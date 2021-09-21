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Новости Экономика
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Газ (10089) Европа (1476) США (23238) Северный поток (1426) отопительный сезон (475) Хохштейн (6)

Советник Байдена Хохштейн заявил о "необъяснимо низких" поставках газа из РФ в Европу: Боюсь, ей не хватит для отопления

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Советник Байдена Хохштейн заявил о

В администрации президента США Джо Байдена прогнозируют, что Европе этой зимой не хватит газа.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Бабель", об этом заявил старший советник президента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн, слова которого передает Bloomberg.

Причиной этого считают низкие запасы газа в европейских хранилищах, аномально теплое лето 2021 года и сокращение поставок из России.

"Боюсь, что если зима будет более холодной, чем обычно, в некоторых частях Европы не хватит газа для отопления", — сказал он.

По его словам, некоторые страны смогут закупать газ по завышенной цене, тогда как другие будут вынуждены нормировать его расходы.

Также Хохштейн отметил, что российские поставки газа "необъяснимо меньше, чем обычно". Он считает, что таким образом Россия стремится использовать эту ситуацию в пользу газопровода "Северный поток - 2".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Критик "Северного потока-2" Хохштейн назначен старшим советником Госсекретаря США по энергобезопасности, - теперь официально

В середине сентября цена на газ в Европе выросла до $850 за тысячу кубометров. Выше она была только в марте 2018 года — $969. Причина столь высокой цены заключается в низких запасах газа в подземных хранилищах Европы.
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Топ комментарии
+13
А вони не бажали американського газу, бажали тільки расєйській. Ну то час розплати прийшов. Ще, придурки запустіть "Північний потік 2", то кацапи перший рік вам зроблять реально дешевий газ, а тотім будете платити таку ціну, яку вони обкатують сьогодні. Повірили кацапам? Як там пані Меркель?
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21.09.2021 15:42
+11
вы их больше облизывайте....
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21.09.2021 15:15
+11
Также Хохштейн отметил, что российские поставки газа "необъяснимо меньше, чем обычно". Он считает, что таким образом Россия стремится использовать эту ситуацию в пользу газопровода "Северный поток - необъяснимое - Хохштейн сам объяснил,(Не хотите сертификации трубы - хрен рашистский гейропе,а не газ)Не видит начало газового рашистского шантажа только слепой и этот шантаж разрешили Байден с Меркель
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21.09.2021 15:15
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Страница 2 из 2
Суть свободного рынка подразумевает несколько поставщиков и каналов поставок для бесперебойного функционирования и безопасности,а не монополизм и газовый кризис и шантаж от одного из поставщиков товара на рынок.
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21.09.2021 17:56 Ответить
Польша и Норвегия строят новую политику и экономику в Европе....Британия активно помогает обоитм странам....,как говорят от Граблей до Кораблей...
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21.09.2021 16:47 Ответить
Польские СПГ в Гданьске похоронят ГрязьПром...
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21.09.2021 16:51 Ответить
Полякам треба коннектор построить в Украину.И всё будет тип топ.А если турки пророют канал в обход Босфора,то танкера пойдут в Одессу.Для этого Украине треба строить СПГ.
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21.09.2021 17:26 Ответить
На кордоні з Польщею оновлюють магістральний газопровід

