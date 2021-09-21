Арахамия о покупке матерью "слуги народа" Клочко недвижимости на 14,5 млн грн: Там нет никакой зрады. Это семейные дела
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Руководитель фракции "СН" Давид Арахамия считает, что в вопросе возможной причастности нардепа "Слуги народа" Андрея Клочко к покупке его матерью недвижимости на 14,5 млн грн должны разбираться антикоррупционные органы.
Об этом он заявил в интервью журналистам в Раде, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
Арахамия напомнил, что на сегодняшний день нет информации о том, что данная недвижимость приобретена с помощью Клочко.
"Насколько мне известно, он уже прокомментировал эту ситуацию. Там нет никакой зрады...Я его спрашивал об этом, он тогда утром вышел на брифинг и был очень обижен из-за этих обвинений по поводу того, что кто-то кому-то что-то подарил", - отметил нардеп.
Глава фракции "СН" напомнил, что Клочко сказал о том, что его маме помогала его сестра.
"Взрослый человек, который с мужем занимается бизнесом, может покупать своей маме что угодно. Если бы у меня, например, был брат-бизнесмен, который нормально зарабатывает, и он купил бы что-то моей матери, то вы бы меня обвиняли, что это сделал я?! Это семейные дела", - объяснил политик.
Арахамия также выразил уверенность, что по данному вопросу было открыто производство по факту публикации в СМИ.
Как сообщалось ранее, 70-летняя мать нардепа "Слуги народа" Андрея Клочко - Наталья - в течение последних двух лет стала обладательницей сразу двух квартир в Киеве, дома, земельных участков и автомобиля.
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клочко должен одеть футболку "мамалюбитмиллионы"
и всё
хотя остальному нариду нравицца.
В общем, "95" и есть семья, с бабушкой бородатым...
PS: Я уже и забыл, когда в последний раз говорил: "Хуже не бывает!" ...