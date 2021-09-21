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До конца года в Украине будут работать 600 "Активных парков" по программе Зеленского "Здоровая Украина", - Гутцайт

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

До конца года в Украине будут работать 600

До конца 2021 года по всей Украине откроют 600 "Активных парков".

Об этом написал в Facebook министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, передает Цензор.НЕТ.

"До конца года откроют 600 "Активных парков" по всей Украине! "Активные парки - локации здоровой Украины" - это проект президента Украины, направленный на оздоровление всей нации и создание свободного доступа к двигательной активности. Уже 100 таких парков открыли свои "двери" для горожан, а к концу года украинцы получат еще 500 таких", - сказал чиновник.

По его словам, это не просто создание спортивных локаций. Там находятся соответствующие спортивные элементы, возле которых размещены QR-коды с доступом к онлайн-тренировкам от известных чемпионов и украинских звезд.

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"Тренировки поделены на уровни: от простого к сложному. Таким образом, вы сможете совершенствовать свои наработки и становиться с каждым разом все сильнее! А можете играя, сделать вызов своим друзьям и посоревноваться, кто первый пройдет все уровни. Если вы не уверены, что правильно этим пользуетесь, то на каждой площадке есть координатор, который охотно вам все подскажет", - подчеркнул министр.

Главное, добавил Гутцайт, что этим могут пользоваться все слои населения: от самого младшего до старшего поколения.

По словам министра, основная цель проста - сделать спорт ближе к людям.

Напомним, проект "Активные парки" входит в общенациональную программу президента Украины Владимира Зеленского "Здоровая Украина".

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До конца года в Украине будут работать 600 Активных парков по программе Зеленского Здоровая Украина, - Гутцайт 01

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+7
Это будет в тех парках, что бубочка с Ленкой высадил миллиард деревьев?
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21.09.2021 16:59
+5
а ты видимо один из 73% в крайне тяжелом состоянии) у нас педаля уже давно в каждом парке по новым тренажерным комплексам поставил так что нехер вам ущербным зеленым соплям примазываться...
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21.09.2021 17:01
+3
турники покрасят советские?
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21.09.2021 16:57
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А как жиж ковид? А карантин?
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21.09.2021 16:55 Ответить
турники покрасят советские?
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21.09.2021 16:57 Ответить
какое отношение ишак имеет к местным громадам, их бюджетам и паркам? ПЗДЦ!
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21.09.2021 17:44 Ответить
Не только покрасят, а и нарисуют на них QR-коды. Диджитализация турников называется. Ждем диджитализации канализационных люков. Скорее всего зебилы назовут их "Врата подземелья для поиска дна"
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21.09.2021 17:56 Ответить
Это будет в тех парках, что бубочка с Ленкой высадил миллиард деревьев?
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21.09.2021 16:59 Ответить
Государственный подход.Молодцы.
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21.09.2021 16:59 Ответить
Урбан площадки притягивают малых харьковчан и их родителей ,как магнитом.Позабыты гаджеты.
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21.09.2021 17:00 Ответить
а ты видимо один из 73% в крайне тяжелом состоянии) у нас педаля уже давно в каждом парке по новым тренажерным комплексам поставил так что нехер вам ущербным зеленым соплям примазываться...
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21.09.2021 17:01 Ответить
А шмаркляні поставлять у тих парках таблички, що то Шмаркля зробило, і зелений лохторат буде сцяти та верещати, прославляючи своїх бохів.
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21.09.2021 17:22 Ответить
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21.09.2021 17:09 Ответить
Это именно то, что надо для ограбленной ЗЕлядями и воюющей с Роисей Украины - парки с интерактивными столбиками.

Вот теперь-то точно и война закончится, и коррупция, и организованная преступность, и эпоха бедности.

Все, как и хотели зебилы - столбики с QR-кодами вместо денег.
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21.09.2021 17:12 Ответить
Зеленые долбо..бы. спортивные плоощадки как раз вопрос местных властей. Вкопали 2 трубы за 100 грн и рядом плакат с хвастливыми лозунгами за 500.
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21.09.2021 17:18 Ответить
песочниц понаделать, это вам не предприятий с технологиями
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22.09.2021 10:25 Ответить
А в 600 парков поместится миллиард деревьев?
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22.09.2021 10:35 Ответить
 
 