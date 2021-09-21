Выхлопные газы старых автомобилей приводят к росту раковых заболеваний и аллергий в Украине, - эксперты

Врачи ежегодно отмечают, что количество аллергиков в столице растет. Особенно увеличение случаев фиксируют среди молодежи, а чаще всего аллергией болеют именно жители мегаполисов.

Об этом сообщила аллерголог-иммунолог Елена Бачинская.

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По ее словам, люди чаще всего болеют такими недугами, как:

аллергический ренит;

бронхиальная астма.

Бачинская отметила, что жители городов намного чаще обращаются с аллергией, чем жители сельских регионов.

Как сообщается, наибольший вклад в загрязнение окружающей среды вносят старые автомобили. Их количество уже давно превышает количество населения, подержанные автомобили сейчас завозятся к нам со всего мира без всякого контроля их экологичности.

Среди основных загрязнителей – мелкодисперсная пыль, которая попадает в наши дыхательные пути и накапливается в организме.

"Интересным является определение загрязнения, которое исследует Черновицкий университет. Там уже много лет наблюдают за мелкодисперсной пылью. Мы наблюдаем за пылью диаметром 2,5 и 10 микрон, а они исследуют пыль диаметром до 1 микрона. И эти уровни сейчас значительно повысились, ведь там такой регион, где много привезенных машин", – сообщила доктор медицинских наук, заместитель директора Института общественного здоровья Елена Турос.

По ее словам, загрязненный воздух может быть причиной хронических обструктивных болезней легких и рака легких.

"От 35% до 45% дозы, которая связана с основными загрязняющими веществами, которые могут проникать в самые низкие пути дыхательные, нам как раз дают транспорте кабины, автобусы, в которых не было кондиционирования, где открывались окна. Нельзя такого допускать", – заявила Турос.

Как сообщалось, по данным Центральной геофизической обсерватории, на прошлой неделе в некоторых районах Киева уровень оксида углерода превышал норму в полтора раза, диоксида азота – более чем 4 раза, формальдегида – в 3,5 раза. Но эта проблема остается без внимания экологов.

В телеграм-ботах можно найти оперативные данные о загрязнении воздуха в Киеве. Речь идет о таких сервисах как SaveEcoBot и AqualityBot.