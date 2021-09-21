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Новости Политика Украины
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Трускавец (100) Слуга народа (2548) Радуцкий Михаил (284)

В "Слуге народа" не подтверждают информацию СМИ о новом обучении нардепов в Трускавце

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В

Председатель парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий опроверг информацию в СМИ, что президент Владимир Зеленский хочет снова провести обучение нардепов СН в Трускавце.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Depo.ua.

"А кто вам сказал, что он (президент Владимир Зеленский, — ред.) должен собрать? А я не знал, что" Украинская правда " - это уже официальный орган президента Украины. Я — член политсовета партии "Слуга народа", и я впервые об этом слышу. Я не могу вам комментировать то, чего не существует. Где взяла "Украинская правда" эту информацию, лучше, чтобы она это прокомментировала. Находясь в политсовете партии, как вы считаете, если бы это обсуждалось, я бы знал?" — сказал нардеп.

Радуцкий добавил, что его коллеги, услышав такую информацию, тоже были удивлены.

"Они (нардепы от "Слуги народа", — ред.) смеются и говорят: "Когда мы в Трускавец едем?" Никто об этом не слышал", — отметил он.

Также читайте: Зеленский вновь собирает "слуг народа" на обучение в Трускавце. Будет большой разговор о будущем, - СМИ

Нардеп подчеркнул, что важно доверять той информации, которую подает пресс-служба партии "Слуга народа" или Офис президента.

Напоминаем, ранее в СМИ появилась информация о якобы новом обучении в Трускавце для "слуг народа" по инициативе Зеленского. Источники якобы сообщили, что на встрече "состоится большой разговор о будущем, в том числе о кадровых решениях".

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+6
А кто вам сказал, что он президент (Владимир Зеленский ред.)?

Вот правильный вопрос.
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21.09.2021 18:07
+5
А если таки осел соберет свое стадо в Трускавце...ты скот признаешь что ты балабол и вор??
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21.09.2021 18:08
+5
Чему еще Слуги наркомана будут учиться в новом сезоне сериала:

Анал - как правильно и красиво.

Минет полицейским - как правильно и красиво.

За рулем под кайфом - как правильно и красиво.

Врать везде и постоянно - как правильно и красиво.

Воровать и брать взятки - как правильно и красиво.

Ублажать своих хозяев олигархов - как правильно и красиво.

Совершать государственную измену - как правильно и красиво.
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21.09.2021 18:13
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Правила форума Совет форумчан
Так а смысл? Всеравно мозгов нет, одни понты.
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21.09.2021 18:07 Ответить
А всё началось с курсов повышения квалификации дегенератов в Трускавце.
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21.09.2021 18:18 Ответить
А кто вам сказал, что он президент (Владимир Зеленский ред.)?

Вот правильный вопрос.
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21.09.2021 18:07 Ответить
самое ценное всегда между строк читается ))))))
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21.09.2021 18:39 Ответить
"...здоровье нации" и слуги народа - как то не стыкуется .
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21.09.2021 18:08 Ответить
А если таки осел соберет свое стадо в Трускавце...ты скот признаешь что ты балабол и вор??
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21.09.2021 18:08 Ответить
ЗЕнедоумкам Трускавець не допоможе. Не всі після навчання п"яти років в універах розумними виходять. А за тиждень з весільних фотографів політиків не зробити. Лише недоумки.
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21.09.2021 18:26 Ответить
На кнопки в ВР "слуги народу" нажимати навчились. Наступна сессія навчання - гра різними причинними місцями на роялі.
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21.09.2021 18:08 Ответить
И занятие **********, - метание котлет на короткие дистанции, переворот на правый бок и жим на оба глаза. Место проведения - буфет и зала Рады. Доставка котлет - ресторан "Велюр".
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21.09.2021 18:27 Ответить
Нужно , - В принципе , раньше учится в Школе , а не на горбу Украинского народа и пропивать заработанные налогообложение. И не набирать всех подряд и неуч . А то такое впечатление , что все такие Незграбные .
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21.09.2021 18:12 Ответить
Я - член политсовета партии "Слуга народа". Ничего пошлого не хочу сказать но, черт побери, как теперь называть Бедумную?
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21.09.2021 18:13 Ответить
Та и весь веселый зеленый зоопарк. Их надо в поликлинику сдать для опытов)))
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21.09.2021 18:43 Ответить
Чему еще Слуги наркомана будут учиться в новом сезоне сериала:

Анал - как правильно и красиво.

Минет полицейским - как правильно и красиво.

За рулем под кайфом - как правильно и красиво.

Врать везде и постоянно - как правильно и красиво.

Воровать и брать взятки - как правильно и красиво.

Ублажать своих хозяев олигархов - как правильно и красиво.

Совершать государственную измену - как правильно и красиво.
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21.09.2021 18:13 Ответить
Дурака учить, только портить.
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21.09.2021 18:13 Ответить
Да и осел останется ослом, хотя осыпь его звездами...
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21.09.2021 18:30 Ответить
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21.09.2021 18:37 Ответить
Після Трускавця вони виходять ще тупішими...Нафтуся наполовину з водярою на них так діє,а ще коли в одному місці збирається стільки збоченців,бандитів,злодіїв та дебілів то ці якості один одному передаються...Так що готуймося почути нову серію про "анал-табу,надувних баб,елітних песиків" і тому подібних бздур...
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21.09.2021 18:28 Ответить
То шо, "зеаспірантури" не буде?
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21.09.2021 18:28 Ответить
Та проведе мастер-клас новоспечений кандидат наук, на місці, чого лишній раз КОВІД розвозити.
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21.09.2021 18:36 Ответить
До тупих "Ворогів народу" не доходить що УП їх тролить.
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21.09.2021 18:34 Ответить
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21.09.2021 18:36 Ответить
Бігборди до "Великого будівництва". Доплакався Вірастюк що мало реклами.
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21.09.2021 18:38 Ответить
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21.09.2021 18:46 Ответить
ну ..если такой всезнающий...а скажи-ка нам... - была или труха-недоказуха))) за рулем? )))
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21.09.2021 18:42 Ответить
Та над этим вопросом ломают головы лучшие "светила" юриспруденции на протяжении месяца - тайна бориспольской трассы.
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21.09.2021 18:51 Ответить
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21.09.2021 19:24 Ответить
Стільки тупих не учи,все рівно тільки бюджет розпиляти й дається.
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21.09.2021 18:54 Ответить
Вот так обсуждаешь новость, обсуждаешь, и всё коту под хвост...

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21.09.2021 18:57 Ответить
А зачем им учиться? Деньги в конвертах брать научились,сильно грамотного Разумкова скоро выгонят и пойдет житуха..
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21.09.2021 19:04 Ответить
В Трусквці шлунки лікують, а не голови. Хіба.....можна припустити, що в СН думають шлунками-тоді оправдано.
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21.09.2021 19:08 Ответить
 
 