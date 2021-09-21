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Байден (2381) война (47249) дипломатия (1432) США (23238)

Мы завершаем период безжалостной войны и открываем новую эру безжалостной дипломатии, - Байден

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Мы завершаем период безжалостной войны и открываем новую эру безжалостной дипломатии, - Байден

США после вывода войск из Афганистана открывают эру "безжалостной дипломатии" дипломатии вместо "безжалостной войны". Президент Джо Байден считает, что военная сила должна стать крайним средством в арсенале США.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом Байден заявил во время выступления на Генассамблее ООН.

По его словам, США намерены смотреть в будущее, а не "продолжать вести войны прошлого", поскольку на сегодня мир находится на переломном этапе истории.

"Вместо того, чтобы продолжать вести войны прошлого, мы сосредоточим наши взоры на том, чтобы направить ресурсы на решение проблем, которые являются ключами к нашему коллективному будущему", - подчеркнул президент США.

Байден отметил, что мир должен сосредоточиться на победе над пандемией COVID, выходе из климатического кризиса и формировании новых правил в мировой торговле, технологиях и противодействию угрозам терроризма.

"Мы завершили 20-летний конфликт в Афганистане, и по мере того, как мы завершаем этот период безжалостной войны, мы открываем новую эру безжалостной дипломатии - использования силы нашей помощи в целях развития новых способов инвестировать во вдохновение людей по всему миру, обновление и защиту демократии", - добавил он.

Также читайте: Миру необходимо готовиться к новой неизбежной пандемии, - Байден

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+18
Трепещите "безжалостные режимы" бульбаша, кима, х№йла и иже с ними. Вам будет противостоять "безжалостная дипломатия" беззубой демократии.
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21.09.2021 18:12
+10
Ага. Говорят, что Олег Петрович ed2c8e0a вытирал свою жопу натуральной газетой аж до развала совка пока не появилась туалетная бумага.
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21.09.2021 18:14
+10
Після того як я попрацював на м"ясокомбінаті у молодості то я і в радянську "голодуху" на ковбасу ту "натуральну"років десять дивиться не міг! Зараз до м"яса додають соєвий порошок щоб зробить "варьонку" а при Союзі туди порошкову целюлозу додавали! Це говорить тобі людина що сама це робила - своїми руками!
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21.09.2021 18:22
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21.09.2021 17:57 Ответить
Трепещите "безжалостные режимы" бульбаша, кима, х№йла и иже с ними. Вам будет противостоять "безжалостная дипломатия" беззубой демократии.
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21.09.2021 18:12 Ответить
Байдєн, нє малчі, давай ПДЧ, нє тармазі
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21.09.2021 17:58 Ответить
НАТО було створене на противагу Варшавского договору,совок розвалився і НАТО свою функцію виконало.В ******** реаліях треба створювати новий Війсково політичний блок під назвою "Міжмор*я".Де будуть країни Балтії,Польша,Україна,Словакія,Чехія,Молдова,Румунія,Грузія,Азербайджан та Турція,ну і звичайно Велика Британія.
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21.09.2021 20:04 Ответить
Переведите зеленскому, желательно по буквам, иначе не поймет
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21.09.2021 17:58 Ответить
-Альйо, єта байдєн? А єта наівєлічайчий лідєр і прєтєндєнт в нату.

-как на ×y|~|?
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21.09.2021 17:58 Ответить
колись був старий український анекдот. Молодий сільський хлопець з Полісся, студент першого курсу дзвонить по міжміському звязку додому, і як завжди, номер на перший раз відповідає не той.

- Альо, матера ?

-як не матера ? а хто?

