Отец "пермского стрелка" Бекмансурова воевал на Донбассе в составе российских оккупационных сил, - сосед (обновлено)
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Мужчина "зарабатывает войной" еще начиная с чеченской кампании.
Об этом сосед семьи Бекмансуровых рассказал на условиях анонимности российскому изданию "Знак", сообщает Цензор.НЕТ.
"Отец Тимура не живет с ними. Вроде бы где-то в Удмуртии. Знаю, что на жизнь зарабатывает войной. Еще с чеченской наемником работал и потом почти по всем горячим точкам воевал, включая Донбасс", - рассказал мужчина.
По его словам, будущий "пермский стрелок" с детства видел оружие: "несколько отцовских стволов в этой квартире до сих пор хранятся, Тимур на них и учился стрелять". 38 тыс. рублей на ружье, с которым Бекмансуров пришел сегодня в университет, продолжил собеседник, дали ему летом "собственные родители". "Они с одноклассником Володей ездили летом все вместе на полигон пристреливать его", - добавил собеседник.
Мать Тимура Бекмансурова, по словам соседа, "какой-то крупный руководящий работник".
Отметим, что посол Украины в Чешской республике Евгений Перебийнис, написал на своей странице в Twitter следующее: "Отец стрелка из пермской школы был наемником на Донбассе, где убивал украинцев. Такая вот российская династия".
Напомним, молодой человек устроил 20 сентября стрельбу в Пермском государственном университете. Шесть человек погибли, еще 28 получили ранения.
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https://youtu.be/sIe9yUZn2-M
типичная русская забава-от отца-детям
лишь бы кого стрелять
Хорошо, что на месте всех отоварил...
Приклад призирливого ставлення до життя іншої людини майже завди має такий фінал .
"Чёт охота пастрелять, на остальное поккуй."
"Яблонько от яблоньки...", - подумал Ларентий Павлович
Вони - татари, чому пишете про москалів ?
Читала, що мати - бухгалтер. Здається, в школі.
там такие же типажи. Правда, они меньше стреляли, а больше бросали бомбы.
Мать Ленина - отлучённая от двора за аморалку фрейлин Бланк.
Много калмыков-террорстов? То-то же.
Даже школу поджечь не хотелось.
Надо задуматься в чьих руках пищевая промышленность, что они
пихают в продукты, лишь бы их покупали и побольше.