Оновлення магістрального газопроводу Комарно - Дроздовичі, що з'єднує українську та польську газотранспортні системи, увійшло у фінальну стадію. Йдеться про 80-кілометровий трубопровід від газовимірювальної станції Дроздовичі на кордоні з Польщею до компресорної станції Комарно у Львівській області, через яку відбувається підключення до всієї ГТС та українських підземних газосховищ.
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21.09.2021 18:00 Ответить
польша получает 8,5 млрд кубов регазифицированного газа из спг купленного в америке, кацапы поставили 200 млрд кубов, польский спг это 4 процента,от поставок газпрома, да газпром если просто пернет , будет больше газа чем у польши, кого там польша хоронить то будет своими крошками?
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22.09.2021 00:19 Ответить
Не повезло вам рюсские юолваны......сделав ставку на Гитлера в августе 1939 года...вы просрали и Ссср и Варшавский Договор...в августе 1991 года... как говорил классик коммунизма Карл Маркс...,нам надо понять одну вещь...нищий и безгамотный народ не бывает реформатором РАБссии голой босой и без ШТАНОВ....
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21.09.2021 17:06 Ответить
Senator S 01a656ec Совсем с головой плохо?
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22.09.2021 09:40 Ответить
Ты, вероятно, новенький здесь. Это один из местных ярких дегенератов. Его тексты стоит автоматически игнорировать.
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22.09.2021 13:03 Ответить
Чуть глубже изучи историю. А именно КТО, где и когда готовил немецких танкистов, летчиков, подводников.

Также раскури ГДЕ конструкторі клепали образцы и где их испытывали
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22.09.2021 12:57 Ответить
Байден все больше напоминает песонаж из "Горячие головы"
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21.09.2021 17:16 Ответить
Подигрывали кацапам,пусть теперь спасибо продажным немцам скажут.Тото еще будет,пуйло только разминает свой орган,скоро продажные европейцы ощутят все тяжесть уступок сумасшедшим кацапам.
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21.09.2021 17:17 Ответить
Ну то есть москали действуют так,как и предсказывала и говорила со всех площадок Украина.Вы приходите в магазин за хлебом,где хлеб других поставщиков закончился.Но лежит вонючий мордовский калач из отрубей по супер дорогой необоснованной цене с предъявой на монополию в комплексе с политическими требованиями.Ну то есть понимаете,шо москали,тупо не умеют спокойно вести бизнес как это принято в цивилизованных странах.С правилами рынка,бизнес этикой и уважением к клиенту.Украина когда то покупала у москалей 50 лярдов газа и получила войну,а не партнёрские рыночные отношения
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21.09.2021 17:20 Ответить
Газпром контракт выполняет.
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22.09.2021 09:43 Ответить
А где же спасительный американский или Катарский СПГ???? Терминалы в Польше и Прибалтике стоят пустые.
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21.09.2021 17:57 Ответить
Они не хочуть. В Азию дороже. А в Европу пусть Газпром качает.
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22.09.2021 09:42 Ответить
Рюсские депилы однажды орали : Трамп НАШ Америку возьмем на Абордаш...,Тушонки Рузвельта и Ножек Буша уже не будет...,,,будут только Доктрины Байдена...
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21.09.2021 18:02 Ответить
Рюссишэ бараны....вы были дебилами ими и подохните...
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21.09.2021 18:05 Ответить
Цена на газ упала с 1000 долларов до 700...Норвегия Рулит...рюссишэ бараны...
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21.09.2021 18:13 Ответить
Сегодня стоимость октябрьского фьючерса по индексу голландского хаба TTF открыла торги на уровне $883,2 за 1 тыс. куб. м., по ходу торгов достигала почти $920 долларов, а к 10:19 мск упала до $853. После этого цена отскочила и в 10:39 уже составляла $862
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21.09.2021 19:05 Ответить
так в чем дело? трахните меркельшу всей Эвропой......
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21.09.2021 18:15 Ответить
Кацап! Пуйло знову зробив вас вєлікімі(без штанів). Хрєново, що сидиш ти на пляшці, як і сидів
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21.09.2021 18:26 Ответить
извините... у вас белый билет или желтые трусы?
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21.09.2021 18:57 Ответить
Шуфріч, та інші власники українських родовищ газу, врятують європейців. Звісно газ вони європейцям продадуть втридорого, але продадуть. Українці? Нехай гріються думками про щасливе майбутнє без Тімошенко. Все одно в них нема грошей за газ по європейських цінах
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21.09.2021 18:21 Ответить
Ты достал сказками о счастливом будующем со своей воровкой.
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22.09.2021 10:48 Ответить
В 2020 году страны Восточной Европы вынудили «Газпром» переписать контракты, чтобы формула цены учитывала европейские котировки. В этом году восточноевропейские клиенты «Газпрома» оказались в шоке. По формуле, которой они добились, стоимость топлива выросла в 2−4 раза. Зато в прошлом году они наслаждались низкими ценами, отмечают эксперты.

