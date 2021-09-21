Премьер Польши Моравецкий: "Северный поток-2" дает Путину дополнительные инструменты для шантажа

Проект "Северный поток-2" - стратегическая ошибка, ведь он дает Путину возможность шантажировать Европу ценами на газ.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".

"Проект "Северный поток-2" является стратегической ошибкой, поскольку предоставление дополнительных инструментов для ценового шантажа "Газпрому" и Владимиру Путину означает увеличение возможности давления на Европу; рост цен на газ подтверждает наши опасения", - заявил он.

Премьер Польши подчеркнул, что он оценивает газопровод "очевидно, наихудшим образом". И что польское правительство сожалеет о том, что решение американской администрации по этому вопросу "было изменено на 180 градусов за один день".

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"Мы отстаиваем польские интересы, и увеличение возможностей шантажа с российской стороны не в интересах Польши. Я считаю, что это также не в интересах Германии, Чехии, Словакии или Венгрии, не говоря уже об Украине, Литве, Латвии и Эстонии, Швеции или Дании. Но, к сожалению, этот немецко-русский альянс, который был закреплен в форме уже завершенного проекта "Северный поток-2", был очень жестоким и жестоко относился к интересам других стран", - сказал Моравецкий.

Он добавил, что рост цен на газ доказывает правильность его опасений.

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