Голосов не хватает: Арахамия рассчитывает на поддержку ОПЗЖ по закону об олигархах, Бойко опровергает
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Лидер фракции "Слуги Народа" Давид Арахамия рассчитывает, что фракция "Оппозиционная платформа - За Жизнь" поддержит проект закона об олигархах при нехватке голосов "Слуги Народа".
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на комментарий Арахамии в кулуарах Верховной Рады.
По информации лидера фракции власти, законопроект намерена поддержать "Оппозиционная платформа - за жизнь", поскольку "они ориентированы на народ, а весь народ поддерживает закон против олигархов".
В то же время лидер фракции ОПЗЖ Юрий Бойко во время согласительного совета 20 сентября заявил, что фракция не будет голосовать за закон об олигархах. На официальном сайте ОПЗЖ размещено сообщение, что фракция в коем случае не будет голосовать за проект закона №5599, и другие законопроекты, направленные на узурпацию власти в Украине
На вопрос, когда этот законопроект будет вынесен на рассмотрение, Арахамия отметил: в среду или четверг.
Напомним, проект закона об олигархах Верховная Рада планирует рассмотреть 23 сентября. По словам нардепа Алексея Гончаренко, для голосования закона об олигархах в Раде возникла ситуативная коалиция депутатов группы "За Майбутнє" Игоря Коломойского и "Слуг народа".
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зеБилы,вам уже в рты срут)а вы чавкаете и добавки просите
для каких дебилоидов это цирк рассчитан)
Він наголосив, що Венеційська комісія, на розгляд якої потрапив законопроєкт, уже має до нього серйозні зауваження.
"Законопроєкт про те, що президент може будь-кого назвати олігархом, внести до певного реєстру, потім ця людина не зможе фінансувати політичні партії чи брати участь у приватизації чи підтримувати різні мітинги. Дуже добре видно, що президент бере собі додаткові повноваження й отримує важелі, які потім можуть бути використані з корупційною метою, бо там ще є можливість вилучати з цього списку", - зауважив депутат.