Цена на российский газ для многих стран Восточной Европы резко выросла. «Булгаргаз» сообщил, что в сентябре болгарские потребители покупают топливо по $ 435 за тысячу кубометров, а в ноябре стоимость ориентировочно вырастет до $ 530. Это в 2,5 раза выше, чем платили в январе, когда газораспределительная компания брала по $ 213. Почти весь газ Болгария получает из России.
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21.09.2021 18:42 Ответить
і що? єврейський союз - багатий, то хай платять москалям за газ в 2 і 3 рази більше! Тим більше кацапні треба бабло, щоб знову вбухати його в армію, що підтримувати розростання своєї ракової пухлини на сусідів!
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22.09.2021 05:03 Ответить
Их не поймёшь, то им много кацапского газа, то мало. Пора уже вообще перекрыть этот вонючий газ.
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22.09.2021 09:03 Ответить
Читаешь некоторые коменты и просто ох...ешь.

Как будто забыли что основная задача любого бизнеса - приносить прибыль. И основная задача Газпрома (как и любой другой компании) - выполнение договорных обязательств и максимизация прибыли. А вовсе не полное удовлетворение всех газовых Европейских потребностей, тем более что доля Газпрома на Европейском рынке около 30%. Газпром неукоснительно выполняет все договорные обязательства, и ранее всегда выполнял. Украине ограничивалась подача газа когда этот газ вовремя не оплачивался. Ну было ведь, себя-то чего обманывать? Газпром полностью соблюдает Европейское законодательсто, долгосрочные контракты - это ведь не его изобретение, это старая Европейская (Гронингенская) модель, появилась новая модель (в том числе 3 энергопакет) - по требованию Брюсселя Газпром направляет часть газа на свободный рынок.

Отчего же такое раздражение? Происходящее напоминает состояние игрока, впервые вышедшего на фондовый рынок и попавшего прямо на ралли. Человек видит, как ежедневно растут в цене его активы - и, вот оно счастье! Но проходит время, коррекция, а того и гляди обвал, позиции краснеют, инвестор в ужасе хватается за голову! Нет, он конечно слышал, что на свободном рынке такое бывает, но не с ним же и не с его же деньгами!

Обидно, понимаю. Столько лет скакать и радоваться, что наконец нет зависимости от клятого Газпрома и им устанавливаемых клятых цен на газ, короче полная энергетическая безопасность! И вдруг оказывается, что зависимость от Газпрома никуда не делась (газ берем на территории Украины из трубы, по которой российский газ идет в Европу - нет прокачки, нет и газа), и что в добавок цены на газ для Украины устанавливаются на Европейском рынке, и повлиять на них из Украины ну никак нельзя.

И где энергетическая безопасность и разная там диверсификация? Вот Европа сейчас строит новые трубопроводы и терминалы для СПГ. Россия сейчас строит огромные заводы для переработки газа в удобрения, СПГ заводы и газовозы для них.

А что делает Украина? Ждет что депутаты Европарламента обяжут Газпром снищить цену на свободном газовом рынке? Это вообще как? Кстати, появилась информация, что спецпрокурор США Дарем вынес обвинительное заключение, вскрывающее фабрикацию штабом Хиллари Клинтон «российского следа» на выборах 2016 года. Не настораживает?
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22.09.2021 09:31 Ответить
Один из немногих адекватных комментариев!
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22.09.2021 09:50 Ответить
Шантаж , он и в Африке (Европе)- шантаж !
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22.09.2021 11:04 Ответить
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