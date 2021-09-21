Глава ВСУ Залужный обсудил безопасность Азово-Черноморского региона с председателем военного комитета НАТО Бауэром

Командующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел первый телефонный разговор с председателем Военного комитета НАТО Робом Бауэром, стороны обсудили ситуацию с безопасностью в Украине и вокруг нее.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Залужный написал в Фейсбуке.

"Провел первую телефонную беседу с председателем Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром. В развитии нашего военного сотрудничества важную роль играют такие личные предметные разговоры и грядущие встречи. Мы обсудили безопасность в и вокруг Украины, уделив особое внимание Азово-Черноморскому региону", - отметил Залужный.

Он добавил, что также попутно поблагодарил Бауэра за широкое представительство стран-членов НАТО на учениях "Объединенные усилия – 2021".

"Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Альянсом, в частности в рамках Программы расширенных возможностей", - подчеркнул командующий ВСУ.

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