Войска РФ с начала суток дважды нарушили режим "тишины" на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС
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Российско-оккупационные войска с начала суток дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди личного состава украинских воинов нет.
Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.
Возле Каменки оккупанты применили запрещенные минометы калибра 120 мм, осуществив 15 выстрелов.
В направлении населенного пункта Шумы враг совершил прицельный обстрел позиций украинских защитников из стрелкового оружия.
Потерь среди украинских защитников нет.
Военнослужащие Вооруженных сил Украины вели активную оборону и подавляли огневые средства противника, применяя разрешенное минскими договоренностями вооружение.
Кроме того, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали почти 2 гектара территории, передали на уничтожение 35 взрывоопасных предметов.
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