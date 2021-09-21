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Новости ПроисшествияЗа рубежом Российские террористы сбили Боинг
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Нидерланды (1392) суд (24704) Боинг-777 Malaysia Airlines (1365)

"Надеюсь, Россия признает свою вину", - родственники жертв рейса МН17 выступают в суде

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

В Нидерландах в судебном комплексе "Схипхол", где проходят слушания по делу МН17, сегодня слово в суде имеют 11 родственников погибших рейса МН17.

Родные погибших выступают с помощью видеосвязи и лично в зале суда, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я надеюсь, что виновные извинятся, что Россия признает свою вину. Особенно тяжело смотреть, как Россия занимается дезинформацией и накладывает ложь на ложь. Мы надеемся, что суд прольет свет на произошедшее", - отметила в суде мать одной из погибших.

Женщина отказалась представляться и заявила, что хочет, чтобы в суде звучало только имя ее убитого ребенка - Элин Мариека Франкс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Надеемся, что Россия прислушается. Призываем обвиняемых взять ответственность", - восемь родственников жертв рейса МН17 выступили в суде

Во время своего выступления она также показала фото с церемонии прощания с дочерью и продемонстрировала некоторые вещи дочери, которые ей вернули после трагедии.

"Я говорю сейчас как мать, потерявшая дочь. Это навсегда изменило мою жизнь. То, что пассажирский самолет был сбит ракетой "Бук" - преступление, за которое виновные должны быть наказаны. Моя дочь никогда не будет невестой, мамой ... те, кто сбил самолет, лишили ее этого. Я не буду бабушкой. Мы лишены этого. Время остановилось для меня ... Она купила с подругами полотенце, на нем были вышиты имена. Я его узнала в каталоге вещей и я принесла его сегодня, как символ того, что прекрасная жизнь может разлететься на куски", - сказала женщина во время своего выступления.

Некоторые из родственников не нашли в себе силы выступить лично, поэтому от имени своих клиентов в суде говорят адвокаты. Председательствующий судья Хендрик Стейнгаюс пытается успокоить родственников погибших.

Также читайте: На суде по делу MH17 выступили девять родственников погибших: "Они лгут, мы знаем, что они лгут, и они знают, что мы знаем, что они лгут"

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

Также читайте: На суде по делу MH17 выступили девять родственников погибших: "Они лгут, мы знаем, что они лгут, и они знают, что мы знаем, что они лгут"

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.
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Топ комментарии
+25
не надейтесь ! никогда не признает... даже если натыкать носом - не признает! это такая лживая тварь, какой мир еще не знал!!!
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21.09.2021 14:59
+15
Наивные люди, родственники жертв сбитого Боинга....... где это видано, чтоб преступник, просто так, признавал свои преступления??? особенно когда преступник - мацковский кацап.
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21.09.2021 15:03
+12
Наивные родственники жертв, когда вы поймёте что имеете дело с кацапами (узнайте значение этого слова), а не с людьми!!! *****, даже кличка "пу#ин" не подходит...
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21.09.2021 15:16
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не надейтесь ! никогда не признает... даже если натыкать носом - не признает! это такая лживая тварь, какой мир еще не знал!!!
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21.09.2021 14:59 Ответить
"Нет у них методов против Кости Сапрыкина"(С)
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21.09.2021 15:11 Ответить
Кацапы такие существа, которые таки признают вину, но только перед (если точно знают!), во время и после пи##юлин!!! Проверено...

А так, в жизни ни разу не видел что бы кацап, за пакость извинился...,
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21.09.2021 16:22 Ответить
ОПГ кооператива Озеро скажет НАСТАМНЕТ и не было....
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21.09.2021 15:00 Ответить
вне всяких сомнений
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21.09.2021 15:28 Ответить
Наивные люди, родственники жертв сбитого Боинга....... где это видано, чтоб преступник, просто так, признавал свои преступления??? особенно когда преступник - мацковский кацап.
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21.09.2021 15:03 Ответить
Даже когда суд вынесет приговор эти казламордые скоты не признают своей вины. НИКОГДА!
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21.09.2021 15:03 Ответить
Родственники погибших требуют денежной компенсации в 50 тысч евров....
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21.09.2021 15:03 Ответить
задорнов объяснил все про самолет...россия ржала...несчастные родственники погибших столкнутся с истинно русским хамством и цинизмом (они и своих-то не жалеют)
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21.09.2021 15:04 Ответить
Буду краток: нихера.
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21.09.2021 15:05 Ответить
С начала этого года на РАБссии рухнуло 10 самолетов вертолетов....,подохло 53 хмыря.....это типа Бумеранг прилетел от Боинга....
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21.09.2021 15:08 Ответить
Всё тайное со временем становится явным ...

Assassinat de Litvinenko : la Russie est « responsable », affirme la CEDH

21.09.2021 Европейский трибунал по правам человека вынес решение об ответственности РФ

за убийство Александра Литвиненко в 2006 г. и выплате его вдове 100 000 €. Как исполнители

названы Д.Ковтун и А.Луговой, а заказчик путин-ху*ло
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21.09.2021 15:08 Ответить
Всё тайное со временем становится явным ...

