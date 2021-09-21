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Новости Политика УкраиныОбщество Бюджет-2022
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бюджет (4804) госбюджет (1154) дороги (2497) книги (619) Совсун (74) Институт книги (15)

Совсун о госбюджете-2022: Дополнительно 15 млрд грн на ремонт дорог и 0 грн на закупку книг, выбор приоритетов понятен

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Совсун о госбюджете-2022: Дополнительно 15 млрд грн на ремонт дорог и 0 грн на закупку книг, выбор приоритетов понятен

Чтобы обеспечить новыми книгами украинских издательств все библиотеки, по подсчетам Института книги, нужно 300 млн грн.

Об этом заявила в Facebook народный депутат "Голоса" Инна Совсун, сообщает Цензор.НЕТ.

Накануне она посетила совещание в Минкульте по поводу закупки книг для библиотек, которую координирует Украинский институт книги.

Там нардеп выяснила, что в проекте госбюджета на 2022 год на библиотечные закупки не заложено денег.

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"В правительстве и Минфине не понимают, зачем поддерживать украинских издателей, "они же просто бизнесом занимаются". Зачем выделять на это государственные деньги?

И здесь гениально ответила руководительница Украинского института книги Александра Коваль: "Можно подумать, асфальтоукладчики не бизнесом занимаются".

Напомню коллегам из правительства, что у нас под боком огромный российский книжный рынок, один из крупнейших в мире. Россияне не пожалеют никаких нефтяных денег, чтобы проглотить украинский рынок, только становится на ноги.

Не все украинские издатели пережили карантин. В центре Львова и Харькова закрываются магазины. Что уж говорить о маленьких городках и селах, где украинских книжных магазинов никогда не было. Где у людей меньше средств, чем в столице, где нет 100500 фестивалей, концертов и кинопремьер, где единственный способ взрослым и детям качественно провести досуг и познакомиться с украинской книгой - пойти в библиотеку", - указывает Совсун.

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По ее информации, ежегодно на закупку книг из бюджета выделяется все меньше денег: в 2018-м было 121 млн грн, 2019 - 87 млн ​​грн, 2020 - 48 млн грн, 2021 - 50 млн грн.

"Последние годы этого хватало на книги для чуть более 600 библиотек. Тогда как в Украине 15 тыс. библиотек, которыми пользуется 12 млн читателей и читательниц. Чтобы обеспечить новыми книгами украинских издательств все библиотеки, по подсчетам Института книги, нужно 300 млн грн. Это мизерная сумма на фоне 15 млрд грн дополнительно на ремонт дорог. Но на 2022 год на библиотечные решили не выделять ни копейки. Что ж, выбор приоритетов между асфальтом и книгами понятен. Но мы еще поборемся", - заверила нардеп.

Совсун о госбюджете-2022: Дополнительно 15 млрд грн на ремонт дорог и 0 грн на закупку книг, выбор приоритетов понятен 01

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+14
Какие книги?? Там половина зеленого стада читает по слогам...

А мартыну арпхамии только программа компартии китая интересна...
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21.09.2021 15:54
+6
Избиратели клоуна книжек не читают. Им видосиков достаточно.
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21.09.2021 15:55
+4
військовикам перестали виплачувати утримання,

освітянам - порізали штати і зарплати,

а мілованя і його шобло книжок нє чітаєт - їх сбєркніжкі єсть в одній з країн ЄС
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21.09.2021 15:59
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Правила форума Совет форумчан
Какие книги?? Там половина зеленого стада читает по слогам...

А мартыну арпхамии только программа компартии китая интересна...
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21.09.2021 15:54 Ответить
Избиратели клоуна книжек не читают. Им видосиков достаточно.
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21.09.2021 15:55 Ответить
По приколу.
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21.09.2021 15:57 Ответить
А по темі є що сказати? Тобто нормально, що книги не купують?
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21.09.2021 16:13 Ответить
У бібліотеки? З якого це дива?
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21.09.2021 16:48 Ответить
А я змушую? Я питаю, чи нормальною для тебе є така ситуація?
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21.09.2021 16:50 Ответить
Я не хочу, щоб за мої податки зелені збільшували витрати на утримання ВР, КМ, ОП, МВС, ГПУ...
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21.09.2021 16:55 Ответить
Из 15 лярдов на дороги, 30% пойдет в карман зе-мародера. А с книг ничего не поимеешь. Вот такая арифметика для лошар, которые повелись на дешевые приколы два года назад
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21.09.2021 15:56 Ответить
Электронные библиотеки - быстро, выгодно, удобно.
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21.09.2021 15:56 Ответить
військовикам перестали виплачувати утримання,

освітянам - порізали штати і зарплати,

а мілованя і його шобло книжок нє чітаєт - їх сбєркніжкі єсть в одній з країн ЄС
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21.09.2021 15:59 Ответить
Офшорах
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21.09.2021 16:02 Ответить
Дивлячись які книги.Та й в інтернеті є все.А ще зорова інформація не менше засвоюється,ніж читання.
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21.09.2021 16:00 Ответить
Не понял, а в чем проблема? Каждый человек судит о других по себе. Вот коМАНДА зашмыганого и монофракция ЗЕбанутых в своем большинстве не умеет читать, так зачем им книги?
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21.09.2021 16:06 Ответить
на книгах багато не вкрадешь
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21.09.2021 16:15 Ответить
на фуя плебсу книги, хай квартал дивляться
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21.09.2021 16:23 Ответить
Ну звісно, на книжках багато не вкрадеш, не те що на великому крадівництві
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21.09.2021 16:31 Ответить
Читаешь вот это комментарии и офигеваешь) В большинстве своём, 90% думаю это комментируют проплаченные, ну или сидящие на зарплате клоуны и больные на голову, потерявшие связь с реальностью люди) Короче ноу комментс) Несите свою ахинею дальше) Надеюсь здравомыслящие фильтруют это всё))
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21.09.2021 16:34 Ответить
Научись правильно расставлять знаки препинания (запятые), когда несешь ахинею
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21.09.2021 16:41 Ответить
При всій повазі до книг, друкування книг, а головне читання паперових книг стає раритетною технологію поширення інформації (.

Потрібна державна програма створення електронних бібліотек, де можна буде знайти всю потрібну інфу без потреби шарити у російському або навіть англійському сегменті..
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21.09.2021 17:05 Ответить
 
 