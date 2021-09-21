На судью Колегаеву, устроившую в июле пьяное ДТП в Киеве, составлен админпротокол за вождение в нетрезвом виде, - Билошицкий

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий сказал, что патрульные были вынуждены посетить на месте работы нарушительницу, которую поймали в состоянии алкогольного опьянения за рулем, и составить протокол об административном правонарушении по 130 статье КоАП.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе МВД.

"Помните резонансный случай, произошедший 21 июля на столичной Оболони, когда транспортное средство под управлением судьи Деснянского районного суда Киева попало в дорожно-транспортное происшествие? Тогда патрульные полицейские составили на водителя протокол об административных правонарушениях за совершение ДТП (ст. 124 КУоАП). А поскольку женщина, управлявшая авто, имела явные признаки алкогольного опьянения, ее направили на медицинское освидетельствование. И по заключению врача еще в июле было подтверждено, что водитель действительно была нетрезвая", - сказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции.

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Билошицкий пояснил, что в течение более чем полутора месяцев нарушительница находилась то на больничном, то в отпуске, и ни разу, по многочисленным письменные приглашения полицейских, так и не появилась в управление патрульной полиции в Киеве для завершения оформления соответствующего административного материала.

"Поэтому, после выхода водительницы с больничного, мы посетили ее по месту работы и составили протокол об административном правонарушении за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (ст. 130 КУоАП). Административный материал мы уже передали для рассмотрения по существу по территориальной подсудности - в Оболонский районный суд Киева. Теперь ждем справедливого решения суда ", - сказал он.

Алексей Билошицкий отметил, что "каждый, кто нагло может позволить себе сесть за руль нетрезвым, - должен отвечать за это".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 21 июля 2021 года пьяная судья Деснянского суда Колегаева на своем Audi вылетела с дороги и чуть не сбила людей на тротуаре в Киеве.

22 июля министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что это дело "не замнут".