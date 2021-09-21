Россияне ездят в специальные туры в Сербию и Германию для вакцинации одобренным ВОЗ препаратом от COVID-19
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В РФ туроператоры начали предлагать российским туристам вакцинные туры за рубеж, чтобы привиться препаратом, одобренным Всемирной организацией здравоохранения.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
Непризнание российских вакцин от коронавируса ВОЗ стимулирует отдельные категории россиян искать возможности привиться препаратом, дающим возможность путешествовать в большинство стран мира. Среди самых популярных стран для вакцинных туров - Сербия и Германия.
Наибольшим спросом у туристов пользуются вакцинные туры в Сербию. Страна бесплатно вакцинирует иностранных граждан препаратами Pfizer, BioNTech, Astra Zeneca и Sinopharm. Кроме того, это направление для россиян безвизовое, есть регулярное авиасообщение. Стоимость 3-дневного тура без перелета начинается от 21 тыс. рублей на человека, с перелетом - от 50 тыс. рублей,
Вакцинный тур в Германию обойдется туристу значительно дороже. Так, прививка Pfizer/Biontech в Мюнхене обойдется в 580 евро с человека или 50 тыс. рублей за одну дозу (необходимо две прививки). Прививка Johnson & Johnson в Баден-Бадене - 870 евро с человека или 75 тыс. рублей (нужна одна прививка). Дополнительно оплачиваются услуги переводчика - от 60 евро в час (минимум два часа). Также потребуется отплатить перелет и проживание.
Напоминаем, на прошлой неделе представители ВОЗ заявили о приостановке заявки России на одобрение "Спутника V" до проведения новой инспекции завода производителя. При этом сроки для завершения оценки и регистрации вакцины не называются.
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https://ru.euronews.com/2021/04/17/sputnik-v-tour-from-germany
Из речи Роксаны Кампферман:
"...Год спустя на мой имейл пришло сообщение от некоего русского. Он написал, что обменял на чёрном рынке свой мопед на айпад. Но когда он его включил он увидел сообщение на экране о том, что айпад заблокирован и был указан мой имейл.
Он просил сообщить ему мой пароль, чтобы он мог разблокировать айпад. К имейлу он прикрепил фотографию. Это был айпад моего отца. Я его заблокировала в первые недели после того, как был сбит самолёт.
Несмотря на то, что гаджет упал с высоты 10 километров экран был целый.
Ещё одна пощёчина, опять нужны были огромные душевные силы, чтобы с этим справиться. Нам с сестрой помогало то, что мы переходили на черный юмор, включали автопилот.
В конце концов, после долгой переписки по имейлу и с помощью офицеров по связям с семьями мы получили этот айпад обратно. К сожалению, все данные были стёрты."
апрeль 2021 :
1000 евро за вакцинацию российским препаратом "Спутник V" - столько стоит пакетный тур, который купили 50 жителей Германии. На днях они прилетели из Франкфурта в Москву за первым компонентом вакцины от коронавируса. Три ночи в гостинице, визит в частную клинику и экскурсии по столице, свободной от строгих санитарных ограничений.
больше поверю что им заплатили чтобы они прилетели))
(учитывая что у себя они бесплатно бы привились
хотя может это "русские" немцы, которые репатрианты с поволжья?
многие из которых только и рашаТиВи смотрят и по немецки еле еле шпрехают)
Власти Германии пока не будут признавать вакцинированными от коронавируса тех, кто привился российским «Спутником V», поскольку препарат еще не допущен для использования в Евросоюзе. Об этом журналистам заявил на брифинге представитель минздрава ФРГ в понедельник, 28 июня.
https://iz.ru/1185239/2021-06-28/v-germanii-otkazalis-schitat-vaktcinirovannymi-privitykh-sputnikom-v