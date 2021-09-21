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Цензор.НЕТ улучшил позиции среди топ-украинских онлайн-медиа с качественной информацией, - рейтинг ИМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Цензор.НЕТ улучшил позиции среди топ-украинских онлайн-медиа с качественной информацией, - рейтинг ИМИ

Сайт "Цензор.НЕТ" улучшил свои позиции в рейтинге общенациональных интернет-медиа, который составлен на основе ежеквартального мониторинга Института массовой информации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ИМИ.

Мониторинг на предмет соблюдения профессиональных стандартов проходил в июле-августе 2021 года среди 23 общенациональных интернет-медиа. Информация, размещавшаяся в онлайн-медиа, анализировалась с точки зрения соблюдения баланса мнений и точек зрения, достоверности и отделения фактов от комментариев.

Цензор.НЕТ улучшил позиции среди топ-украинских онлайн-медиа с качественной информацией, - рейтинг ИМИ 01

Как отмечают составители отчета, соблюдение стандарта баланса мнений и точек зрения улучшилось, по сравнению с предыдущим периодом мониторинга, почти на 2% и составляет 94% в среднем среди всех исследуемых медиа.

Уровень соблюдения стандарта достоверности снизился на 1,2%, по сравнению с предыдущим периодом мониторинга, и составляет 94,8%. Соблюдение стандарта отделения фактов от комментариев ухудшилось, если сравнить с предыдущим периодом мониторинга, почти на 2% и составило 90,4% в среднем среди всех исследуемых медиа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Цензор.НЕТ" возглавил топ-100 онлайн-медиа Украины за апрель-июнь 2021 года. ИНФОГРАФИКА

Сайт "Цензор.НЕТ" улучшил свои показатели на 2% по сравнению с предыдущим мониторинговым периодом. По мнению авторов исследования, на "Цензор.НЕТ" не зафиксировано нарушений достоверности и отделения фактов от комментариев, однако ряду материалов несколько не хватало баланса.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+9
браво!

(а к новому дизайну пока тяжело привыкаем!!)))))))
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21.09.2021 17:30
+6
Намльный дизайн

)))
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21.09.2021 17:39
+4
Ми раби своїх звичок!

Але я вже звикла до нового дизайну.
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21.09.2021 17:40
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браво!

(а к новому дизайну пока тяжело привыкаем!!)))))))
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21.09.2021 17:30 Ответить
Намльный дизайн

)))
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21.09.2021 17:39 Ответить
Ми раби своїх звичок!

Але я вже звикла до нового дизайну.
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21.09.2021 17:40 Ответить
ну...пока форматирование...иногда выводит из себя...(и вот эта межстрочка "энтерная"))))

как в том старом анекдоте - если б не знал что рыбалка успокаивает - поубивал бы всех)))
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21.09.2021 17:43 Ответить
Дизайн як на Gazeta.ua. Я ошивався там кілька років.
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21.09.2021 17:46 Ответить
Я не ошивалась на газеті, але цей новий дизайн мене цілком влаштовує
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21.09.2021 18:01 Ответить
Дійсно,тепер з смарта на UC можу закидувати гіфкі-мемки про всю зелену нечисть))),оптимізували версію смарт=комп,молодці!
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21.09.2021 19:13 Ответить
Можете поділитися як з телефону "закидати" картинки або гіфки? Дякую
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21.09.2021 22:17 Ответить
Так,трохи пїзнїше
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22.09.2021 07:21 Ответить
Картинка-тыц-Copy image url

Цензор-комы-выбрать картинку(перед смайлами)-вставить-сохранить-отправить

Щас кинул ***** от 10.29)))
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22.09.2021 10:44 Ответить
Я це легко робив і до цього зі смарту. А от можливості сортування коментарів тепер немає взагалі. Реально не вистачає для швидкого аналізу діяльності подолякоботів.
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22.09.2021 09:49 Ответить
Хай хочаб можливість сортування коментарів зроблять як було.

Реально не вистачає!
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22.09.2021 09:46 Ответить
Г+г зі своїм ТСН майже на одному рівні з сєпарською страна.ua.
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21.09.2021 17:40 Ответить
прямий навіть не попав в рейтинг
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21.09.2021 17:43 Ответить
Там блевотного Поплавского часто крутить начали.
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21.09.2021 17:45 Ответить
№100
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21.09.2021 17:48 Ответить
Тут йдеться не про телеканали вцілому, а про видання новин в Інтернеті і випуски новин. Не попав у рейтинг, бо не популярний у піпла. Піпл, так історично склалося,більше хаває г+г Наталки Скабєєвої.
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21.09.2021 20:53 Ответить
Чому вхід не реагує на Оперу і Хром? До зміни дизайну все працювало. Пакращувачі, *ля.
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21.09.2021 17:43 Ответить
Я на Хромі. Що у Вас не так ?
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22.09.2021 06:25 Ответить
Суспільне і Громадське на 1-м месте?

Верю.
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21.09.2021 17:46 Ответить
соблюдение стандарта баланса мнений и точек зрения улучшилось,

Уровень соблюдения стандарта достоверности снизился

Соблюдение стандарта отделения фактов от комментариев ухудшилось

я так понял врать стали больше, факты перемешиваем с комментами но чутка более даем слово оппонентам. Я бы это лрогрессом не назвал..
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21.09.2021 18:11 Ответить
Сейчас практически все сми Украины стали вылизывальщиками жопы зеленого клоуна и его плядского шапито. Обьетивную информацию мало у кого встретиш. Респект Юрию, что не опустился до уровня 100 долларовых шлюх, которые по команде пропагандона пололяка постят заказеую хрень
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21.09.2021 18:18 Ответить
першачки слабенькі. ДТ це плітки з кухні а коменти, як завжди без висновку та перспективи, а ісаак бабель, як його предок, демонструє зверхність і відсутнє тонке чуття позиції. А Бутусов прогресує. Ви гляньте, УП, ДТ практично без коментів відвідувачів.
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21.09.2021 18:22 Ответить
колись Коржакова за книги про Бориса не приймали в члени спілки письменників рейху. Він звернувся до одного з членів за роз"ясненнями -чому?. Той його спита, який тираж книжок. Коржаком відповів що перша вийшла тиражем в россії 2.5 млн. а за кордоном 1.5 мнл. Член віповів просто - а в них по 2-3 тис. і тобі просто завидують. Так і організатори опитування - взяли видання з орбіти Пінчука, Єрмака т.і і оголосили їх першими.
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21.09.2021 18:52 Ответить
Не бачу видань Пінчука... Пінчук - це ICTV, СТБ, Новий і газета Факти... Тут цього добра нема!
Бачу ЗМІ Бєні (тсн), Гриценків (Дзеркало), Садового (24), Фіали (НВ і УП), Княжицького (Еспресо), Ахметова (сєводня)
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21.09.2021 19:28 Ответить
 
 