Порошенко раскритиковал бюджетную политику монобольшинства: работают на свои конверты, а не в интересах людей

Бюджетная политика "Слуг народа" базируется не на интересах людей, а на лоббировании теневых доходов.

Об этом с трибуны Верховной Рады заявил лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Я подчеркиваю - мы еще в этом году должны защитить людей, выплатить 13-ю пенсию, защитить децентрализацию, которую вы ограбили, вернуть задолженность армейцам, добавить позиции по субсидиям, и это надо сделать сейчас", - говорит лидер "Европейской Солидарности".

Порошенко отметил, что несмотря на коронакризис соседние государства показали значительно более высокий рост экономики по сравнению с Украиной.

"Рост экономики 2020 году в странах ЕС следующий: в Польше квартальный взнос 11%, в Эстонии квартальный взнос 14%, а в Турции - 21% роста экономики за квартал. Какой рост в Украине на фоне кризиса в прошлом году? 5%. Куда мы движемся? " - отметил Порошенко.

"Бюджет - это философия развития страны со стороны правящей власти. Для стимулирования развития экономики нам нужны прямые иностранные инвестиции", - убежден Порошенко.

Он отметил, что для стимулирования инвестиций власть должна обеспечить верховенство права и доверие, демократию, права человека, свободу СМИ и отсутствие преследования оппозиции.

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"По всем этим вопросам Украина при Зеленском демонстрирует регресс", - констатирует Порошенко.

"Одна из самых больших проблем - это ложь. Если вы посмотрите на этот бюджет, вспомните - когда Гетманцев лоббировал "лотерейку", когда Арахамия лоббировал "игорку", они говорили, что доходы бюджета будут 7 млрд гривен. Сколько заложили в доходы от "игорки" и "лотерейки"? 700 млн. Это и есть ложь, потому что деньги идут в карманы "слуги народа" в виде конвертов "20-40-50", которые разносятся по залу ", - говорит Порошенко.