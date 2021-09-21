"Надеюсь, Россия признает свою вину", - родственники жертв рейса МН17 выступают в суде
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В Нидерландах в судебном комплексе "Схипхол", где проходят слушания по делу МН17, сегодня слово в суде имеют 11 родственников погибших рейса МН17.
Родные погибших выступают с помощью видеосвязи и лично в зале суда, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я надеюсь, что виновные извинятся, что Россия признает свою вину. Особенно тяжело смотреть, как Россия занимается дезинформацией и накладывает ложь на ложь. Мы надеемся, что суд прольет свет на произошедшее", - отметила в суде мать одной из погибших.
Женщина отказалась представляться и заявила, что хочет, чтобы в суде звучало только имя ее убитого ребенка - Элин Мариека Франкс.
Во время своего выступления она также показала фото с церемонии прощания с дочерью и продемонстрировала некоторые вещи дочери, которые ей вернули после трагедии.
"Я говорю сейчас как мать, потерявшая дочь. Это навсегда изменило мою жизнь. То, что пассажирский самолет был сбит ракетой "Бук" - преступление, за которое виновные должны быть наказаны. Моя дочь никогда не будет невестой, мамой ... те, кто сбил самолет, лишили ее этого. Я не буду бабушкой. Мы лишены этого. Время остановилось для меня ... Она купила с подругами полотенце, на нем были вышиты имена. Я его узнала в каталоге вещей и я принесла его сегодня, как символ того, что прекрасная жизнь может разлететься на куски", - сказала женщина во время своего выступления.
Некоторые из родственников не нашли в себе силы выступить лично, поэтому от имени своих клиентов в суде говорят адвокаты. Председательствующий судья Хендрик Стейнгаюс пытается успокоить родственников погибших.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.
9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.
7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.
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А так, в жизни ни разу не видел что бы кацап, за пакость извинился...,
Assassinat de Litvinenko : la Russie est « responsable », affirme la CEDH
21.09.2021 Европейский трибунал по правам человека вынес решение об ответственности РФ
за убийство Александра Литвиненко в 2006 г. и выплате его вдове 100 000 €. Как исполнители
названы Д.Ковтун и А.Луговой, а заказчик путин-ху*ло
Вот и станет явным бессилие европейского правосудия перед путинским режимом, они после поправок к конституции ложили на решения европейских судов. Арест активов за рубежём? А они перекроют газ и Европа им всё простит. Забудьте про правосудие, в мир вернулось право сильного, а слабые могут жаловаться хоть Папе Римскому
не смешите мои тапочки
_Боже, да эти лунатики совершенно неадекватные - даже спустя семь (!) лет после преступления и всего, что фашистская расия сделала после! - до идиотов ничерта ни капельки не дошло. ППЦ...
"Надеюсь, россия признает свою вину..."
Парашка это страна-террорист и атака на самолет, была совершенно сознательной и
целенаправленной!
Единственное "упущение" со стороны кацапов, это то что сбили Боинг, а не самолет ВВС
Украины!
Кацапы виновны и когда это будет доказано, их надо наказать.
А если вместо строгого наказания для террористов и для тех, кто их укрывает, будут
продолжать сюсюкать с парашей в обмен на подачки, то и нет никакого сочувствия Европе.