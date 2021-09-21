Цензор.НЕТ улучшил позиции среди топ-украинских онлайн-медиа с качественной информацией, - рейтинг ИМИ
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Сайт "Цензор.НЕТ" улучшил свои позиции в рейтинге общенациональных интернет-медиа, который составлен на основе ежеквартального мониторинга Института массовой информации.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ИМИ.
Мониторинг на предмет соблюдения профессиональных стандартов проходил в июле-августе 2021 года среди 23 общенациональных интернет-медиа. Информация, размещавшаяся в онлайн-медиа, анализировалась с точки зрения соблюдения баланса мнений и точек зрения, достоверности и отделения фактов от комментариев.
Как отмечают составители отчета, соблюдение стандарта баланса мнений и точек зрения улучшилось, по сравнению с предыдущим периодом мониторинга, почти на 2% и составляет 94% в среднем среди всех исследуемых медиа.
Уровень соблюдения стандарта достоверности снизился на 1,2%, по сравнению с предыдущим периодом мониторинга, и составляет 94,8%. Соблюдение стандарта отделения фактов от комментариев ухудшилось, если сравнить с предыдущим периодом мониторинга, почти на 2% и составило 90,4% в среднем среди всех исследуемых медиа.
Сайт "Цензор.НЕТ" улучшил свои показатели на 2% по сравнению с предыдущим мониторинговым периодом. По мнению авторов исследования, на "Цензор.НЕТ" не зафиксировано нарушений достоверности и отделения фактов от комментариев, однако ряду материалов несколько не хватало баланса.
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(а к новому дизайну пока тяжело привыкаем!!)))))))
)))
Але я вже звикла до нового дизайну.
как в том старом анекдоте - если б не знал что рыбалка успокаивает - поубивал бы всех)))
Цензор-комы-выбрать картинку(перед смайлами)-вставить-сохранить-отправить
Щас кинул ***** от 10.29)))
Реально не вистачає!
Верю.
Уровень соблюдения стандарта достоверности снизился
Соблюдение стандарта отделения фактов от комментариев ухудшилось
я так понял врать стали больше, факты перемешиваем с комментами но чутка более даем слово оппонентам. Я бы это лрогрессом не назвал..
Бачу ЗМІ Бєні (тсн), Гриценків (Дзеркало), Садового (24), Фіали (НВ і УП), Княжицького (Еспресо), Ахметова (сєводня)