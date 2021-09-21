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Праздновали День здоровья: На Николаевщине 13 учеников гимназии заразились ротавирусной инфекцией

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Праздновали День здоровья: На Николаевщине 13 учеников гимназии заразились ротавирусной инфекцией

На Николаевщине 13 учеников гимназии заразились ротавирусной инфекцией.

Об этом в Facebook сообщил Николаевский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.

"Среди детей Новоодесской гуманитарной гимназии зарегистрировано групповое заболевание ротавирусной инфекцией. По состоянию на 20.09.2021 общее количество больных составляет 13 человек. Работа гимназии временно приостановлена", - говорится в сообщении.

По результатам эпидрасследования установлено, что дети из гимназии 14 сентября принимали участие в ежегодном праздновании Дня здоровья, который проводился возле природного источника воды на окраине города. Всего в празднике принимали участие 158 детей и 14 учителей. При этом дети и учителя употребляли воду из источника. Питались отдельно, пищевые продукты каждый брал с собой.

Первые признаки болезни появились 16 сентября (повышение температуры тела, многократный жидкий стул, рвота, понос).

В инфекционное отделение Новоодесской многопрофильной больницы госпитализированы семеро детей, еще один ребенок - в городскую детскую больницу Николаева №2. Все остальные получают амбулаторное лечение.

Кроме того, врачи составили перечень лиц, которые принимали участие в праздновании. За ними установили медико-санитарное наблюдения. Также отобрали для исследования воду из природного источника, но результатов пока еще нет.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+2
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21.09.2021 16:04
+1
попілі водіци з фєкальнимі стокамі...
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21.09.2021 16:00
+1
"Рота..."
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21.09.2021 16:05
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попілі водіци з фєкальнимі стокамі...
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21.09.2021 16:00 Ответить
фикалии еще не самое страшное. На р. Южный Бун стоит Южноукраинская АЭС.
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21.09.2021 16:06 Ответить
Уж лучше водопроводную пить.
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21.09.2021 16:48 Ответить
не факт, що заразилися із джерела. Адже явно не всі захворіли. І певно, що місцеві часто пють воду з того джерела. Скоріше всього - хтось із учасників свята був носієм, а пити могли з одного стакана.
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21.09.2021 17:36 Ответить
Ротовирусная инфекция это как??😀
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21.09.2021 16:04 Ответить
"Рота..."
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21.09.2021 16:05 Ответить
блин! а Вы знали что "рота"вирусная инфекция получила своё название (лат. rota - «колесо») из=за того, что внешний вид частиц напоминает «колесо с широкой ступицей, короткими спицами и чётко очерченным ободком» (с) ... ??? а не из-за места откуда они попадают )))))
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21.09.2021 16:09 Ответить
Основной механизм передачи ротавирусов - фекально-оральный: через загрязнённые руки, поверхности и вещи Возможна также передача аэрогенным путём при тесном контакте с инфицированным. Источником ротавируса являются фекалии заражённого человека, которые могут содержать более 10 триллионов вирусных частиц на грамм, при этом для передачи инфекции другому человеку требуется менее ста частиц.
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21.09.2021 19:49 Ответить
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21.09.2021 16:04 Ответить
 
 