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Новости За рубежом
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Премьер Польши Моравецкий: "Северный поток-2" дает Путину дополнительные инструменты для шантажа

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Премьер Польши Моравецкий:

Проект "Северный поток-2" - стратегическая ошибка, ведь он дает Путину возможность шантажировать Европу ценами на газ.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".

"Проект "Северный поток-2" является стратегической ошибкой, поскольку предоставление дополнительных инструментов для ценового шантажа "Газпрому" и Владимиру Путину означает увеличение возможности давления на Европу; рост цен на газ подтверждает наши опасения", - заявил он.

Премьер Польши подчеркнул, что он оценивает газопровод "очевидно, наихудшим образом". И что польское правительство сожалеет о том, что решение американской администрации по этому вопросу "было изменено на 180 градусов за один день".

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"Мы отстаиваем польские интересы, и увеличение возможностей шантажа с российской стороны не в интересах Польши. Я считаю, что это также не в интересах Германии, Чехии, Словакии или Венгрии, не говоря уже об Украине, Литве, Латвии и Эстонии, Швеции или Дании. Но, к сожалению, этот немецко-русский альянс, который был закреплен в форме уже завершенного проекта "Северный поток-2", был очень жестоким и жестоко относился к интересам других стран", - сказал Моравецкий.

Он добавил, что рост цен на газ доказывает правильность его опасений.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+3
и это доказано паникой в последние 10 дней и рекордной спекуляцией на газовом рынке...
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21.09.2021 20:13
+2
Козак Байден пришел порядок навел.
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21.09.2021 20:29
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и это доказано паникой в последние 10 дней и рекордной спекуляцией на газовом рынке...
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21.09.2021 20:13 Ответить
Сьогодні виконуючий директор нак нафтогаз України сказав , що собівартість українського газу 1 грн. . Вам потрібно пояснювати хто грабує українців.У дев'ятнадцятому році управлінню виплатили 343 млн. грн , у 18 - 717 .Пояснювати хто грабує українців чи ні.
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21.09.2021 21:05 Ответить
кожні 2-3 роки знаходиться хтось розумний і чесний (особливо перед виборами) хто заявляє про мізерні ціни на газ українського видобутку , його достатність і доступність...і на цьому все... далі заяв щось ніяк не йде....так хто грабує українців ? а хто навіює марення...?
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21.09.2021 21:34 Ответить
Козак Байден пришел порядок навел.
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21.09.2021 20:29 Ответить
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21.09.2021 20:34 Ответить
Польше и Украина может серьезно на.рать на газпром, если откажутся от их газа, а отказаться они смогут если штати или Норвегия заполнят потребности, нужно искать партнеров в Швеции или Дании или Германии или Турции
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21.09.2021 20:39 Ответить
Украине нужно наращивать собственную добьічу...
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21.09.2021 20:44 Ответить
Сьогодні виконуючий директор нак нафтогаз України сказав , що собівартість українського газу 1 грн. . Вам потрібно пояснювати хто грабує українців.У дев'ятнадцятому році управлінню виплатили 343 млн. грн , у 18 - 717 .Пояснювати хто грабує українців чи ні.
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21.09.2021 21:03 Ответить
Реально думаючі про свій народ це поляки.
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21.09.2021 20:53 Ответить
А где американский и катарский СПГ? Газпром мешает? ))
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21.09.2021 21:13 Ответить
Взагалі не бачу проблеми з "шантажем". Німці в будь який момент просто закручують кран і посилають ********* в далеку еротичну подорож.
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21.09.2021 21:32 Ответить
Та ні, якого шантажу? Толерантість, терпимістьі людяність. Квіточки проти війни. Ми переможемо!
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21.09.2021 21:45 Ответить
 
 