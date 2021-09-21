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Зеленский поздравил Трюдо с победой на выборах, ожидает с визитом в Киеве
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил премьер-министра Канады Джастина Трюдо с победой на парламентских выборах и ожидает его с визитом в Киеве.
"Поздравляю Джастина Трюдо с победой на выборах. Уверен, что особое партнерство между Украиной и Канадой в дальнейшем будет углубляться. Жду своего друга Джастина Трюдо в Киеве с визитом", - написал Зеленский в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.
Правящая Либеральная партия премьер-министра Канады Джастина Трюдо победила на парламентских выборах. Выборы в Канаде состоялись 20 сентября. О внеочередных выборах Трюдо объявил 15 августа.
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Хммм.... А давно гринпоц с Трюдо дружит?Или киздит как обычно?
А в реале ЗЕ в Вашингтоне дарят книгу про черепно-мозговую травму.
думаетиграет.Ему нужно было подарить книгу "Лечение гонореи".
Скажи мене кто твой друг и я скажу кто ты .(c)