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Новости Политика Украины
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олигарх (1014) Арахамия (956)

Голосов не хватает: Арахамия рассчитывает на поддержку ОПЗЖ по закону об олигархах, Бойко опровергает

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Голосов не хватает: Арахамия рассчитывает на поддержку ОПЗЖ по закону об олигархах, Бойко опровергает

Лидер фракции "Слуги Народа" Давид Арахамия рассчитывает, что фракция "Оппозиционная платформа - За Жизнь" поддержит проект закона об олигархах при нехватке голосов "Слуги Народа".

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на комментарий Арахамии в кулуарах Верховной Рады. 


По информации лидера фракции власти, законопроект намерена поддержать "Оппозиционная платформа - за жизнь", поскольку "они ориентированы на народ, а весь народ поддерживает закон против олигархов".
В то же время лидер фракции ОПЗЖ Юрий Бойко во время согласительного совета 20 сентября заявил, что фракция не будет голосовать за закон об олигархах. На официальном сайте ОПЗЖ размещено сообщение, что фракция в коем случае не будет голосовать за проект закона №5599, и другие законопроекты, направленные на узурпацию власти в Украине


На вопрос, когда этот законопроект будет вынесен на рассмотрение, Арахамия отметил: в среду или четверг.
Напомним, проект закона об олигархах Верховная Рада планирует рассмотреть 23 сентября. По словам нардепа Алексея Гончаренко, для голосования закона об олигархах в Раде возникла ситуативная коалиция депутатов группы "За Майбутнє" Игоря Коломойского и "Слуг народа".
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Топ комментарии
+27
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21.09.2021 16:05
+19
Какая компашка вырисовывается Слуги+ОПЖЗ.
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21.09.2021 16:05
+18
"для голосования закона об олигархах в Раде возникла ситуативная коалиция депутатов группы "За Майбутнє" Игоря Коломойского и "Слуг народа"."

дУпататы коломойского об'єдналися с дУпататами коломойского щоб гососувати "проти" олігарха коломойского
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21.09.2021 16:16
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Привезуть якогось кашперовського, який проведе над зе-стадом сеанси кодування психіки - НЛП.
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21.09.2021 16:53 Ответить
пхахах коалиция бени и слуг против олигархов собрали госоловать)

зеБилы,вам уже в рты срут)а вы чавкаете и добавки просите
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21.09.2021 16:23 Ответить
То ж бєня сказав, що він ніразу не олігарх.

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21.09.2021 17:02 Ответить
У нас немає демократії. Засадничий принцип демократії - одна людина, один голос. Олігарх може скупити голоси, підкупити виборців або через ЗМІ сформувати громадську думку. Геть олігархів з політики, хай займаються чесним бізнесом !
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21.09.2021 16:23 Ответить
Вони чесним не вмыють
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21.09.2021 16:30 Ответить
какой нах закон)какого херА бенЮ не задерживают! За то что он на 100 лярдов обокрал Украину!вывел с Привата!

для каких дебилоидов это цирк рассчитан)
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21.09.2021 16:25 Ответить
ЖОПОБЛОК + СН = братья навек?...
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21.09.2021 16:26 Ответить
Этот заголовок сделал мой день))
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21.09.2021 16:27 Ответить
Вполне ожидаемо, что СН расчитывает на партию Медвечука, с которым якобы борется.
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21.09.2021 16:28 Ответить
какого ещё опж им не хватает... у их же монокаалиция есть
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21.09.2021 16:30 Ответить
Моно стало Стерео
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21.09.2021 16:32 Ответить
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что цели Крымской платформы обречены на провал.....потом тихо сказал что Расея это и есть провал
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21.09.2021 16:30 Ответить
От так, зажопники "ориентированы на народ"))) Виктор Фёдорович благодарочку шлет😂🤣😂
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21.09.2021 16:31 Ответить
Ну так низко опускаь народ как слуги народа, они конечно не будут.
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21.09.2021 16:33 Ответить
А почему бы СН не объединится ОПЖЗС под общей вывеской ОПЖЗС ? Тогда бы было как-то понятнее Who is who ,
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21.09.2021 16:31 Ответить
Одного поля ягоды...
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21.09.2021 16:33 Ответить
Потому-что в опзж не берут кретинов типа юрченка
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21.09.2021 22:19 Ответить
Якщо ОПЗЖ орієнтована на народ, то на кого ж орієнтована СН?
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21.09.2021 16:33 Ответить
Скоты уродов ориентированы на бородатую бабушку
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21.09.2021 16:35 Ответить
Такий він дивний. Це що, злодії в законі будуть голосувати проти своїх паханів?
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21.09.2021 16:34 Ответить
рассчитываем на поддержку наших союзников, - заявил арахамия
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21.09.2021 16:36 Ответить
Господи за що нам таке покарання. Скільки дебілів у владі той поїхав у США чекає у Байдена відповіді на його план трансформації за 237 млрд?ходить у кедах футболці і сорочці
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21.09.2021 16:44 Ответить
Я ещё такой голомытьи не слышала...
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21.09.2021 17:30 Ответить
Президентський законопроєкт про олігархів не покликаний боротися із впливом багатіїв на високопосадовців. Мета цього документа - ще більше посилити контроль Банкової над усіма гілками влади. Про це в етері програми "Час новин. Підсумки" з Віталієм Ковачем заявив народний депутат від "Європейської солідарності" Ростислав Павленко.

Він наголосив, що Венеційська комісія, на розгляд якої потрапив законопроєкт, уже має до нього серйозні зауваження.
"Законопроєкт про те, що президент може будь-кого назвати олігархом, внести до певного реєстру, потім ця людина не зможе фінансувати політичні партії чи брати участь у приватизації чи підтримувати різні мітинги. Дуже добре видно, що президент бере собі додаткові повноваження й отримує важелі, які потім можуть бути використані з корупційною метою, бо там ще є можливість вилучати з цього списку", - зауважив депутат.
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21.09.2021 17:41 Ответить
А шо так?
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21.09.2021 18:03 Ответить
А де ж "прославнена, турборежимна" монобільшість? ОПЗЖ вже "обпеклися" на Ялинковичу і вдруге на такі самі граблі наступити остерігаються.
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21.09.2021 19:00 Ответить
Вчора на "Прямому" в програмі Світлани Орловської "НЕЙТРАЛЬНА ТЕРИТОРІЯ" була нардеп СН, але в додепутатську свою діяльність в структурах Ахметова Людмила Буймістер. Треба сказати, що це взагалі непересічна подія з липня, коли члени партії і фракції "Євросолідарність" в знак протесту проти брехні та гівна з боку Мосейчук-Скобеєввої та її "гостей" (зокрема, на Ірину Геращенко, це стало останньою краплею терпіння) відмовились приходити на ту її пердячку на Г+Г. Бо у відповідь слуги уродів забойкотували і "Прямий; але от, Буймістер прийшла вчора... Мало того, вона здала зрозуміти, що в СН існує велика група, яка категорично проти цього "закону". Вона сама вчора нещадно критикувала "закон", і навіть критикувала члена фракції/групи "Довіра" олігарха Верейського Бакунця, які готові пдтримати "закон". Ще більше того, вона дуже схвально відзивалась про Разумкова, з чого можна зробити висновки: 1) що Ахметов зі своїми людьми цей "закон" блокуватимуть; 2) що Разумков відійшов до сфери впливу Ахметова; 3) якщо уродам не вдасться знести Разумкова з посади - вони зноситимуть Шмигаля - оскільки дві особи Ахметова на ключових посадах, це явно перебор.
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22.09.2021 12:33 Ответить
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