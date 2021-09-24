Новая инициатива Киевского форума по безопасности: молодежные встречи в регионах о развитии и безопасности

Киевский Форум по безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", вместе со своей основной деятельности как ведущей международной платформы Украины по обсуждению проблем войны и мира, начинает новую инициативу - молодежные встречи о развитии и безопасности Украины, которые пройдут в различных регионах нашей страны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт КБФ.

"Запад-Восток, Север-Юг" - под таким названием, которая не только символически объединяет разные части нашей страны, но и содержит ссылку на традиционный знак НАТО - "розу ветров", Киевский Форум по безопсности собирает молодых активистов, чтобы вместе с известными украинскими и мировыми политиками, дипломатами и экспертами обсуждать актуальные проблемы национальной и региональной безопасности, а также европейского и евроатлантического курса Украины.

Украина должна сделать все возможное, чтобы стать членом НАТО и ЕС в обозримом будущем - это главный лейтмотив деятельности КБФ. Принципиально важной составляющей активности Форума является привлечение молодежи и поддержка общенационального молодежного диалога на основе национальных, демократических и евроатлантические ценностей.

24-25 сентября 2021 первая молодежная встреча Киевского форума по безопасности "Запад-Восток, Север-Юг" состоится во Львове. Во встрече примут 100 молодых профессионалов и активистов из разных регионов Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Киевский форум по безопасности проведет онлайн-дискуссию об итогах встречи Зеленского и Байдена. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

К участникам встречи обратятся такие известные дипломаты, как посол Дэниел Фрид, помощник Государственного секретаря США по делам Европы и Евразии в 2005-09 годах и координатор санкционной политики в Администрации Президента Барака Обамы, посол Стивен Пайфер, помощник Государственного секретаря США по делам Европы и Евразии в 2000-04 годах, посол Соединенных Штатов в Украине в 1998-2000 годах, а также Посол Канады в Украине Лариса Галадза, посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг, временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин, директор Центра информации и документации НАТО в Украине Винета Кляйне.

Среди приглашенных выступающих - Министр образования Украины в 2016-19 годах Лилия Гриневич, народный депутат Украины Николай Княжицкий, директор Украинского Института национальной памяти Антон Дробович, историк и журналист Александр Зинченко, Директор Львовской Бизнес-школы УКУ София Опацкая, соучредители Холдинга эмоций "!FEST" Юрий Назарук и Андрей Худо.

Инициатор события - Арсений Яценюк, председатель Киевского форума по безопасности, премьер-министр Украины в 2014-16 годах.

Модератор - Даниил Лубкивский, директор Киевского форума по безопасности, заместитель министра иностранных дел Украины в 2014 году.

Также смотрите: Киевский форум по безопасности проводит молодежные собрания: Как объединить национальные силы Украины для евроатлантической цели. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В рамках молодежной встречи КБФ во Львове состоится презентация документального сериала "Коллапс: как украинцы разрушили империю зла", посвященного 30-летию восстановления независимости нашего государства.

Событие будет транслироваться на страницах социальных сетей и на YouTube канале Open Ukraine. Программу можно скачать здесь.