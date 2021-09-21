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"Пошли взрывные темпы": в KSE прогнозируют, что через неделю заболеваемость COVID-19 в Украине превысит среднеевропейский уровень

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Вспышка заболеваемости коронавирусом в Украине уже началась. Сейчас темпы COVID-заражений соизмеримы с теми, что есть в Европе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрия Ганиченко.

По его словам, Украина движется большими темпами на пути увеличения заболеваемости.

"В Украине уже началась вспышка заболеваемости COVID-19. Сейчас пошли взрывные темпы, которые соизмеримы с тем, что мы наблюдаем в Европе", - сказал Ганиченко.

Он добавил, что количество новых случаев за неделю увеличилось на 68%.

"Уже на следующей неделе Украина сможет пересечь отметку большого плато и заболеваемость в Украине через неделю будет преобладать над среднеевропейским уровнем", - добавил директор KSE.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за роста заболеваемости Львовщина разворачивает дополнительные COVID-стационары для больных коронавирусом, - ОГА

Как известно, с 23 октября Украина перейдет в "желтую" зону адаптивного карантина.
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Топ комментарии
+9
Завязывайте со страшилками, люди забили на пандемию и коронавирис
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21.09.2021 14:39
+9
Всім все пох. Україна обрала середньовічний метод боротьби з епідемією - виживуть ті, що зуміли набути імунітет, хто не зумів - по новенькому асфальту на цвинтар.
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21.09.2021 14:43
+8
" Сейчас пошли взрывные темпы"

Роста заболеваемости СOVID пока среди своих знакомых не вижу. А вот "взрывные темпы" у слуг народа от вагнергейта и деолигархации очевидны.
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21.09.2021 14:43
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Завязывайте со страшилками, люди забили на пандемию и коронавирис
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21.09.2021 14:39 Ответить
Всім все пох. Україна обрала середньовічний метод боротьби з епідемією - виживуть ті, що зуміли набути імунітет, хто не зумів - по новенькому асфальту на цвинтар.
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21.09.2021 14:43 Ответить
К сожалению я, моя жена и дети с внуками на той неделе заразились ковидом, хотя мы в него не верили. Пять дней пролежал овощем, сейчас легче
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21.09.2021 15:01 Ответить
КОВИДу, как и любому другому вирусному заболеванию, глубоко по барабану, верите вы в него или нет...
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21.09.2021 15:15 Ответить
Чим лікувалися ? Всі вже одужали ?
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22.09.2021 06:54 Ответить
Київська школа економіки не може розумітися на вірусах.
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21.09.2021 14:41 Ответить
А це неважливо. Вони ж вже побачили що "Вспышка заболеваемости коронавирусом в Украине уже началась. Сейчас темпы COVID-заражений соизмеримы с теми, что есть в Европе." І байдуже що захворюванність завжди була порівнянна європейською, а в окремих випадках навіть вища. Що з того.
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21.09.2021 14:46 Ответить
ну да скоро время МАЙДАНОВ пора открывать сезон новых штаммов Ковида ну как там спецслужбы и правительства готовы к очередной порции пиз..жа про тему вакцинируйся или ты умрешь оцы мы все умрем без вакцин и сказок про вирус лабораторного происхождения есть больше шансов выжить когда рухнет ЦИВИЛИЗЩАЦИЯ а к этому эти подонки во власти и ведут не понимая что сами себе пилят ноги на которых собственно и стоит власть разрушая социум и общество.. то...потом пеняйте на себя...
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21.09.2021 14:51 Ответить
Я БОЛЕЕ ЧЕМ УВЕРЕН ЧТО если бы с 00 часов одного дня ПО ВСЕЙ ПЛАНЕТЕ перестали передвигаться люди грузы (заранее заготовив в странах во всех запасы топлива еды ресурсов ископаемых продуктов питания ) те грузы коммерческие суда самолеты поезда грузовые перевозки только в костюмах космонавтов.. и сроком на 3-6 месяцев и к черту туризм и прочее и посмотрели бы интересный факт как и куда исчез бы локальный в каждой стране Ковид да да за незаконную попытку пересечения границ срок наказания 15-20 лет лишения свободы и штраф 1.000.000 долларов США-Евро..и точно бы поняли ПРИРРОДНАЯ ИЛИ ЛАБОРАТОРНАЯ СУЩНОСТЬ ВИРУСА а так если нет а ведь сие реально локально вирус бы сам себя бы сожрал или перетравился в обычный грипп насморк корь ветрянку... не так сложно и экономически выгодно всему миру локализоваться и закрыться друг от дружку на 3-6 месяцев и точка а нет значит кому это выгодно нагнетание страстей и подбрасывание дровишек в некий Ковидный страх...ПОЧЕМУ ответ очевиден власть пытается создать страх хаос и по сути вся власть на земле мечтает построить вселенскую ХУНТУ...
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21.09.2021 14:58 Ответить
Возможно в Ваших словах здравая мысль есть, вот только ее сложно разглядеть за сумбурностью изложения.
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21.09.2021 15:16 Ответить
" Сейчас пошли взрывные темпы"

