"Голос" не поддержит проект госбюджета-2022 в текущем виде. Там нет ни одного приоритета. Это не социальный документ, - Железняк

"Голос" не поддерживает проект государственного бюджета на 2022 год в текущем виде, поскольку он фактически ни о чем: без всякого приоритета и ничем не отличается от предыдущего.

Об этом заявил глава фракции "Голос" в ВР Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Там нет ни одного приоритета. Это не социальный бюджет, там на социалку заложено чуть больше, чем в прошлом году. Это не бюджет медицины, потому что на медицину там заложено менее 5% от ВВП, хотя нам их обещали, и это является одним из базовых принципов медицинской реформы. Это не бюджет обороны - там немного изменений. И это точно не бюджет развития предпринимательства - там ни строчки о поддержке предпринимательства", - отметил он.

Кроме этого, по его словам, непонятным остается и вопрос: откуда брать деньги?

"И в Минфине на него ответа нет. Нам рассказывают: "закон об олигархах, национальная оборона". А сколько денег поступит от этого закона? Если он поможет побороть олигархов, наверное, у нас должно появиться больше денег в бюджете. Но знаете, какой был ответ министра финансов? Ноль. Правительство не считало эти поступления, и вы не увидите их в доходной части бюджета", - заявил Железняк.

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"Получается, власть пошла традиционным путем - взять в долг и эти деньги разделить на расходы, а это неправильно. Не говоря уже о различных "бонусах", которые будут вписаны ко второму чтению", - резюмировал парламентарий.