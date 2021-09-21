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Новости За рубежом
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Россияне ездят в специальные туры в Сербию и Германию для вакцинации одобренным ВОЗ препаратом от COVID-19

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Россияне ездят в специальные туры в Сербию и Германию для вакцинации одобренным ВОЗ препаратом от COVID-19

В РФ туроператоры начали предлагать российским туристам вакцинные туры за рубеж, чтобы привиться препаратом, одобренным Всемирной организацией здравоохранения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Непризнание российских вакцин от коронавируса ВОЗ стимулирует отдельные категории россиян искать возможности привиться препаратом, дающим возможность путешествовать в большинство стран мира. Среди самых популярных стран для вакцинных туров - Сербия и Германия.

Наибольшим спросом у туристов пользуются вакцинные туры в Сербию. Страна бесплатно вакцинирует иностранных граждан препаратами Pfizer, BioNTech, Astra Zeneca и Sinopharm. Кроме того, это направление для россиян безвизовое, есть регулярное авиасообщение. Стоимость 3-дневного тура без перелета начинается от 21 тыс. рублей на человека, с перелетом - от 50 тыс. рублей,

Вакцинный тур в Германию обойдется туристу значительно дороже. Так, прививка Pfizer/Biontech в Мюнхене обойдется в 580 евро с человека или 50 тыс. рублей за одну дозу (необходимо две прививки). Прививка Johnson & Johnson в Баден-Бадене - 870 евро с человека или 75 тыс. рублей (нужна одна прививка). Дополнительно оплачиваются услуги переводчика - от 60 евро в час (минимум два часа). Также потребуется отплатить перелет и проживание.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мэр Нью-Йорка де Блазио потроллил постпреда России в ООН Небензю из-за COVID-сертификата: Привитый "неутвержденным" препаратом может бесплатно сделать вакцинацию в США. ВИДЕО

Напоминаем, на прошлой неделе представители ВОЗ заявили о приостановке заявки России на одобрение "Спутника V" до проведения новой инспекции завода производителя. При этом сроки для завершения оценки и регистрации вакцины не называются.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+7
Тупые кацапы, спутник 5 себе в задницу можете теперь засуньте.
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21.09.2021 20:29
+5
ОРУУУУУУ
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21.09.2021 20:30
+5
Паломники.
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21.09.2021 20:31
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Тупые кацапы, спутник 5 себе в задницу можете теперь засуньте.
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21.09.2021 20:29 Ответить
так на початку вакцинацii русскiє такими самe турами iздили на парашку уколотися шмуртядком 5
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21.09.2021 21:33 Ответить
ОРУУУУУУ
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21.09.2021 20:30 Ответить
Паломники.
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21.09.2021 20:31 Ответить
а кацапи з нiмччин так само iздили на парашку за шмурдяком
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21.09.2021 21:34 Ответить
В них там велика дружба. Але на безпечній для германців відстані
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22.09.2021 00:27 Ответить
как-то не "скрепно" получается..
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21.09.2021 20:32 Ответить
скрепы для нищих лохов
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21.09.2021 20:33 Ответить
1000 евро за вакцинацию российским препаратом "Спутник V" - столько стоит пакетный тур, который купили 50 жителей Германии. На днях они прилетели из Франкфурта в Москву за первым компонентом вакцины от коронавируса. Три ночи в гостинице, визит в частную клинику и экскурсии по столице, свободной от строгих санитарных ограничений.

https://ru.euronews.com/2021/04/17/sputnik-v-tour-from-germany
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21.09.2021 21:38 Ответить
Да то потомки недобитых фашистов приехали к братскому народу за добавкой.
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21.09.2021 22:35 Ответить
Изменники! Предатели! Нисраваплавным колются!
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21.09.2021 20:34 Ответить
Вяличие оно такое
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21.09.2021 20:34 Ответить
Сёстры Кампферман потеряли в сбитом MH17 обоих родителей, которым было по 55 лет.

Из речи Роксаны Кампферман:

"...Год спустя на мой имейл пришло сообщение от некоего русского. Он написал, что обменял на чёрном рынке свой мопед на айпад. Но когда он его включил он увидел сообщение на экране о том, что айпад заблокирован и был указан мой имейл.

Он просил сообщить ему мой пароль, чтобы он мог разблокировать айпад. К имейлу он прикрепил фотографию. Это был айпад моего отца. Я его заблокировала в первые недели после того, как был сбит самолёт.

Несмотря на то, что гаджет упал с высоты 10 километров экран был целый.

Ещё одна пощёчина, опять нужны были огромные душевные силы, чтобы с этим справиться. Нам с сестрой помогало то, что мы переходили на черный юмор, включали автопилот.

В конце концов, после долгой переписки по имейлу и с помощью офицеров по связям с семьями мы получили этот айпад обратно. К сожалению, все данные были стёрты."
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21.09.2021 20:34 Ответить
Это стимулирует туроператоров зарабатывать бабки, есть спрос - есть предложение
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21.09.2021 20:35 Ответить
https://ru.euronews.com/2021/04/17/sputnik-v-tour-from-germany

апрeль 2021 :
1000 евро за вакцинацию российским препаратом "Спутник V" - столько стоит пакетный тур, который купили 50 жителей Германии. На днях они прилетели из Франкфурта в Москву за первым компонентом вакцины от коронавируса. Три ночи в гостинице, визит в частную клинику и экскурсии по столице, свободной от строгих санитарных ограничений.
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21.09.2021 21:40 Ответить
какие то странные очень немцы)
больше поверю что им заплатили чтобы они прилетели))
(учитывая что у себя они бесплатно бы привились
хотя может это "русские" немцы, которые репатрианты с поволжья?
многие из которых только и рашаТиВи смотрят и по немецки еле еле шпрехают)
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21.09.2021 22:39 Ответить
так цe ж кацапи з нiмцькими паспортами. хоча є bагато приєпашeних чистих нiмцiв.
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21.09.2021 22:42 Ответить
что бы привиться шмурдяком нужно быть полным дураком, таких (немцев) пол Крыма с ФСБшными пенсиями.
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22.09.2021 12:48 Ответить
но чтото пошло нe так:

Власти Германии пока не будут признавать вакцинированными от коронавируса тех, кто привился российским «Спутником V», поскольку препарат еще не допущен для использования в Евросоюзе. Об этом журналистам заявил на брифинге представитель минздрава ФРГ в понедельник, 28 июня.

https://iz.ru/1185239/2021-06-28/v-germanii-otkazalis-schitat-vaktcinirovannymi-privitykh-sputnikom-v
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21.09.2021 21:41 Ответить
Їх треба колоти ціанідом калію прямо на кордоні. Так буде краще і для них, і для світу в цілому.
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21.09.2021 21:27 Ответить
Стиц пердиц, а как же целое семейство хваленных спутников.
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21.09.2021 21:34 Ответить
Терпилы конченые. Как сорняки растут. Хоть дерьмо жрать заставят, все равно выживут.

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22.09.2021 00:25 Ответить
От же ж сцуки хитрі. А хто їх туди пускає не щеплених? Як вони прориваються у Німеччину? В Італію можна через Грецію потрапити. Кацапки так за заможними італійцями зараз через Грецію їдуть. Б
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22.09.2021 00:33 Ответить
Я не знаю, що відбувається після оновлення на сайті, але літеру «Б» я не нажимала, звідки вона взялася я не знаю.
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22.09.2021 00:35 Ответить
 
 