Советник Байдена Хохштейн заявил о "необъяснимо низких" поставках газа из РФ в Европу: Боюсь, ей не хватит для отопления
Новости Цензор.НЕТ Экономика
В администрации президента США Джо Байдена прогнозируют, что Европе этой зимой не хватит газа.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Бабель", об этом заявил старший советник президента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн, слова которого передает Bloomberg.
Причиной этого считают низкие запасы газа в европейских хранилищах, аномально теплое лето 2021 года и сокращение поставок из России.
"Боюсь, что если зима будет более холодной, чем обычно, в некоторых частях Европы не хватит газа для отопления", — сказал он.
По его словам, некоторые страны смогут закупать газ по завышенной цене, тогда как другие будут вынуждены нормировать его расходы.
Также Хохштейн отметил, что российские поставки газа "необъяснимо меньше, чем обычно". Он считает, что таким образом Россия стремится использовать эту ситуацию в пользу газопровода "Северный поток - 2".
В середине сентября цена на газ в Европе выросла до $850 за тысячу кубометров. Выше она была только в марте 2018 года — $969. Причина столь высокой цены заключается в низких запасах газа в подземных хранилищах Европы.
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Оновлення магістрального газопроводу Комарно - Дроздовичі, що з'єднує українську та польську газотранспортні системи, увійшло у фінальну стадію. Йдеться про 80-кілометровий трубопровід від газовимірювальної станції Дроздовичі на кордоні з Польщею до компресорної станції Комарно у Львівській області, через яку відбувається підключення до всієї ГТС та українських підземних газосховищ.
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Цена на российский газ для многих стран Восточной Европы резко выросла. «Булгаргаз» сообщил, что в сентябре болгарские потребители покупают топливо по $ 435 за тысячу кубометров, а в ноябре стоимость ориентировочно вырастет до $ 530. Это в 2,5 раза выше, чем платили в январе, когда газораспределительная компания брала по $ 213. Почти весь газ Болгария получает из России.
Как будто забыли что основная задача любого бизнеса - приносить прибыль. И основная задача Газпрома (как и любой другой компании) - выполнение договорных обязательств и максимизация прибыли. А вовсе не полное удовлетворение всех газовых Европейских потребностей, тем более что доля Газпрома на Европейском рынке около 30%. Газпром неукоснительно выполняет все договорные обязательства, и ранее всегда выполнял. Украине ограничивалась подача газа когда этот газ вовремя не оплачивался. Ну было ведь, себя-то чего обманывать? Газпром полностью соблюдает Европейское законодательсто, долгосрочные контракты - это ведь не его изобретение, это старая Европейская (Гронингенская) модель, появилась новая модель (в том числе 3 энергопакет) - по требованию Брюсселя Газпром направляет часть газа на свободный рынок.
Отчего же такое раздражение? Происходящее напоминает состояние игрока, впервые вышедшего на фондовый рынок и попавшего прямо на ралли. Человек видит, как ежедневно растут в цене его активы - и, вот оно счастье! Но проходит время, коррекция, а того и гляди обвал, позиции краснеют, инвестор в ужасе хватается за голову! Нет, он конечно слышал, что на свободном рынке такое бывает, но не с ним же и не с его же деньгами!
Обидно, понимаю. Столько лет скакать и радоваться, что наконец нет зависимости от клятого Газпрома и им устанавливаемых клятых цен на газ, короче полная энергетическая безопасность! И вдруг оказывается, что зависимость от Газпрома никуда не делась (газ берем на территории Украины из трубы, по которой российский газ идет в Европу - нет прокачки, нет и газа), и что в добавок цены на газ для Украины устанавливаются на Европейском рынке, и повлиять на них из Украины ну никак нельзя.
И где энергетическая безопасность и разная там диверсификация? Вот Европа сейчас строит новые трубопроводы и терминалы для СПГ. Россия сейчас строит огромные заводы для переработки газа в удобрения, СПГ заводы и газовозы для них.
А что делает Украина? Ждет что депутаты Европарламента обяжут Газпром снищить цену на свободном газовом рынке? Это вообще как? Кстати, появилась информация, что спецпрокурор США Дарем вынес обвинительное заключение, вскрывающее фабрикацию штабом Хиллари Клинтон «российского следа» на выборах 2016 года. Не настораживает?