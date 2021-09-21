Выхлопные газы старых автомобилей приводят к росту раковых заболеваний и аллергий в Украине, - эксперты
Новости Цензор.НЕТ Общество
Врачи ежегодно отмечают, что количество аллергиков в столице растет. Особенно увеличение случаев фиксируют среди молодежи, а чаще всего аллергией болеют именно жители мегаполисов.
Об этом сообщила аллерголог-иммунолог Елена Бачинская.
По ее словам, люди чаще всего болеют такими недугами, как:
- аллергический ренит;
- бронхиальная астма.
Бачинская отметила, что жители городов намного чаще обращаются с аллергией, чем жители сельских регионов.
Как сообщается, наибольший вклад в загрязнение окружающей среды вносят старые автомобили. Их количество уже давно превышает количество населения, подержанные автомобили сейчас завозятся к нам со всего мира без всякого контроля их экологичности.
Среди основных загрязнителей – мелкодисперсная пыль, которая попадает в наши дыхательные пути и накапливается в организме.
"Интересным является определение загрязнения, которое исследует Черновицкий университет. Там уже много лет наблюдают за мелкодисперсной пылью. Мы наблюдаем за пылью диаметром 2,5 и 10 микрон, а они исследуют пыль диаметром до 1 микрона. И эти уровни сейчас значительно повысились, ведь там такой регион, где много привезенных машин", – сообщила доктор медицинских наук, заместитель директора Института общественного здоровья Елена Турос.
По ее словам, загрязненный воздух может быть причиной хронических обструктивных болезней легких и рака легких.
"От 35% до 45% дозы, которая связана с основными загрязняющими веществами, которые могут проникать в самые низкие пути дыхательные, нам как раз дают транспорте кабины, автобусы, в которых не было кондиционирования, где открывались окна. Нельзя такого допускать", – заявила Турос.
Как сообщалось, по данным Центральной геофизической обсерватории, на прошлой неделе в некоторых районах Киева уровень оксида углерода превышал норму в полтора раза, диоксида азота – более чем 4 раза, формальдегида – в 3,5 раза. Но эта проблема остается без внимания экологов.
В телеграм-ботах можно найти оперативные данные о загрязнении воздуха в Киеве. Речь идет о таких сервисах как SaveEcoBot и AqualityBot.
Пожалуйста, подождите...
ПАРАДОКС В ТОМ ЧТО ПРИ АВТОМОБИЛЯХ СССР КОТОРЫЕ ДЫМИЛИ ЧАДИЛИ ЕВРО1-2 и ДИЗЕЛЯ ОСОБЕННО РАБОТАЛО С ПОЛТОРА ДЕСЯТКА В ОДЕССЕ КРУПНЫХ И 3 ДЕСЯТКА СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ВОЗДУХ В ОДЕССЕ БЫЛ ЧИСТЫМ!!!!!! А СЕГОДНЯ КОГДА 99% ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОСТО ЗАСТРОИЛИ ВЫСОТКАМИ А ВСЕ ПРОДАЛИ И РАЗНЕСЛИ.... КОГДА БЕГАЮТ 80% НОВЫХ ТИПА АВТО ВОЗДУХ КАЧЕСТВО ЗАНИМАЕТ ВЕРХНИЕ СТРОЧКИ В МИРОВОМ !!!!! ЛИДЕРСТВА ПО КАЧЕСТВУ НИЖЕ НУЛЯ И ВРЕДНОСТИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ тот самый кислород воздух поясните лексперты сей парадокс.........
"Зё: С заботой о людях"
Скорее всего вернут на дороги "экологов"...СО мерить...бабки в пустой бюджет очень нужны..
Підвищення ціни на металобрухт не входить в обцію. Треба щоб держава примусила.
Проще запретить авто.
Бо, наприклад, шведський Кьонігсег майже усі комплектуючі робить САМ, а шведи більше помішані на екології, ніж німці...
Эти факты влияния выхлопов транспорта на раковые и аллергические заболевания известны более 20 лет. Их подтвердили Американские, японские, китайские и британские ученые.
Один автомобиль в среднем выбрасывает 20 кг вредных выбросов на 100 км (замеряется при постоянной скорости 80 км./час)
И, главное, никто не говорит о тепловозах ж.д., о том, сколько самолетов в воздуже сжигает топливо ТОННАМИ за несколько часов, о грузовых авто, о дизелях маршруток и бусов, о сжигании газа, мазута для отопления в котельных.Также о количестве авто в разввитых странах по сравнениее с Украиной и прочее.
Например: BMW
Слабо набрать в Гугле? Вот как пример : https://bmw.dp.ua/ru/obzor-x3-m
И это не тарантасы 10 летки.
І так, ссилка не відкривається...
Думаете BMW, VW ... врут, и завышают вредные выбросы своих авто?
Кроме арифметики есть еще химия:
Для полного сгорания 1 килограмма бензина нужно 14,7 килограмм воздуха.
Да Вы наверное экологический факультет Международного Шепетовского Унивеситета экологии закончили?
И характеристики авто читаю полностью, а не только расход топлива и цену.
https://bmw.dp.ua/ru/obzor-x3-m и это новая Бэха с ЕВРО-6
Для полного сгорания 1 килограмма бензина нужно 14,7 килограмм воздуха.
Даже при совке проверялся уровень CO в выхлопных газах авто. А сейчас властям похер: маршрутка или грузовик, ржавая бляха или машина с неисправным двиглом - все коптят, всех все устраивает.
"подержанные автомобили сейчас завозятся к нам со всего мира без всякого контроля их экологичности." - вот он источник заработка. Нужен контроль, и сейчас возбудятся разные "эко" организации за доступ к новому корыту.
Или все таки лучше забрать нах старьё у людей , пусть ногами ходят ?
Для кого ети сказки? Старики все время ездили на старых автомобилях и ничего а молодежь мегаполисов вдруг начала страдать алергией и онкоболезнями? А вы не хотите ето связать с тем что молодежь мегаполисов жрет и пьет всякое химическое дерьмище которое вы продаете в своих магазинах? А так же продукты которые в Украине в 80% случав поддельные с хим заполнителями. Дебилы бл....
Не закон, но статья в газете
А не пробували стежити за старими маршрутками? Не пускати фури в столицю (Кільцева, Столичка - хронічні пробки з фур)
А не пробували нарешті штрафувати тих, хто палить траву/листя? Бо в приватному секторі та навколишніх селах такий смог від диму, що не сховатися.
Ні, простіше придумати новий податок для тих, хто не належить до "кормушки" і не їздить на 5-літровому, але новому Мерсі...
А скотовозки которые кагбе новые лишь благоухают розами.
может бы кому-то ПОДУМАТЬ "а что если снизить пошлины для экологичных по их мерках автомобилях?". Можно развивать электромашины. В конце концов производить электромашины. Но это ж работать надо будет.
А всякие експерды за 3 серебряника продадут все что угодно.
В одному літрі газу міститься 454 грами вуглицю на літр і йому потрібно 1211 грамів кисню щоб отримати 1665 грамів СО2.
Соляра більш калорійна і містить 725 грамів вуглицю на літр, якому потрібно 1920 грамів кисню для отримання 2640 грамів СО2.
Ми на разі не розглядали витрати водню, який утворює просту воду при окисленні. Але підчас горіння водень дає високу калорійність тож, виконує значну роботу. В бензині його тільки 10-14%, тоді як в скрапленому газі відсоток водню становить до 20%. А ось цікавіше з етаном- C2H6, пропаном- C3H8 та бутаном-C4H10