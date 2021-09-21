Госбюджет получил 1,5 млн грн за три недели действия налоговой амнистии, - "слуга народа" Гетманцев
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В рамках налоговой амнистии государственный бюджет уже получил 1,5 миллиона гривен. В целом украинцы подали "нулевую декларацию" об активах на 30 миллионов гривен.
Об этом рассказал глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в эфире hromadske, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что процесс внесения таких платежей в государственный бюджет длится несколько дней. "Мы не ожидали в течение первого месяца какого-то бума - люди видят, люди разбираются, что к чему, но количество ежедневно увеличивается", - сказал Гетманцев.
Напомним, налоговая амнистия началась с 1 сентября 2021 года и продлится до 1 сентября 2022-го. В рамках этой программы физические лица смогут провести однократное добровольное декларирование своих активов, за которые раньше не уплатили налоги.
Эти задекларированные активы обкладывают сбором - одноразовым обязательным платежом, размер которого самостоятельно рассчитывается декларантом из стоимости принадлежащих ему активов, учитывая ставки такого сбора.
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Несите ваши денежки - иначе быть беде
Поле чудес в Стране Дураков.
Крекс-пекс-фекс…
Гетьманцев ты шо ли?)
Эта мразь, не стесняясь, ссыт зелебобам в глаза ).
Не з олігархів їх братимуть, бо вже заявили, що не очікується надходжень у бюджет після прийняття антиолігархічного закону, а візьмуть з середнього та малого бізнесу.
Когось це дивує? Саме для тих і зробили подібну "амністію".
1. Гора родила мышь.
2. Стельба из пушек по воробьям.