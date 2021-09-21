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Новости Происшествия Пьяные за рулем
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ДТП (7438) пьянство (867) судья (2574) Билошицкий (111)

На судью Колегаеву, устроившую в июле пьяное ДТП в Киеве, составлен админпротокол за вождение в нетрезвом виде, - Билошицкий

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

На судью Колегаеву, устроившую в июле пьяное ДТП в Киеве, составлен админпротокол за вождение в нетрезвом виде, - Билошицкий

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий сказал, что патрульные были вынуждены посетить на месте работы нарушительницу, которую поймали в состоянии алкогольного опьянения за рулем, и составить протокол об административном правонарушении по 130 статье КоАП.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе МВД.

"Помните резонансный случай, произошедший 21 июля на столичной Оболони, когда транспортное средство под управлением судьи Деснянского районного суда Киева попало в дорожно-транспортное происшествие? Тогда патрульные полицейские составили на водителя протокол об административных правонарушениях за совершение ДТП (ст. 124 КУоАП). А поскольку женщина, управлявшая авто, имела явные признаки алкогольного опьянения, ее направили на медицинское освидетельствование. И по заключению врача еще в июле было подтверждено, что водитель действительно была нетрезвая", - сказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции.

Читайте на Цензор.НЕТ - Устроившая ДТП киевская судья Колегаева ушла на больничный

На судью Колегаеву, устроившую в июле пьяное ДТП в Киеве, составлен админпротокол за вождение в нетрезвом виде, - Билошицкий 01

Билошицкий пояснил, что в течение более чем полутора месяцев нарушительница находилась то на больничном, то в отпуске, и ни разу, по многочисленным письменные приглашения полицейских, так и не появилась в управление патрульной полиции в Киеве для завершения оформления соответствующего административного материала.

"Поэтому, после выхода водительницы с больничного, мы посетили ее по месту работы и составили протокол об административном правонарушении за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (ст. 130 КУоАП). Административный материал мы уже передали для рассмотрения по существу по территориальной подсудности - в Оболонский районный суд Киева. Теперь ждем справедливого решения суда ", - сказал он.

Алексей Билошицкий отметил, что "каждый, кто нагло может позволить себе сесть за руль нетрезвым, - должен отвечать за это".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 21 июля 2021 года пьяная судья Деснянского суда Колегаева на своем Audi вылетела с дороги и чуть не сбила людей на тротуаре в Киеве.

22 июля министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что это дело "не замнут".



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Топ комментарии
+2
Ворон ворону глаз не выклюет.
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21.09.2021 16:12
+1
Тю, я думал ей благодарность вынесут, а тут админ.протокол
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21.09.2021 16:56
+1
Самий прикол був, коли товариш з братом виходять з наливайки і сідають в машину. Тут підходять два поліцая і питають чи нетреба їм водій по розцінкам таксі Клас, оце правильний сервіс. Всі залишилися задоволені.
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21.09.2021 17:46
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Ворон ворону глаз не выклюет.
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21.09.2021 16:12 Ответить
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21.09.2021 16:15 Ответить
Пьяных водителей нужно сажать.
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21.09.2021 16:21 Ответить
А Путина-***** казнить.
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21.09.2021 16:27 Ответить
У меня сосед обвальщик мяса, тоесть из нас нищих и не влиятельных, его тоже пьяным остановили и тоже админка, и тоже его ожидает суд где он наверное лишится прав на какое то время.И все.... Так что судья не судья, неважно, дело в самом законе.
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21.09.2021 16:33 Ответить
А мого знайомого штрафанули. Тепер не п'є, навіть коли машину поставив. Але для судді то, не велика сума.
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21.09.2021 17:42 Ответить
смотришь на их рожи, и начинаешь верить в Физиогномику ....
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21.09.2021 16:36 Ответить
Тю, я думал ей благодарность вынесут, а тут админ.протокол
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21.09.2021 16:56 Ответить
І шо? Вона ж суддя, хто і що їй зробить, крім таких само судей?
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21.09.2021 17:41 Ответить
Самий прикол був, коли товариш з братом виходять з наливайки і сідають в машину. Тут підходять два поліцая і питають чи нетреба їм водій по розцінкам таксі Клас, оце правильний сервіс. Всі залишилися задоволені.
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21.09.2021 17:46 Ответить
"Теперь ждем справедливого решения суда" - смешно...
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21.09.2021 17:59 Ответить
ДО ЯКИХ ПІР ПО ДОРОГАХ УКРАЇНИ БУДУТЬ ЇЗДИТИ ПЯНІ ВОДІЇ !!! ПОКАРАННЯ МАЄ БУТИ ОДНОРАЗОВИМ ТА ЕФЕКТИВНИМ !!! А ДЛЯ КОГО ЦЯ ЛАЗІВКА - право не здавати тест на алко ?????!!! Коли буде цьому край!!
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21.09.2021 19:12 Ответить
 
 