост, раскрутят и закинут обратно на пальму?
показать весь комментарий
21.09.2021 15:32 Ответить
Абезян...
показать весь комментарий
21.09.2021 16:19 Ответить
И пруд она строит есть видео даже нашёл случайно смотреть...
показать весь комментарий
21.09.2021 16:24 Ответить
Наговариваете вы на нашу семью.Грех это

показать весь комментарий
21.09.2021 16:43 Ответить
А брехать, разве это не грех???
показать весь комментарий
12.10.2021 22:07 Ответить
У вас мозгов не хватает зайти в интернет и почитать откуда этот дом? Вы специально информацию про сестру пропускаете? Вам лишь бы человека пооскорблять
показать весь комментарий
21.09.2021 17:13 Ответить
Пані Ірина, до думки зєбанатів на цьому форумі не дослухаються.
показать весь комментарий
21.09.2021 18:14 Ответить
ЧЕРГОВЕ ФЕЙК ВКИДАННЯ, ЯК ЖЕ СТАРАЮТЬСЯ ПОЛІТ КОНКУРЕНТИ ЯКІ ГРАБУВАЛИ МИНУЛІ РОКИ КРАЇНУ, ПІДСТАВИТИ ПРЕЗИДЕНТА І ЙОГО КОМАНДУ
показать весь комментарий
21.09.2021 17:16 Ответить
Ребята, там же все прозрачно было написано, что это сестра помогла маме депутата, у неё как бы есть бизнес свой, вы чего накинулись то?
показать весь комментарий
21.09.2021 17:55 Ответить
А в действительности, никакого бизнеса у неё не было и нет. Вы забываете, кто ********** в Украине - брехло самое настоящее, вот и все слуги точно такие же.
показать весь комментарий
12.10.2021 22:04 Ответить
Если у своих, то это семейные дела. Так какого черта лезите в карманы граждан Украины
показать весь комментарий
21.09.2021 19:13 Ответить
Ну, тогда, нечего заглядывать в карманы простых украинцев со своим дебильным декларированием и налоговой амнистией, не лезьте в наши семейные дела.
показать весь комментарий
21.09.2021 19:35 Ответить
Вы суки народа, покрываете друг друга, потому что, все вы дармоеды, хапуги и ворьё сплошное. Откуда вы сволочи взялись на наши головы, грабите Украину без стыда и совести. Да о каком стыде и совести я говорю, у вас этого никогда не было и никогда не будет, потому что вы там одна банда.
показать весь комментарий
12.10.2021 21:58 Ответить
 
 