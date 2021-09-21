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Новости Политика Украины Агрессия России против Украины Оборона Бюджет-2022
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Глава Минобороны Таран рассказал о планах на оборонный бюджет-2022: Флот, реактивные системы залпового огня, работа над ракетным щитом

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава Минобороны Таран рассказал о планах на оборонный бюджет-2022: Флот, реактивные системы залпового огня, работа над ракетным щитом

Министр обороны Украины Андрей Таран заявляет, что инициатива президента Владимира Зеленского об увеличении оборонного бюджета-2022 значительно усилит обороноспособность Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Эта инициатива президента Украины - Верховного главнокомандующего даст возможность воплотить важные долгосрочные программы в сфере обороны. Среди прочего, Минобороны получит финансирование развития ракетного вооружения, Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и новых научных и опытно-конструкторских работ в сфере высоких технологий", - заявил Таран.

По его словам, для нужд ВМС будет продолжена программа строительства кораблей класса "корвет" и обеспечена поставка противокорабельного ракетного комплекса "Нептун", а также активизирована работа над разработкой ракетного комплекса корабельного базирования, кроме того продолжится модернизация фрегата "Гетман Сагайдачный".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Таран: В 2022 году на безопасность и оборону впервые будет выделена рекордная сумма

Отмечается, что в 2022 году Минобороны получит возможность вести работу над созданием отечественного ракетного щита. Прежде всего речь идет о возобновлении работы над оперативно-тактическим комплексом "Сапсан".

К началу следующего года в министерстве рассчитывают завершить работу над созданием высокоточного ракеты "Ольха" с улучшенными характеристиками для модернизированных систем залпового огня "Смерч".

Кроме того, планируется принятие на вооружение нового реактивного снаряда "Тайфун-1" к реактивной системе залпового огня "Верба" и доведение реактивной системы залпового огня проекта "Ураган" с использованием боеприпаса "Тайфун-2".

Также отмечается, что среди прочего будет увеличено финансирование научных и опытно-конструкторских разработок в сфере высоких технологий, к которым будут привлечены научно-технические центры Национальной академии наук Украины и предприятия Государственного космического агентства Украины.

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"Это только часть многих практических шагов по укреплению обороноспособности нашей страны, реализовать которые позволит инициатива президента об увеличении оборонного бюджета-2022. Контроль президента за состоянием дел в секторе безопасности и обороны дает основания рассчитывать на значительный прогресс в вопросе развития военных возможностей Украины", - заявил Таран.

Напомним, 17 сентября Совет национальной безопасности и обороны Украины проголосовал за увеличение оборонного бюджета страны в 2022 году с 5,93% до 5,95% от ВВП.

20 сентября президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О предложениях к проекту Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2022 год" по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины".

Смотрите также: Реактивная система залпового огня "Верба" принята на вооружение ВСУ, - Укроборонпром. ФОТО

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+10
плохое питание, вонючая тушенка, гнилые овощи, довольные Таран и Ермак..
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21.09.2021 20:53
+9
тактика проЗЕсцарського оточення - не чути про проблеми, які сьогодні терзають армію у тому числі, а нести пургу обіцянок на майбутнє , коли гроші виділять а вони знову не підуть на армію.
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21.09.2021 20:50
+8
Вони виконують завдання поставлене перед ними їх командуванням. Розвалюють армію супротивника.
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21.09.2021 20:57
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тактика проЗЕсцарського оточення - не чути про проблеми, які сьогодні терзають армію у тому числі, а нести пургу обіцянок на майбутнє , коли гроші виділять а вони знову не підуть на армію.
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21.09.2021 20:50 Ответить
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21.09.2021 20:53 Ответить
Ага. Вы об этом врали и в 2019 и в 2020. Только вот денег на ракетный щит не дали от слова совсем. Одно бла-бла-бла для лохов. Вы хоть долги военным и заводам верните для начала.
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21.09.2021 20:52 Ответить
плохое питание, вонючая тушенка, гнилые овощи, довольные Таран и Ермак..
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21.09.2021 20:53 Ответить
Вони виконують завдання поставлене перед ними їх командуванням. Розвалюють армію супротивника.
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21.09.2021 20:57 Ответить
Зачетно лизнул совковый генерал. Сейчас на эти 0,02% не то что "Купол", а "Кумпол" закажем...
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21.09.2021 20:55 Ответить
Бл...дь, на кого рассчитаны такие заявления?
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21.09.2021 21:03 Ответить
на 73%
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21.09.2021 21:37 Ответить
Не спешите с наполеоновскими планами на 2022-й. Надо ещё подробно отчитаться за сделанное в 2021-м, чтобы у нас планы не затеняли нынешнее безделье и всё это на фоне 100-тысячной группировки "братишек" у наших границ
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21.09.2021 21:07 Ответить
а чем ответит верещучка?
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21.09.2021 21:22 Ответить
ПКР Нептун бы уже стоял бы на боевом дежурстве если бы не73% повершивших бабушке бене
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21.09.2021 21:23 Ответить
верим! абищайте дальшы....
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21.09.2021 21:36 Ответить
То б то і надалі Україна буде захищатися палками.
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21.09.2021 21:58 Ответить
а цього року і позатого року що заважало? Крадівництво?
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21.09.2021 22:17 Ответить
Змагаються хто круче розповість про "Нью Васюки". А правда в тому, що придбано для ЗСУ у 2017 - 3673 одиниць військової техніки, 2018 - 4900 ОВТ, 2019 році 4876 ОВТ, 2020 - 303 ОВТ. В 16 раз менше!!! А в цьому році для кількості будуть набої рахувати. Хоча і їх армії не дають.
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21.09.2021 23:05 Ответить
Ага. Так же как топливо для армии в этом году- только в конце августа подписали контракт о закупке. Впервые в этом году. Дальше можно не продолжать.
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22.09.2021 08:51 Ответить
 
 