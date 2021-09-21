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Новости Политика Украины
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амнистия (450) налоги (3180) Гетманцев (388)

Госбюджет получил 1,5 млн грн за три недели действия налоговой амнистии, - "слуга народа" Гетманцев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Госбюджет получил 1,5 млн грн за три недели действия налоговой амнистии, -

В рамках налоговой амнистии государственный бюджет уже получил 1,5 миллиона гривен. В целом украинцы подали "нулевую декларацию" об активах на 30 миллионов гривен.

Об этом рассказал глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в эфире hromadske, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что процесс внесения таких платежей в государственный бюджет длится несколько дней. "Мы не ожидали в течение первого месяца какого-то бума - люди видят, люди разбираются, что к чему, но количество ежедневно увеличивается", - сказал Гетманцев.

Напомним, налоговая амнистия началась с 1 сентября 2021 года и продлится до 1 сентября 2022-го. В рамках этой программы физические лица смогут провести однократное добровольное декларирование своих активов, за которые раньше не уплатили налоги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В налоговой службе рассказали, как хотят контролировать доходы украинцев после налоговой амнистии

Эти задекларированные активы обкладывают сбором - одноразовым обязательным платежом, размер которого самостоятельно рассчитывается декларантом из стоимости принадлежащих ему активов, учитывая ставки такого сбора.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+10
"В рамках налоговой амнистии государственный бюджет уже получил 1,5 миллиона гривен. В целом украинцы подали "нулевую декларацию" об активах на 30 миллионов гривен." Это чудо хоть самого себя слышит? 30 лямов гривен спасет Украину? Отзывайте зеледента с саммита. Тем более он там уже устал и спит прямо на мероприятии...
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21.09.2021 21:03
+8
А поле, поле, поле, поле Чудес,
Поле чудес в Стране Дураков.
Крекс-пекс-фекс…
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21.09.2021 21:01
+8
Ого какие деньжищи !!! Это ж аж 50 тыщ долларов. Теперь заживём.

Эта мразь, не стесняясь, ссыт зелебобам в глаза ).
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21.09.2021 21:10
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Не прячьте ваши денежки по банкам и углам,
Несите ваши денежки - иначе быть беде
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21.09.2021 20:59 Ответить
А поле, поле, поле, поле Чудес,
Поле чудес в Стране Дураков.
Крекс-пекс-фекс…
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21.09.2021 21:01 Ответить
"В рамках налоговой амнистии государственный бюджет уже получил 1,5 миллиона гривен. В целом украинцы подали "нулевую декларацию" об активах на 30 миллионов гривен." Это чудо хоть самого себя слышит? 30 лямов гривен спасет Украину? Отзывайте зеледента с саммита. Тем более он там уже устал и спит прямо на мероприятии...
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21.09.2021 21:03 Ответить
Ого аж 1,5 млн за 3 недели, это огромные деньги для бюджета.))
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21.09.2021 21:03 Ответить
а за месяц 2млн. а за год аж 24 млн. !!! каких вам еще реформ не хватает?
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21.09.2021 21:33 Ответить
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21.09.2021 21:05 Ответить
И кто этот смилывец?)

Гетьманцев ты шо ли?)
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21.09.2021 21:08 Ответить
Ого какие деньжищи !!! Это ж аж 50 тыщ долларов. Теперь заживём.

Эта мразь, не стесняясь, ссыт зелебобам в глаза ).
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21.09.2021 21:10 Ответить
Когда уже обезвредят этого фаната лукашенки и путинских налоговых законов?
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21.09.2021 21:10 Ответить
от упирь а чому не скаже скільки украли за 3 тижні
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21.09.2021 21:20 Ответить
Кажуть, зелені вписали в бюджет якісь примарні 30 млрд гривень.

Не з олігархів їх братимуть, бо вже заявили, що не очікується надходжень у бюджет після прийняття антиолігархічного закону, а візьмуть з середнього та малого бізнесу.
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21.09.2021 22:05 Ответить
Шыкардос.... Охметову на штиблеты насшибали...
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21.09.2021 22:25 Ответить
Комусь треба було влаштуватись на "хлібну посаду" в держслужбі. Накрав стільки, що не в одну декларацію не влізе, навіть розписавши на родичів. Мусив йти "під амністію". За день на роботі " відіб'є" ще з прибутком.

Когось це дивує? Саме для тих і зробили подібну "амністію".
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21.09.2021 23:05 Ответить
Пока что результат можно охарактеризовать двумя крылатыми фразами :

1. Гора родила мышь.

2. Стельба из пушек по воробьям.
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21.09.2021 23:51 Ответить
 
 