Роста заболеваемости СOVID пока среди своих знакомых не вижу. А вот "взрывные темпы" у слуг народа от вагнергейта и деолигархации очевидны.
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21.09.2021 14:43 Ответить
разве 73% єто волнует? они озабочены тем, чтобы вислюк оманський та його кодло как можно быстрее получили контроль над СМИ в Украине..
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21.09.2021 14:43 Ответить
опять ростов?
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21.09.2021 14:47 Ответить
Сейчас пошли взрывные темпы, - и эти взрывные темпы в Украине начали взрывники - соросятники из KSE
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21.09.2021 14:45 Ответить
Хто всрався? Соросята!
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21.09.2021 14:52 Ответить
Маєш рацію,вони це вміють робити в бідних країнах,це їхній хліб
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21.09.2021 15:00 Ответить
Жарте ще. щоб від страху здихали .
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21.09.2021 14:46 Ответить
Мілованов запустив на повну потугу усі свої аріфмометри.
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21.09.2021 14:51 Ответить
А поки наші санепідеміки сперечаються з сантехніками про те, як для кого краще адаптувати наш жорстко необов'язковий карантин, у Польщі уряд прийняв рішення про запис на третю дозу вакцини. Наразі йдеться лише про медперсонал та осіб, старших 50-ти років. І це при тому що повністю вакциновано лиш трохи більше половини населення країни. разом з тими, хто "виробив імунітет самостійно" це становить майже 70 відсотків дорослого населення, однак, цього замало, щоб в країні виробився "колективний імунітет" проти коронавірусу і можна було уникнути посилення карантину. А позаяк рівень вакцинації по регіонах відрізняється суттєво,у найбільших ваукцинопофігістських може бути запроваджено і повний лохдаун...
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21.09.2021 14:53 Ответить
Прогнозисты прогнозируют даже погоду....
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21.09.2021 14:54 Ответить
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21.09.2021 14:57 Ответить
... на Ваш розсуд - який Суд над ТИХИМИ вбивцями варто застосовувати - ... ? ...
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21.09.2021 15:06 Ответить
ну прям как у Красной плесени:

"Девки сразу станут рады, они с**т без шоколада,
С шоколадом - значит надо! Если надо - угости!"

Кто не понял - если надо, значит сделаем "желтый уровень"
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21.09.2021 15:14 Ответить
Давайте тотальные темпы уже, а то не верится!! Полудурки! Простудой должны 90% заболеть, что бы еще какую то х-ню придумать.
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21.09.2021 15:49 Ответить
мені дивно, що ріст захворювання, яке не є застудою інне повинно залежити від погоди все ж збільшується з холодами. Може ж частина ніби ковідних хворіє застудою?
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21.09.2021 18:31 Ответить
Ага. На параде 24.08 2021 все были без масок и президент и ни какой короны-вируса. А ТЕПЕРЬ при поднятии тарифов и цен врубают вспомнили за нЁго. Это власть считает Народ за недоразвитых, которые не могут выйти на протест?
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21.09.2021 20:33 Ответить
 
 