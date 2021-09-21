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Беркут (8677) суд (24704) преступления против Майдана (270)

Суд отпустил под личное обязательство экс-руководителя львовского "Беркута" Пацеляка, который разгонял Майдан

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Суд отпустил под личное обязательство экс-руководителя львовского

Святошинский районный суд Киева избрал бывшему руководителю львовского "Беркута" Ростиславу Пацеляку меру пресечения в виде личного обязательства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу "Адвокатской совещательной группы".

"В частности, суд возложил на него следующие обязанности: являться по каждому требованию в суд; извещать прокурора и суд об изменении места жительства и места работы; воздерживаться от общения со свидетелями", - сообщили активисты.

При этом суд не возложил на обвиняемого Пацеляка несколько обязанностей, о которых просила в своем ходатайстве прокурор Ирина Самборская, а именно - не отлучаться из населенных пунктов, в которых он зарегистрирован и проживает; сдать загранпаспорт; носить электронный браслет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дела Майдана: Задержан экс-чиновник МВД, которого подозревают в убийстве трех участников Революции Достоинства

По информации "Адвокатской совещательной группы", экс-командир батальона ПМОП "Беркут" при ГУМВД Украины во Львовской области подполковник милиции Ростислав Пацеляк обвиняется в превышении служебных полномочий, препятствовании профессиональной деятельности журналистов и проведению мирных собраний 18 февраля 2014 года во время мирного шествия - это события в Крепостном переулке и на улице Институтской.

В деле 174 потерпевших, среди которых - 6 народных депутатов и двое журналистов.

Пацеляк сначала находился под стражей, а позже его отправили под домашний арест.

Суд отпустил под личное обязательство экс-руководителя львовского Беркута Пацеляка, который разгонял Майдан 01

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+8
зачем ему куда-то бежать. Он еще в должности восстановится, с компенсацией
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21.09.2021 19:01
+7
без слов...
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21.09.2021 18:57
+5
зе-гнида - это и есть реванш антимайдана. кому там не хватает доказательств?!
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21.09.2021 19:01
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21.09.2021 18:56 Ответить
без слов...
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21.09.2021 18:57 Ответить
Сейчас сбежит
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21.09.2021 18:58 Ответить
зачем ему куда-то бежать. Он еще в должности восстановится, с компенсацией
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21.09.2021 19:01 Ответить
Чого ж, прецеденти вже є. Побігали, повернулися, роздивилися і через суд на посадах з компенсацієй поновилися бо нинішня влада "бідує" із-за кадрового голоду. А такі "професіонали" їй зараз вкрай потрібні.
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21.09.2021 19:08 Ответить
Судья сказал - Даешь слово пацана?)))
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21.09.2021 18:59 Ответить
Львівський беркут розганяв майдан?
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21.09.2021 19:00 Ответить
Так же, как харьковский, одесский, донецкий и крымский.

В Киев беркутню со всей Украины свозили.
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21.09.2021 19:03 Ответить
Може я щось плутаю, та вони, здається відмовились, та повернулись до дому...
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21.09.2021 19:07 Ответить
Где-то писали, что отказались все?
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21.09.2021 19:08 Ответить
зе-гнида - это и есть реванш антимайдана. кому там не хватает доказательств?!
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21.09.2021 19:01 Ответить
Зачем владелец бабы третьего тысячелетия все деревья с пулями спилил на майдане?

Ото и доказательства.
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21.09.2021 19:07 Ответить
А что деревья у нас сажают и выпускают преступников?! Ты что куришь?
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21.09.2021 19:30 Ответить
В деревьях были пули, которые показывали по траектории откуда стреляли и по баллистике из чего стреляли.

Дальше пояснять не буду, ибо тупость пелохов больше винторогих даже.
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21.09.2021 19:36 Ответить
Тільки дебіли досі ведуться на цей кацапський фейк

https://starcom68.livejournal.com/1447671.html
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22.09.2021 10:15 Ответить
Сегодня...
«Топаза» звільнили від відповідальності за
співучасть у викраденні людини

https://www.slovoidilo.ua/2021/09/21/novyna/suspilstvo/topaza-zvilnyly-vidpovidalnosti-spivuchast-vykradenni-lyudyny
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21.09.2021 19:03 Ответить
ЗЕ-власть последовательно отмазывает своих.

На ком им держаться, когда рванет? Не на зебилах же, кооторые опять по норам попрячутся.

А вот олдовая беркутня и сепарня - это опора и надежа ЗЕ-режима.
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21.09.2021 19:13 Ответить
ЗЕленяку на гілляку!
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21.09.2021 19:37 Ответить
Правильно. Ничего необычного он всего лишь отдавал приказы убивать безоружных людей. Вот если бы это был волонтер, или ветеран, тогда дело другое: тут бы за пинок под зад нахамившему менту, посадили бы без права залога!
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21.09.2021 19:09 Ответить
при ЗЕленых предателях он еще и министром МВД станет... зеленой шобле и титушня и беркутня, все сгодится... им абы не патриоты, не волонтеры, не ветераны АТОшники... у этой шоблы задача минимум - вернуть на свои места кадры янукОвоща что в МВД, что в судах, потом попытаться развернуть страну в "таежный союз", перед этим рассорившись со всеми нашими западными партнерами, что уже практически сделано... а задача максимум - федерализировать Украину по формуле "ху@ла-Швайнмаера", провести и признать "типа выборы" на территории ЛуганДона, чтобы сепарня и и прочая прорашистская шваль сидела не в окопах под Луганском, а в Верховной Раде...
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21.09.2021 19:14 Ответить
Зелевласть правильно боится Майдана. Его смысл им чужд, но в своем зеленом тупизме упорно движется именно к нему.
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21.09.2021 19:21 Ответить
Эммм.... Как там "порохсажаетпатриотов" и "порохкрышуетрашедрочеров"(с)

А это что? Этодругое???
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21.09.2021 19:25 Ответить
Только гильотина решит реформу "судов" в Украине! Это кодло судьи-прокуроры-мусора все должны пройти через неё.
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21.09.2021 19:29 Ответить
Спасибо, 73% за пианиста-президента. Особенно тем, кто живет в западных областях.
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21.09.2021 20:06 Ответить
зате Семенченко сидить ...
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21.09.2021 20:42 Ответить
Беркут обьявить судом преступной организацией, и к другим соколам присмотреться....то что творил беркут на Майдане, это жесть жестяная!..были беркута западного региона, что побросали збрую, но это единицы....
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21.09.2021 22:11 Ответить
Вітаю дебіли! Ви зробили це РАЗОМ!!!
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22.09.2021 10:16 Ответить
Какая власть- такие и решения. Щас набегут зЕленые 'патриеты' с каментами типа - "а шо ваш порох лучше был?"
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22.09.2021 11:20 Ответить
 
 