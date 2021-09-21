Праздновали День здоровья: На Николаевщине 13 учеников гимназии заразились ротавирусной инфекцией
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На Николаевщине 13 учеников гимназии заразились ротавирусной инфекцией.
Об этом в Facebook сообщил Николаевский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.
"Среди детей Новоодесской гуманитарной гимназии зарегистрировано групповое заболевание ротавирусной инфекцией. По состоянию на 20.09.2021 общее количество больных составляет 13 человек. Работа гимназии временно приостановлена", - говорится в сообщении.
По результатам эпидрасследования установлено, что дети из гимназии 14 сентября принимали участие в ежегодном праздновании Дня здоровья, который проводился возле природного источника воды на окраине города. Всего в празднике принимали участие 158 детей и 14 учителей. При этом дети и учителя употребляли воду из источника. Питались отдельно, пищевые продукты каждый брал с собой.
Первые признаки болезни появились 16 сентября (повышение температуры тела, многократный жидкий стул, рвота, понос).
В инфекционное отделение Новоодесской многопрофильной больницы госпитализированы семеро детей, еще один ребенок - в городскую детскую больницу Николаева №2. Все остальные получают амбулаторное лечение.
Кроме того, врачи составили перечень лиц, которые принимали участие в праздновании. За ними установили медико-санитарное наблюдения. Также отобрали для исследования воду из природного источника, но результатов пока еще нет.
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