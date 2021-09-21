Суд отпустил под личное обязательство экс-руководителя львовского "Беркута" Пацеляка, который разгонял Майдан
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Святошинский районный суд Киева избрал бывшему руководителю львовского "Беркута" Ростиславу Пацеляку меру пресечения в виде личного обязательства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу "Адвокатской совещательной группы".
"В частности, суд возложил на него следующие обязанности: являться по каждому требованию в суд; извещать прокурора и суд об изменении места жительства и места работы; воздерживаться от общения со свидетелями", - сообщили активисты.
При этом суд не возложил на обвиняемого Пацеляка несколько обязанностей, о которых просила в своем ходатайстве прокурор Ирина Самборская, а именно - не отлучаться из населенных пунктов, в которых он зарегистрирован и проживает; сдать загранпаспорт; носить электронный браслет.
По информации "Адвокатской совещательной группы", экс-командир батальона ПМОП "Беркут" при ГУМВД Украины во Львовской области подполковник милиции Ростислав Пацеляк обвиняется в превышении служебных полномочий, препятствовании профессиональной деятельности журналистов и проведению мирных собраний 18 февраля 2014 года во время мирного шествия - это события в Крепостном переулке и на улице Институтской.
В деле 174 потерпевших, среди которых - 6 народных депутатов и двое журналистов.
Пацеляк сначала находился под стражей, а позже его отправили под домашний арест.
Пожалуйста, подождите...
В Киев беркутню со всей Украины свозили.
Ото и доказательства.
Дальше пояснять не буду, ибо тупость пелохов больше винторогих даже.
https://starcom68.livejournal.com/1447671.html
«Топаза» звільнили від відповідальності за
співучасть у викраденні людини
https://www.slovoidilo.ua/2021/09/21/novyna/suspilstvo/topaza-zvilnyly-vidpovidalnosti-spivuchast-vykradenni-lyudyny
На ком им держаться, когда рванет? Не на зебилах же, кооторые опять по норам попрячутся.
А вот олдовая беркутня и сепарня - это опора и надежа ЗЕ-режима.
А это что? Этодругое???