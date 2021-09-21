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Украине следует обратить внимание на сотрудничество с соседями: это не менее важные отношения, чем с G7, - посол Польши Цихоцкий

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Украине следует обратить внимание на сотрудничество с соседями: это не менее важные отношения, чем с G7, - посол Польши Цихоцкий

Сотрудничество Украины с ближайшими странами-соседями не менее важно, чем с другими мощными странами, в частности, странами Нормандской четверки, США, Канадой, отметил посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий, который ранее предложил создать новый дипломатический формат с участием послов стран Балтии, Вышеградской группы и Румынии.

"Прежде все, возможно, инициатива - это много сказано. Я просто приветствовал инициативу министра Дмитрия Кулебы и центра "Призма" обратить внимание на сотрудничество Украины с соседями, с ближайшим регионом. Мне кажется, этот регион для Украины не менее важен, чем отношения с мощными странами Нормандской четверки, США, Канадой и другими", - сказал Цихоцкий "Интерфакс-Украина" в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что инициатива реализации этой идеи должна исходить от Министерства иностранных дел Украины.

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"Я выразил такую идею, что если существуют и очень эффективно работают другие форматы, в частности G7, было бы не менее эффективным, если бы мы также работали с региональным форматом. Но это было больше мнение, предложение, чем какая-то формальная инициатива. Здесь инициатива остается за Министерством иностранных дел Украины - каким образом эту концепцию приближения к региону реализовывать", - пояснил дипломат.

Цихоцкий считает, что странам в регионе надо быть более консолидированными, поскольку они сталкиваются с общими угрозами.

"Это неофициальная инициатива, потому делать какой-то перечень этих стран было бы не очень корректно. Понятно, что Эстония, Латвия, Литва, Вышеградские страны (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия), Румыния непосредственно здесь находятся, они также чувствуют эти угрозы, перед которыми стоит Украина, со стороны России, связанные с внутренним кризисом в Беларуси, с Covid, тем, что произошло в Афганистане. Для нас также вызов создают последствия построения Nord Stream 2", - сказал посол.

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"То есть у нас совместный путь был исторически и сегодня. Мне кажется, нас многое объединяет, мы не самые большие по территории, экономике, страны в Европе, то есть нам надо быть более консолидированными", - резюмировал Цихоцкий.
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Вугілля потрібно більше в Польщі закуповувати а не в США.
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21.09.2021 15:24 Ответить
Нам багато чого треба робити разом з Польщею. Тим більше що з США зараз будуть непрості відносини. Вони навіть своїм газом підтримати Європу не спішать.
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21.09.2021 15:35 Ответить
Ну, від Китаю, як і від ерефії краще тримати дистанцію.
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21.09.2021 15:32 Ответить
Співробітництво з сусідами навіть більш важливо бо, вони прекрасно усвідомлюють рівень загрози і менше крутять носом. Тим більше що, зараз відкрилося вікно можливостей налагодження більш тісного співробітництва з Молдовою.
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21.09.2021 15:31 Ответить
Вот только не надо обобщать!
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21.09.2021 17:28 Ответить
Мы прогибаемся перед Московией. А надо прогибаться ещё перед Венгрией и Польшей.
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21.09.2021 21:27 Ответить
 
 