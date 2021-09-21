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Завтра из-за футбольного матча возможны изменения в работе трех станций столичного метро
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
Завтра, 22 сентября, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Шахтер" (Донецк), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.
Об этом в Facebook сообщает КП "Киевский метрополитен", информирует Цензор.НЕТ.
Так, перед началом игры возможно ограничение (закрытие) станции "Олимпийская" на вход. А после завершения возможно ограничение (закрытие) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".
"Механизм применяется из соображений безопасности для избежания массового скопления пассажиров на платформах станций.
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Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий21.09.2021 17:08 Ответить Мне нравится 3
rofs
показать весь комментарий21.09.2021 18:03 Ответить Мне нравится 2
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