РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14926 посетителей онлайн
Новости Фоторепортаж Агрессия России против Украины Оборона
4 360 15
ВМС (1321) США (23238)

Украинский экипаж начал практические занятия на патрульном катере типа Айленд в Балтиморе. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж

В городе Балтимор, США, проходит подготовка украинских экипажей патрульных катеров типа Айленд.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС Украины.

Украинский экипаж начал практические занятия на патрульном катере типа Айленд в Балтиморе 01

Согласно программе, украинские военные моряки под руководством иностранных инструкторов отработали упражнения по борьбе за живучесть корабля во время условного пожара класса "BRAVO", что означает воспламенение горючих веществ.

Украинский экипаж начал практические занятия на патрульном катере типа Айленд в Балтиморе 02

По легенде, условное возгорание было обнаружено в машинном помещении катера, после чего аварийной партией был отработан норматив по ликвидации пожара и его последствий. Военные на практике закрепляли теоретические знания по эксплуатации специального оборудования и одевание пожарных костюмов FFE (Firefighting Ensemble), от чего зависит успешность выполнения задания.

Украинский экипаж начал практические занятия на патрульном катере типа Айленд в Балтиморе 03

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пятый экипаж украинских военных моряков прибыл в США для подготовки к эксплуатации патрульных катеров типа "Island". ФОТО

Украинский экипаж начал практические занятия на патрульном катере типа Айленд в Балтиморе 04

Стоит отметить, что для нового экипажа, это первые практические занятия непосредственно на катере, на котором они вскоре будут проходить службу в Украине. Руководитель занятий отметил действия украинских моряков в лучшую сторону и отметил, что с поставленной задачей военнослужащие справились хорошо.

Украинский экипаж начал практические занятия на патрульном катере типа Айленд в Балтиморе 05

Также читайте: Завершена подготовка технической документации по модернизации 2 катеров типа Island для ВМС Украины

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+3
Хорошая новость, всегда радует, когда военнослужащие занимаются профессиональной подготовкой, а не, как лет 10 назад, побелкой бордюров...
показать весь комментарий
21.09.2021 16:46
+3
Вкрай довго воно починається з малого і малим та небоєздатним закінчується... Добре, що є хоч щось. Але з флотом в Україні просто якась заклята і невезуча тема.
показать весь комментарий
21.09.2021 17:12
+2
Пречудесно. Но ці катера виконують у нас представницькі функції зустрічі і супроводу іноземних делегацій. Такі собіь охайні кораблі-секретарки в офісі ВМС.

Чекаємо, може британці нам народять бодай один боєздатний МРК, який зможе більше , ніж торгувати фейсом а акваторії Чорного моря.
показать весь комментарий
21.09.2021 16:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пречудесно. Но ці катера виконують у нас представницькі функції зустрічі і супроводу іноземних делегацій. Такі собіь охайні кораблі-секретарки в офісі ВМС.

Чекаємо, може британці нам народять бодай один боєздатний МРК, який зможе більше , ніж торгувати фейсом а акваторії Чорного моря.
показать весь комментарий
21.09.2021 16:45 Ответить
Хорошая новость, всегда радует, когда военнослужащие занимаются профессиональной подготовкой, а не, как лет 10 назад, побелкой бордюров...
показать весь комментарий
21.09.2021 16:46 Ответить
Паршива новина. Тягломотина, бюрократія... Один небойовий катер в рік - у нас і через сто років такими темпами не буде боєздатного флоту.
показать весь комментарий
21.09.2021 16:51 Ответить
Все начинается с малого...
показать весь комментарий
21.09.2021 16:58 Ответить
Вкрай довго воно починається з малого і малим та небоєздатним закінчується... Добре, що є хоч щось. Але з флотом в Україні просто якась заклята і невезуча тема.
показать весь комментарий
21.09.2021 17:12 Ответить
Мы сейчас за бугром катерочки приобретаем, а китаезы достроили купленный у нас авианосец, доделали, вооружили его как следует, скопировали конструкцию, наделали его улучшенных копий и теперь показывают дулю всему миру. На картинке; первый (бывший наш) авианосец "Ляонин" а далее его уже китайские копии авианосец "Шандунь" и практчески почти такой же авианосец "Ппи Ся" или по простому"Пипися")) А далее строить научились и пошло...

показать весь комментарий
21.09.2021 18:48 Ответить
Пардон, очепятка: "Ппи Ся"→ "Пипи Ся"
показать весь комментарий
21.09.2021 18:54 Ответить
Та ладно вжі ті авіаностці і крейсери. Коли читаєш, що країна третього світу Індонезія будує два фрегати, Вануату купила патрульний катер, Туркменістан!!! купив корвет.. Я вже мовчу за Єгипет та Пакистан, які регулярно отримують нові бойові одиниці... А ми, колись тертя по військовій могутності країна світу... млять старий патрульний катер два роки намагаємося отримати. І ще шість маленьких річних МБАКів за шість років... І це нам капєц дорого.
показать весь комментарий
21.09.2021 19:44 Ответить
это те страшно дорогие в обслуживании корабли?
показать весь комментарий
21.09.2021 16:47 Ответить
ну страшно дешевий корвет вінниця десь догниває біля пірсу, не знаю чи порізали вже чи ні
показать весь комментарий
21.09.2021 16:49 Ответить
....вставай страна огромная, вставай на смертный бой !

...с рашистской силой тёмною, с проклятою ордой !

...пусть ярость благородная, вскипает, как волна !

...идёт война народная , священная война !
показать весь комментарий
21.09.2021 16:50 Ответить
ці катери мають вкрай опосередковане відношення до боротьби з росією. але принаймні хоч якесь висвітлення надводної обстановки і присутність прапору в акваторії.
показать весь комментарий
21.09.2021 16:53 Ответить
Балтимора
показать весь комментарий
21.09.2021 17:28 Ответить
Или так
показать весь комментарий
21.09.2021 17:32 Ответить
еще надо научить раны перевязывать и в свисток дуть на спасательном жилете
показать весь комментарий
21.09.2021 19:22 Ответить
 
 