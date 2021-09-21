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Школы в "желтой" зоне карантина: Минобразования объяснило, каким документом можно подтвердить COVID-вакцинацию

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Школы в

В полночь четверга, 23 сентября, вся территория Украины окажется в "желтой" зоне карантина. В этой зоне смогут в очном формате работать только те учебные заведения, где по меньшей мере 80% работников имеют документы о вакцинации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство образования Украины.

Какие документы может иметь персонал учебного заведения:

  • "желтый" сертификат (подтверждает получение 1 дозы вакцины);
  • "зеленый" сертификат (подтверждает завершение вакцинации);
  • международное свидетельство о вакцинации;
  • справка 063 (выдается семейным врачом после прививки одной дозой вакцины);
  • COVID-сертификат о выздоровлении от коронавируса.

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Для работы учреждения образования в "желтой" зоне карантина по крайней мере 80% персонала должны иметь один из этих документов.
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Я думаю правильнее был бы заголовок "В полночь 23 сентября власть ввергнет в тьму безграмотности все население Украины школьного и студенческого возраста".
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21.09.2021 16:57 Ответить
тварюки не оставляють вчителям вибору. Хоча й дирекція шкіл ще та: привів один внука у школу прямо в клас, бо внук ще шестилітній і важливо передати його вчительці "із рук в руки". А тут зауч: "чому посторонні в класі та ще й без маски? Он у світі шо страшне робиться". І наказала вчительці зустрічати батьків ще у вестибюлі.

Прикол в тому, що сама зауч і вчителі вештаються по школі без масок. Певно вважають, що не можуть бути переносниками віруів.
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21.09.2021 17:43 Ответить
То, карантин це, для вчителів, а дітоньки хай по домах розносять?
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21.09.2021 17:47 Ответить
Не вакциновані педагоги відпочивати, а вакциновані працювати. Хороший стимул робити прививку? Зарплата і в тих і в інших однакова.
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21.09.2021 18:11 Ответить
 
 