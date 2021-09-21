Мы завершаем период безжалостной войны и открываем новую эру безжалостной дипломатии, - Байден
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США после вывода войск из Афганистана открывают эру "безжалостной дипломатии" дипломатии вместо "безжалостной войны". Президент Джо Байден считает, что военная сила должна стать крайним средством в арсенале США.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом Байден заявил во время выступления на Генассамблее ООН.
По его словам, США намерены смотреть в будущее, а не "продолжать вести войны прошлого", поскольку на сегодня мир находится на переломном этапе истории.
"Вместо того, чтобы продолжать вести войны прошлого, мы сосредоточим наши взоры на том, чтобы направить ресурсы на решение проблем, которые являются ключами к нашему коллективному будущему", - подчеркнул президент США.
Байден отметил, что мир должен сосредоточиться на победе над пандемией COVID, выходе из климатического кризиса и формировании новых правил в мировой торговле, технологиях и противодействию угрозам терроризма.
"Мы завершили 20-летний конфликт в Афганистане, и по мере того, как мы завершаем этот период безжалостной войны, мы открываем новую эру безжалостной дипломатии - использования силы нашей помощи в целях развития новых способов инвестировать во вдохновение людей по всему миру, обновление и защиту демократии", - добавил он.
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-как на ×y|~|?
- Альо, матера ?
-як не матера ? а хто?
після відповіді запитує - Як к ё..... ні матері ?
Мясо говядина высший сорт без жил - 25
Мясо свинина полужирная лопатка - 75
Соль - 2
Сахар - 0,1
Селитра или Нитрит натрия - 0,03
Мускатный орех или Кардамон молотые - 0,03
Всё ,ничего лишнего.
Чудо в пір"ї" - я на своїй темі рік тому (на прохання читачів) викладав рецепт саме ковбаси "докторської" А брав його з зошита , який випадково "лежав не в тому місці" і залишився у мене в руках Належав він технологу ковбасного цеху Багато там було різних рецептів різних ковбас та інших м"ясопродуктів От тільки там (крім основного рецепту) були поміточки олівцем - скільки додавать того, що в основному рецепті не вказувалося - казеїн технічний (його з "обрату" молочного виробляли і використовували для виробництва клею для паперу), порошок целюлози, борошно Якщо в ковбасу офіційно йшли добавки рослинного походження (наприклад перлова крупа в ковбаски "Дачні") то вказувалося , наскільки тої крупи можна було було додать більше, щоб ковбаса залишалась "їстівною"
"Старий мій, у подібних випадках, казав опоненту: "Те , що ти тільки жуєш, я вже давно переварив і висрав!"
Осталось 11 тысяч солдат для обучения этого афганского стада..
И.Сталин.
Безжалостная обеспокоенность это вам не шубу в трусы заправлять.