Украинский экипаж начал практические занятия на патрульном катере типа Айленд в Балтиморе. ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж
В городе Балтимор, США, проходит подготовка украинских экипажей патрульных катеров типа Айленд.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС Украины.
Согласно программе, украинские военные моряки под руководством иностранных инструкторов отработали упражнения по борьбе за живучесть корабля во время условного пожара класса "BRAVO", что означает воспламенение горючих веществ.
По легенде, условное возгорание было обнаружено в машинном помещении катера, после чего аварийной партией был отработан норматив по ликвидации пожара и его последствий. Военные на практике закрепляли теоретические знания по эксплуатации специального оборудования и одевание пожарных костюмов FFE (Firefighting Ensemble), от чего зависит успешность выполнения задания.
Стоит отметить, что для нового экипажа, это первые практические занятия непосредственно на катере, на котором они вскоре будут проходить службу в Украине. Руководитель занятий отметил действия украинских моряков в лучшую сторону и отметил, что с поставленной задачей военнослужащие справились хорошо.
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Чекаємо, може британці нам народять бодай один боєздатний МРК, який зможе більше , ніж торгувати фейсом а акваторії Чорного моря.
...с рашистской силой тёмною, с проклятою ордой !
...пусть ярость благородная, вскипает, как волна !
...идёт война народная , священная война !