після відповіді запитує - Як к ё..... ні матері ?
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21.09.2021 18:14 Ответить
Ти вже надипломатив.
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21.09.2021 17:58 Ответить
Старенький уже
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21.09.2021 17:59 Ответить
Думаешь помнит как и ты колбасу по 2.20?
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21.09.2021 18:06 Ответить
Говорят по 2,20 была натуральная.Сейчас такой нету .
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21.09.2021 18:11 Ответить
Ага. Говорят, что Олег Петрович ed2c8e0a вытирал свою жопу натуральной газетой аж до развала совка пока не появилась туалетная бумага.
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21.09.2021 18:14 Ответить
Вы культурный человек.Сразу видно что вы не жили в совке
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21.09.2021 22:05 Ответить
Після того як я попрацював на м"ясокомбінаті у молодості то я і в радянську "голодуху" на ковбасу ту "натуральну"років десять дивиться не міг! Зараз до м"яса додають соєвий порошок щоб зробить "варьонку" а при Союзі туди порошкову целюлозу додавали! Це говорить тобі людина що сама це робила - своїми руками!
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21.09.2021 18:22 Ответить
Колбаса варёная "Докторская" (в % на 100 кг сырья):

Мясо говядина высший сорт без жил - 25
Мясо свинина полужирная лопатка - 75
Соль - 2
Сахар - 0,1
Селитра или Нитрит натрия - 0,03
Мускатный орех или Кардамон молотые - 0,03

Всё ,ничего лишнего.
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21.09.2021 22:09 Ответить
"На заборе "Х**" написано а там дрова лежат!"

Чудо в пір"ї" - я на своїй темі рік тому (на прохання читачів) викладав рецепт саме ковбаси "докторської" А брав його з зошита , який випадково "лежав не в тому місці" і залишився у мене в руках Належав він технологу ковбасного цеху Багато там було різних рецептів різних ковбас та інших м"ясопродуктів От тільки там (крім основного рецепту) були поміточки олівцем - скільки додавать того, що в основному рецепті не вказувалося - казеїн технічний (його з "обрату" молочного виробляли і використовували для виробництва клею для паперу), порошок целюлози, борошно Якщо в ковбасу офіційно йшли добавки рослинного походження (наприклад перлова крупа в ковбаски "Дачні") то вказувалося , наскільки тої крупи можна було було додать більше, щоб ковбаса залишалась "їстівною"

"Старий мій, у подібних випадках, казав опоненту: "Те , що ти тільки жуєш, я вже давно переварив і висрав!"
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22.09.2021 04:53 Ответить
Я тебе написал рецепт колбысы утверждённый ГОСТОм , а ты говоришь что это ерунда.И сам пишешь про какую то тетрадку которую кроме тебя никто не видел ,да и ты сам её не видел-придумал какую то ерунду .Вот как раз ты и подтвердил поговрорку про забор своей вымышленной тетрадкой 😂
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23.09.2021 15:59 Ответить
"На заборе "Х**" написано - а там дрова лежат!" Якби у нас усе по ГОСТ робили, то нам-би в Союзі ОБХСС не потрібне було-б Я тобі написав, як в ті часи "схеми" провертали для крадіжок і випуску "лівої", необлікованої продукції А ти мені про ГОСТ торочиш Ти випадково не з "полум"яних комуністів"? Ну з тх що "Не могу поступиться принципами!"?
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23.09.2021 16:04 Ответить
Женщины Афганистана очень рады такой бесхребетной политике старичка Байдена.
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21.09.2021 17:59 Ответить
США не первые кто проиграл Афганистану войну.
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21.09.2021 18:00 Ответить
А США вели войну в Афганистане??
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21.09.2021 18:06 Ответить
Упали цены на бананы.
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21.09.2021 18:08 Ответить
Не удивительно...сезон..
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21.09.2021 18:09 Ответить
Сколько себя помню бананы всегда стоили 20 +- грн.
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21.09.2021 18:11 Ответить
Пацак - это КАЦАП наоборот--дyмаешь слyчайно?))
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21.09.2021 18:08 Ответить
ну да, стеб такой в моем нике
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21.09.2021 18:09 Ответить
они бен ладена замочили и надо было после этого уходить..
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21.09.2021 18:08 Ответить
Они в 2015 м и ушли...

