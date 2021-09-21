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взятка (5947) Минобороны (8273) Бутусов Юрий (3912) Микитась (152) ГБР (2555) Татаров Олег (348)

На взятке задержан член Общественного совета Минобороны Шатилин и чиновник МО Собан, имеющий связи с Микитасем и Татаровым, - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На взятке задержан член Общественного совета Минобороны Шатилин и чиновник МО Собан, имеющий связи с Микитасем и Татаровым, - Бутусов

15 сентября ГБР задержало на взятке высокопоставленного чиновника Минобороны Сергея Собана и Андрея Шатилина, бывшего члена Общественного совета Минобороны и бывшего помощника Слуги народа Ирины Верещук.

Об этом сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

15 сентября Государственное бюро расследований сообщило о задержании с поличным на взятке в 20 тысяч долларов чиновника Минобороны и посредника.

"По данным источников Цензор.НЕТ, задержаны начальник Центрального управления капитального строительства Минобороны Сергей Собан и посредник - Андрей Шатилин, бизнесмен, известный как бывший член Общественного совета Минобороны, бывший советник директора отеля Минобороны "Козацкий" в Киеве и бывший помощник на общественных началах "слуги народа" Ирины Верещук. Верещук сразу оформила себе Шатилина помощником после избрания депутатом, однако в октябре 2019 году заявила, что лишила Шатилина этого статуса", - говорится в сообщении.

Так, согласно данным следствия, они требовали от представителя общества 30 тыс. долларов США за содействие в принятии сессией поселкового совета решения о разрешении на разработку проекта землеустройства по отводу в постоянное пользование земельного участка для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома в пгт. Гостомель Киевской области. Также за эти средства они обещали предоставление разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу другого земельного участка в пгт. Гостомель в пользование на условиях аренды и заключения с Центральным территориальным управлением капитального строительства Министерства обороны Украины договоров о капитальном строительстве на землях, находящихся в ведении Минобороны, в том числе на территории военного городка.

Читайте также: Бутусов: Зеленский и Ермак бьют по Разумкову, пытаясь заменить главу Аппарата ВР. ДОКУМЕНТ

По данным источника, в схеме также принимал участие глава Гостомельской территориальной громады Юрий Прилипко.

Ранее СМИ сообщали, что Сергей Собан в 2015 году заключил договор на строительство со структурами из группы Максима Микитася.

"Задержание Собана проводится в рамках большого криминального расследования, которое ГБР ведет против подозреваемого в коррупции заместителя министра обороны Игоря Халимона. ... И после увольнения с должности Халимона оставили в статусе советника в МО, и он по-прежнему решает любые вопросы. Но доведут ли это дело до суда, учитывая, что Собан имеет контакты с Татаровым, а Тарана "крышует" от подозрения и увольнения лично глава Офиса Президента Андрей Ермак, вызывает большие вопросы", - отмечается в материале.

Подробнее читайте в материале главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

Также читайте: "Слуги народа" намеренно затягивают продолжение заседания ВСК по "вагнеровцам", - Бутусов

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+10
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21.09.2021 14:50
+7
Чим відрізняється Порох від Зелі (для зелефанів)?

Порох відразу звільнив Гладковського з посади заступника секретаря РНБО, після гнилого розслідування бігуса.
Той не був і досі не є підозрюваним.
А для Зе підписали петицію звільнити підозрюваного Татарова, а він всіх послав нах... й 😏🙁
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21.09.2021 14:50
+4
отдадут деньги Ермаку-и их отпустят
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21.09.2021 14:47
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С Зеленским не поделился...

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21.09.2021 14:38 Ответить
ишак взяток не берет! там дЕрмак на получении.
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21.09.2021 14:39 Ответить
ну это если в гривнах, и суммы меньше7-ми значных)

а вот в евро и долларах - не откажется даже от сотни, не говоря уже о переводах на офшорные счета на Кипре, Омане и Катаре))
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21.09.2021 14:50 Ответить
та ладно, этаваниможетбыть!

как у верещук и зеленскага могут быть коррупционеры?)

помнится, верещук орала "какая коррупция, мы не понимаем о чем говорят в США!"
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21.09.2021 14:46 Ответить
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21.09.2021 14:50 Ответить
Не взятка, а благодарность
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21.09.2021 14:40 Ответить
Не уже, а еще.

Татаров 2 года назад погорел именно на схемах с жильем для ВСУ.
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21.09.2021 14:49 Ответить
отдадут деньги Ермаку-и их отпустят
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21.09.2021 14:47 Ответить
Должность-советник(sic!) директора отеля,это что он советует??
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21.09.2021 14:49 Ответить
Чим відрізняється Порох від Зелі (для зелефанів)?

Порох відразу звільнив Гладковського з посади заступника секретаря РНБО, після гнилого розслідування бігуса.
Той не був і досі не є підозрюваним.
А для Зе підписали петицію звільнити підозрюваного Татарова, а він всіх послав нах... й 😏🙁
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21.09.2021 14:50 Ответить
А увольнение - это самое страшное наказание? А я думал, что повешение вниз головой за тестисы!
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21.09.2021 15:40 Ответить
Розслідування довело, що є привід повісити, чи пропонуєте вішати чістАпАприкооу, чтобПоржать?
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21.09.2021 16:09 Ответить
А речь не о конкретном данном случае, чудик! А о новейшей истории незалежной Украины и мерах наказания, власть предержаших за прошедшие годы! А их не было, наказаний этих!
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21.09.2021 16:20 Ответить
Татаров все порєшаєт. В Україні з 2019 року почалося донєцькоє і криворєжскоє правосудіє.
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21.09.2021 16:02 Ответить
бывший член Общественного Совета . . . это те, которые должны, по идее, контролировать от имени общества. А кто будет контролировать контролёров ?

бывший помощник депутата от "Слуги народа" . . . ну да, служить народу можно и так, участвуя в коррупции . . . Как у Крылова в басне : "А вы друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь".
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22.09.2021 00:01 Ответить
Быдлота дорвалась до власти
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22.09.2021 11:01 Ответить
 
 