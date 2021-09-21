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Новости Экономика Бюджет-2022
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"Голос" не поддержит проект госбюджета-2022 в текущем виде. Там нет ни одного приоритета. Это не социальный документ, - Железняк

Новости Цензор.НЕТ Экономика

"Голос" не поддерживает проект государственного бюджета на 2022 год в текущем виде, поскольку он фактически ни о чем: без всякого приоритета и ничем не отличается от предыдущего.

Об этом заявил глава фракции "Голос" в ВР Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Там нет ни одного приоритета. Это не социальный бюджет, там на социалку заложено чуть больше, чем в прошлом году. Это не бюджет медицины, потому что на медицину там заложено менее 5% от ВВП, хотя нам их обещали, и это является одним из базовых принципов медицинской реформы. Это не бюджет обороны - там немного изменений. И это точно не бюджет развития предпринимательства - там ни строчки о поддержке предпринимательства", - отметил он.

Кроме этого, по его словам, непонятным остается и вопрос: откуда брать деньги?

"И в Минфине на него ответа нет. Нам рассказывают: "закон об олигархах, национальная оборона". А сколько денег поступит от этого закона? Если он поможет побороть олигархов, наверное, у нас должно появиться больше денег в бюджете. Но знаете, какой был ответ министра финансов? Ноль. Правительство не считало эти поступления, и вы не увидите их в доходной части бюджета", - заявил Железняк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совсун о госбюджете-2022: Дополнительно 15 млрд грн на ремонт дорог и 0 грн на закупку книг, выбор приоритетов понятен

"Получается, власть пошла традиционным путем - взять в долг и эти деньги разделить на расходы, а это неправильно. Не говоря уже о различных "бонусах", которые будут вписаны ко второму чтению", - резюмировал парламентарий.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+1
Значит ничего не откусили.
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21.09.2021 17:32
+1
Яким він був 2,5 років тому, коли ви волали про зубАжіння?
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21.09.2021 18:47
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Чим він гарний?
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21.09.2021 17:15 Ответить
Відповідь на питання буде, чи лише сморід? Чим цей бюджет гарний?
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21.09.2021 17:29 Ответить
Хіба під час війни бюджет може бути соціальним?
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21.09.2021 18:39 Ответить
Яким він був 2,5 років тому, коли ви волали про зубАжіння?
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21.09.2021 18:47 Ответить
Почему Голос ничего не говорит про мизерные украинские пенсии, которые зеленые шмаркли опустили ниже плинтуса? Почему зеленые гиены повышают пенсии только определенным возрастам? Почему делят пенсов на возраста? Что это за дележка и разделение? Даже при Януковиче все пенсионеры получали повышение, все возраста, никого не делили. И повышали каждый квартал. А сейчас что за хрень такая? То с 85 лет повышают, то в 75, то с 65, то со стажем, то еще придумывают какой -то отбор, все выгадывают, чтобы меньше платить и чтобы пенсионеры скорее вымирали. А другие возраста не люди? Поедьте в Норвегию и посмотрите какие там пенсии и пенсионный фонд уже лопается от денег, а вы, идиоты, сидите и только в носу ковыряетесь уже третий год, скоты. Чтоб вы повыздыхали, зеленые жабы, чтоб не дожили до своих пенсий и чтоб вы были прокляты во веки веков.
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21.09.2021 19:05 Ответить
непонятные ети из "Голоса".
если попрек листа написано -"бюджет" и рожица арапокемона,
чем то напоминающая арапокемона справа внизу - ето шо не документ?

-"enter"

права буба - трускавечить вас еще и трускавечить... - може хоть дети появятся...
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21.09.2021 17:18 Ответить
Lyashko said so often
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21.09.2021 17:20 Ответить
Значит ничего не откусили.
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21.09.2021 17:32 Ответить
Жєлжзняк не бачить пріоритетів? 😮 Там є один великий пріоритет - розпил бабла між своїми, тьху ти, слово яке, олігархами: Єрмаком, Шефірами, Коломойським і самим Зєлєнскім.
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21.09.2021 17:49 Ответить
То есть для "Голоса" во время войны поддержка Армии не приоритет?

Для "Голоса" Российская Армия ближе?
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21.09.2021 18:35 Ответить
Голос справедливості чи справедливість голосу
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21.09.2021 18:36 Ответить
поддержка или ее отсутствие со стороны безголосых абсолютно ничего не решает. от слова вообще. они что есть в парламенте, что их нет, исчезни они завтра из поля зрения, никто и не вспомнит, что был какой-то "шепот".
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21.09.2021 19:17 Ответить
 
 