Суд отпустил под личное обязательство экс-руководителя львовского "Беркута" Пацеляка, который разгонял Майдан

Святошинский районный суд Киева избрал бывшему руководителю львовского "Беркута" Ростиславу Пацеляку меру пресечения в виде личного обязательства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу "Адвокатской совещательной группы".

"В частности, суд возложил на него следующие обязанности: являться по каждому требованию в суд; извещать прокурора и суд об изменении места жительства и места работы; воздерживаться от общения со свидетелями", - сообщили активисты.

При этом суд не возложил на обвиняемого Пацеляка несколько обязанностей, о которых просила в своем ходатайстве прокурор Ирина Самборская, а именно - не отлучаться из населенных пунктов, в которых он зарегистрирован и проживает; сдать загранпаспорт; носить электронный браслет.

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По информации "Адвокатской совещательной группы", экс-командир батальона ПМОП "Беркут" при ГУМВД Украины во Львовской области подполковник милиции Ростислав Пацеляк обвиняется в превышении служебных полномочий, препятствовании профессиональной деятельности журналистов и проведению мирных собраний 18 февраля 2014 года во время мирного шествия - это события в Крепостном переулке и на улице Институтской.

В деле 174 потерпевших, среди которых - 6 народных депутатов и двое журналистов.

Пацеляк сначала находился под стражей, а позже его отправили под домашний арест.

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