Вот и станет явным бессилие европейского правосудия перед путинским режимом, они после поправок к конституции ложили на решения европейских судов. Арест активов за рубежём? А они перекроют газ и Европа им всё простит. Забудьте про правосудие, в мир вернулось право сильного, а слабые могут жаловаться хоть Папе Римскому
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21.09.2021 22:48 Ответить
это кого вы считаете сильным ??????????? засрашку ??????????

не смешите мои тапочки
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22.09.2021 00:55 Ответить
Это в цивилизованном мире силу меряют уровнем экономики, технологий. Орды варваров покорили Рим, намного опережающий их в развитии
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25.09.2021 03:15 Ответить
У путина на всех буков хватит, и все попадут в его рай, летайте и долетите, у гитлера тоже просили остановится, но рубикон, как и у путина, был пройден...
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21.09.2021 15:13 Ответить
Наивные родственники жертв, когда вы поймёте что имеете дело с кацапами (узнайте значение этого слова), а не с людьми!!! *****, даже кличка "пу#ин" не подходит...
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21.09.2021 15:16 Ответить
Ну по первое там ни так есть супер вина тех кто кнопки нажимал , а есть полная вина с отягчающим именно тех кто этим обезьянам такое оружие дал . А это как уже всему МИРу известно были Путин и кремлевское руководство ЭРЭФии.
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21.09.2021 15:16 Ответить
Фразу Гиркина-Стрелкова типа "Птичка упала...." никто не забыл...,все свои действия этот хмырь координитровал с Генштабом РАБссии...,и доложил о сбитом Боинге в 16:20 по Моск.времени...,а в 16:30 телеканал Лайф ньюс дал єту новость в єфир....
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21.09.2021 15:21 Ответить
не признает свою вину никогда!!! инфантильная и изнеженная благополучием и зажиточностью Европа должна наконец-то понять что с лютыми волками по соседству жить - по волчьи выть. с мокшандским мордором надо не сюсюскаться и не искать трусливую возможность уговорить, поладить почти любой ценой, а всегда отвечать жестко с позиции силы. много раз многие уже сказали - кацапстан понимает только язык силы
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21.09.2021 15:22 Ответить
ага. надейтесь дальше
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21.09.2021 15:23 Ответить
Пытаться взывать или пробудить человеческие чувства в свинособаках бесполезное занятие
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21.09.2021 15:30 Ответить
"Я надеюсь, что виновные извинятся, что Россия признает свою вину."

_Боже, да эти лунатики совершенно неадекватные - даже спустя семь (!) лет после преступления и всего, что фашистская расия сделала после! - до идиотов ничерта ни капельки не дошло. ППЦ...
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21.09.2021 15:37 Ответить
нужно лучше сосать трубу, иначе не признает.
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21.09.2021 15:44 Ответить
Розпочинайте будувати ПП 3 з ******...
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21.09.2021 15:51 Ответить
Угу, мав пес хату ...
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21.09.2021 15:54 Ответить
Ніколи кацапи нічого не визнають. Це Орда **********. Та Орда зразка 1200-років, яка мала велике військо йшла на цивилізацію величезними силами, яких не змогли зупинити ніхто, крам наших русинів(українців) і хвороб, які покосили їх сили тут в нас. А сьогодні ця Орда, яка йде з московії ослаблена, але коварна і підступна. Вона нищить Європу брехнею і біженцями, продаючи їм свій вонючий газ, щоб наростити сили і вдарити зненацька, спочатку по одних, а потім захопити все і знищити, перетворивши залишки в своїх в своїх рабів і переміститися на землі Європи, а свої залишити китайцям. Хан Ху@ло так бачить розвиток подій.
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21.09.2021 15:56 Ответить
Поки деякі європейські уряди грають в піддавки з путінською Росією, доти путін нічого не визнає. Він взагалі гуляє на європейські гроші за нафтогаз, якщо шо. Що, за стільки років не можна було почати купувати в інших країн?
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21.09.2021 16:11 Ответить
И не надейтесь! В самом деле, ну нельзя же быть такими наивными, особенно по тношению к расейке.
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21.09.2021 16:15 Ответить
там русаков в той Голландии, что тараканов...там раша тудей круглые сутки им мозги моет...какие признания...то украинцы сшибли, а на них сваливают...святые...
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21.09.2021 17:22 Ответить
надеетесь???? а в Нидерландах идиоты похлеще чем в раше......
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21.09.2021 18:14 Ответить
Жаль людей, но какая жалкая позиция!

"Надеюсь, россия признает свою вину..."

Парашка это страна-террорист и атака на самолет, была совершенно сознательной и

целенаправленной!

Единственное "упущение" со стороны кацапов, это то что сбили Боинг, а не самолет ВВС

Украины!

Кацапы виновны и когда это будет доказано, их надо наказать.

А если вместо строгого наказания для террористов и для тех, кто их укрывает, будут

продолжать сюсюкать с парашей в обмен на подачки, то и нет никакого сочувствия Европе.
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21.09.2021 18:50 Ответить
Я что-то не помню, чтобы Россия, как государство, когда-то признавала свою вину, хотя она виновна в невообразимом количестве преступлений.
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22.09.2021 14:00 Ответить
 
 