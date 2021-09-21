В "Слуге народа" не подтверждают информацию СМИ о новом обучении нардепов в Трускавце

Председатель парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий опроверг информацию в СМИ, что президент Владимир Зеленский хочет снова провести обучение нардепов СН в Трускавце.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Depo.ua.

"А кто вам сказал, что он (президент Владимир Зеленский, — ред.) должен собрать? А я не знал, что" Украинская правда " - это уже официальный орган президента Украины. Я — член политсовета партии "Слуга народа", и я впервые об этом слышу. Я не могу вам комментировать то, чего не существует. Где взяла "Украинская правда" эту информацию, лучше, чтобы она это прокомментировала. Находясь в политсовете партии, как вы считаете, если бы это обсуждалось, я бы знал?" — сказал нардеп.

Радуцкий добавил, что его коллеги, услышав такую информацию, тоже были удивлены.

"Они (нардепы от "Слуги народа", — ред.) смеются и говорят: "Когда мы в Трускавец едем?" Никто об этом не слышал", — отметил он.

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Нардеп подчеркнул, что важно доверять той информации, которую подает пресс-служба партии "Слуга народа" или Офис президента.

Напоминаем, ранее в СМИ появилась информация о якобы новом обучении в Трускавце для "слуг народа" по инициативе Зеленского. Источники якобы сообщили, что на встрече "состоится большой разговор о будущем, в том числе о кадровых решениях".