Порошенко раскритиковал бюджетную политику монобольшинства: работают на свои конверты, а не в интересах людей
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Бюджетная политика "Слуг народа" базируется не на интересах людей, а на лоббировании теневых доходов.
Об этом с трибуны Верховной Рады заявил лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Я подчеркиваю - мы еще в этом году должны защитить людей, выплатить 13-ю пенсию, защитить децентрализацию, которую вы ограбили, вернуть задолженность армейцам, добавить позиции по субсидиям, и это надо сделать сейчас", - говорит лидер "Европейской Солидарности".
Порошенко отметил, что несмотря на коронакризис соседние государства показали значительно более высокий рост экономики по сравнению с Украиной.
"Рост экономики 2020 году в странах ЕС следующий: в Польше квартальный взнос 11%, в Эстонии квартальный взнос 14%, а в Турции - 21% роста экономики за квартал. Какой рост в Украине на фоне кризиса в прошлом году? 5%. Куда мы движемся? " - отметил Порошенко.
"Бюджет - это философия развития страны со стороны правящей власти. Для стимулирования развития экономики нам нужны прямые иностранные инвестиции", - убежден Порошенко.
Он отметил, что для стимулирования инвестиций власть должна обеспечить верховенство права и доверие, демократию, права человека, свободу СМИ и отсутствие преследования оппозиции.
"По всем этим вопросам Украина при Зеленском демонстрирует регресс", - констатирует Порошенко.
"Одна из самых больших проблем - это ложь. Если вы посмотрите на этот бюджет, вспомните - когда Гетманцев лоббировал "лотерейку", когда Арахамия лоббировал "игорку", они говорили, что доходы бюджета будут 7 млрд гривен. Сколько заложили в доходы от "игорки" и "лотерейки"? 700 млн. Это и есть ложь, потому что деньги идут в карманы "слуги народа" в виде конвертов "20-40-50", которые разносятся по залу ", - говорит Порошенко.
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ну хоть аспирину выпей уже, хер с ним с тем лечением))))
Значит нормальных людей в Украине 25%, а в рашке 13%..
И ведь не поспоришь, что 73% и 87% - "мышебратья" по идиотизму и зомбоящику, который способен поиметь вас как угодно
Это ж каким нужно быть тупым чтобы голосовать за вовку сЫкло и вовку х*уйло - а потом бегать и орать про "30ти летний идиотизм" Или то ты процитировал свой диагноз?
или ты считаешь 87% кацапов - "нормальными"?
Кстати, вот типичный пример/диагноз идиотизма у такого как ты зебила:
вони вирішать що треба скласти 11 та 5 - отримають 16% та будуть верещати про "найвеличнейшего Ыканамиста вовОчку"
Порошенко мог бьі и сам показать пример всей Украине , как владелец и управляющий кондитерки .
Ось вона, чудодійна формула добробуту. Пеціного, Пеціного добробуту....Ну не українців же...)))
Ну і для чістопоржать, як ви любите. Факти "супротиву" Порошенка та його "подельніків" ( до речі, призвіща, будьте ласкаві) наданню Україні безвізу.
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Так що все ж таки - ТИ ЗБРЕХАВ! за пенсію...