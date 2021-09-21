Россияне ездят в специальные туры в Сербию и Германию для вакцинации одобренным ВОЗ препаратом от COVID-19

В РФ туроператоры начали предлагать российским туристам вакцинные туры за рубеж, чтобы привиться препаратом, одобренным Всемирной организацией здравоохранения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Непризнание российских вакцин от коронавируса ВОЗ стимулирует отдельные категории россиян искать возможности привиться препаратом, дающим возможность путешествовать в большинство стран мира. Среди самых популярных стран для вакцинных туров - Сербия и Германия.

Наибольшим спросом у туристов пользуются вакцинные туры в Сербию. Страна бесплатно вакцинирует иностранных граждан препаратами Pfizer, BioNTech, Astra Zeneca и Sinopharm. Кроме того, это направление для россиян безвизовое, есть регулярное авиасообщение. Стоимость 3-дневного тура без перелета начинается от 21 тыс. рублей на человека, с перелетом - от 50 тыс. рублей,

Вакцинный тур в Германию обойдется туристу значительно дороже. Так, прививка Pfizer/Biontech в Мюнхене обойдется в 580 евро с человека или 50 тыс. рублей за одну дозу (необходимо две прививки). Прививка Johnson & Johnson в Баден-Бадене - 870 евро с человека или 75 тыс. рублей (нужна одна прививка). Дополнительно оплачиваются услуги переводчика - от 60 евро в час (минимум два часа). Также потребуется отплатить перелет и проживание.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мэр Нью-Йорка де Блазио потроллил постпреда России в ООН Небензю из-за COVID-сертификата: Привитый "неутвержденным" препаратом может бесплатно сделать вакцинацию в США. ВИДЕО

Напоминаем, на прошлой неделе представители ВОЗ заявили о приостановке заявки России на одобрение "Спутника V" до проведения новой инспекции завода производителя. При этом сроки для завершения оценки и регистрации вакцины не называются.