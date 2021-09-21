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Зеленский вновь собирает "слуг народа" на обучение в Трускавце. Будет большой разговор о будущем, - СМИ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский планирует в ближайшее время провести встречу с фракцией "Слуга народа" в Трускавце, как это было летом 2019 года.
Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.
"Зеленский собирает свою фракцию на новое обучение в Трускавце, как это было летом 2019 года", - заявили "УП".
По словам собеседников издания, встреча продлится до 2 октября.
На встрече, как ожидают в "Слуге народа", будет большой разговор о будущем, в том числе о кадровых решениях.
Топ комментарии
+45 Старый зольдат
показать весь комментарий21.09.2021 15:06
+28 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий21.09.2021 15:08
+27 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий21.09.2021 15:04
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Пожалуйста, подождите...
У меня унутри завёлся к вам такой стремительный карамболь! (с)
согласно сценарію, ага
облучить их можно, обучить нельзя...
Такой себе просто революционный реформатор.
Вот всех бы Слуг Наркомана вместе с ЗЕ там и покрошить в мелкий винегрет и скормить свиньям, чтобы даже могил не осталось.
Для будущего было бы самое то.
Чому?
Та тому що навіть в «землі обітованій» , де течуть молочні ріки в кисіль них берегах , при них молоко «прогіркне» , а кисіль пліснявою вкриється....
Это оно?
Откуда у вас будущее, босота?!
слуги учаться? слуги умеют...
Нет слов...
https://www.youtube.com/watch?v=ztglt_uw-9Y&ab_channel=%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%80GaziLite