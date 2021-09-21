На взятке задержан член Общественного совета Минобороны Шатилин и чиновник МО Собан, имеющий связи с Микитасем и Татаровым, - Бутусов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
15 сентября ГБР задержало на взятке высокопоставленного чиновника Минобороны Сергея Собана и Андрея Шатилина, бывшего члена Общественного совета Минобороны и бывшего помощника Слуги народа Ирины Верещук.
Об этом сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
15 сентября Государственное бюро расследований сообщило о задержании с поличным на взятке в 20 тысяч долларов чиновника Минобороны и посредника.
"По данным источников Цензор.НЕТ, задержаны начальник Центрального управления капитального строительства Минобороны Сергей Собан и посредник - Андрей Шатилин, бизнесмен, известный как бывший член Общественного совета Минобороны, бывший советник директора отеля Минобороны "Козацкий" в Киеве и бывший помощник на общественных началах "слуги народа" Ирины Верещук. Верещук сразу оформила себе Шатилина помощником после избрания депутатом, однако в октябре 2019 году заявила, что лишила Шатилина этого статуса", - говорится в сообщении.
Так, согласно данным следствия, они требовали от представителя общества 30 тыс. долларов США за содействие в принятии сессией поселкового совета решения о разрешении на разработку проекта землеустройства по отводу в постоянное пользование земельного участка для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома в пгт. Гостомель Киевской области. Также за эти средства они обещали предоставление разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу другого земельного участка в пгт. Гостомель в пользование на условиях аренды и заключения с Центральным территориальным управлением капитального строительства Министерства обороны Украины договоров о капитальном строительстве на землях, находящихся в ведении Минобороны, в том числе на территории военного городка.
По данным источника, в схеме также принимал участие глава Гостомельской территориальной громады Юрий Прилипко.
Ранее СМИ сообщали, что Сергей Собан в 2015 году заключил договор на строительство со структурами из группы Максима Микитася.
"Задержание Собана проводится в рамках большого криминального расследования, которое ГБР ведет против подозреваемого в коррупции заместителя министра обороны Игоря Халимона. ... И после увольнения с должности Халимона оставили в статусе советника в МО, и он по-прежнему решает любые вопросы. Но доведут ли это дело до суда, учитывая, что Собан имеет контакты с Татаровым, а Тарана "крышует" от подозрения и увольнения лично глава Офиса Президента Андрей Ермак, вызывает большие вопросы", - отмечается в материале.
Подробнее читайте в материале главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.
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а вот в евро и долларах - не откажется даже от сотни, не говоря уже о переводах на офшорные счета на Кипре, Омане и Катаре))
как у верещук и зеленскага могут быть коррупционеры?)
помнится, верещук орала "какая коррупция, мы не понимаем о чем говорят в США!"
Татаров 2 года назад погорел именно на схемах с жильем для ВСУ.
Порох відразу звільнив Гладковського з посади заступника секретаря РНБО, після гнилого розслідування бігуса.
Той не був і досі не є підозрюваним.
А для Зе підписали петицію звільнити підозрюваного Татарова, а він всіх послав нах... й 😏🙁
бывший помощник депутата от "Слуги народа" . . . ну да, служить народу можно и так, участвуя в коррупции . . . Как у Крылова в басне : "А вы друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь".