Завтра из-за футбольного матча возможны изменения в работе трех станций столичного метро

Завтра, 22 сентября, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Шахтер" (Донецк), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.

Об этом в Facebook сообщает КП "Киевский метрополитен", информирует Цензор.НЕТ.

Так, перед началом игры возможно ограничение (закрытие) станции "Олимпийская" на вход. А после завершения возможно ограничение (закрытие) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

"Механизм применяется из соображений безопасности для избежания массового скопления пассажиров на платформах станций.

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