Осталось 11 тысяч солдат для обучения этого афганского стада..
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21.09.2021 18:18 Ответить
Меньше.. РФ в Украине не задействует авиацию, ВМФ, ракетные войска + ее военный контингент здесь не знаю какой но явно много меньше чем 11 тысяч если их даже миссия ОБСЕ не может там найти.. незаконных вооруженных формирований на Донбассе всего 30-40 тысяч.
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21.09.2021 18:45 Ответить
_Весь "военный контингент", воюющий против Украины и оккупирующий наши территории - весь без исключения! - это войска расии. Шляпа!
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21.09.2021 21:43 Ответить
Ну тогда 300 тысяч разбежавшихся афганских солдат вооруженных и обученных Америкой тоже можно называть войсками США
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21.09.2021 21:48 Ответить
ПНХ!
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21.09.2021 22:15 Ответить
пАчИму Украина еще не в НАТО?? (С)
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21.09.2021 18:00 Ответить
А как же АУКУС?
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21.09.2021 18:01 Ответить
теперь укус нато
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21.09.2021 18:03 Ответить
не хотят связыватья с ******..
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21.09.2021 18:01 Ответить
Здєсь можна прибараліцца, внукам хватит!
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21.09.2021 18:05 Ответить
Сейчас безжалостная война равно апокалипсис.. ввиду наличия ядерного фактора.
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21.09.2021 18:02 Ответить
Як у Афганістані?
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21.09.2021 18:03 Ответить
безжалостной обеспокоенности!
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21.09.2021 18:07 Ответить
Да , вот это Круто . Когда направят ресурсы на решение Проблем в Украине , а а в россии нечем будит отремонтировать наружный Туалет, то это и будит , -Безжалостная дипломатия .
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21.09.2021 18:07 Ответить
Дипломатія не вирішить проблеми.Має бути той.хто може любому мордяку набити.І це робила США.Бо вона світовий поліцейський і гегемон.
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21.09.2021 18:08 Ответить
Якщо США не буде світовий поліцейським,то хто тоді? Китайці,москалі?
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21.09.2021 18:09 Ответить
Не выдержала Америка. Экономически не потянула войны по всей планете. Вот если бы Китай был населён необучаемыми биороботами, которые только производить способны, вот тогда всё шло бы как и раньше. А оно видишь во что Китай вырос...
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21.09.2021 18:10 Ответить
І при чому хоче прийняти найдорожчий за всю історію законопроект на інфраструктури? Ти кацап чи просто ідіот?
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21.09.2021 18:18 Ответить
Кто этот проект принимает? США? Так потому и принимает, что войны заканчивает. А то продолжила бы триллионы просаживать по всему миру.
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21.09.2021 18:30 Ответить
Раніше США всі боялися.І совки і китайці і інші покидьки.А з такими лідерами,будуть дулі крутити і насміхатися.
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21.09.2021 18:11 Ответить
Когда живодера называют убийцей- это нормально.
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21.09.2021 18:11 Ответить
Но атомные подлодки для Австралии - это мощный дипломатический аргумент.
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21.09.2021 18:15 Ответить
Дедушка всех напугал
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21.09.2021 18:16 Ответить
Клоун
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21.09.2021 18:17 Ответить
Последним сильным лидером Америки был Джордж Буш младший.. после него уже пошли уже такие что *ни рыба ни мясо*.
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21.09.2021 18:19 Ответить
мы теперь безжалостно будем посылать всех на хер.....
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21.09.2021 18:23 Ответить
Байден ещё больший ********, чем Трамп. Безжалостная дипломатия - очередной ******. Где он увидел "переломный этап истории"? Ну есть, как и были, очаги воинствующего идиотизма в виде исламистов и православных коммунистов. Их пытались "лечить". Получилось? Нужно просто тупо изолировать и игнорировать, а не строить отношения (экономические, политические, культурные), пускай строят своё светлое будущее по своим представлениям
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21.09.2021 18:25 Ответить
"Я знаю,что демократия - это власть народа.После встречи с господином Рузвельтом я понял,что демократия - это власть американского народа"...

И.Сталин.
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21.09.2021 18:34 Ответить
Будешь ежа пугать своей старой дряхлой жопой?
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21.09.2021 18:46 Ответить
Все, всем писец.

Безжалостная обеспокоенность это вам не шубу в трусы заправлять.
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21.09.2021 19:59 Ответить
Президент Джо Байден считает, что военная сила должна стать крайним средством в арсенале США. -вместо американских авианосцев ,подлодок безжалостно на лодках из пенопласта таскать дипломатов а вместо самолетов невидимок запускать их на надувных шарах в сторону врага.(дипломатия)
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21.09.2021 20:37 Ответить
Люблю "Цензор" за дотепні коментарі.
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21.09.2021 22:15 Ответить
 
 