Госбюджет получил 1,5 млн грн за три недели действия налоговой амнистии, - "слуга народа" Гетманцев

В рамках налоговой амнистии государственный бюджет уже получил 1,5 миллиона гривен. В целом украинцы подали "нулевую декларацию" об активах на 30 миллионов гривен.

Об этом рассказал глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в эфире hromadske, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что процесс внесения таких платежей в государственный бюджет длится несколько дней. "Мы не ожидали в течение первого месяца какого-то бума - люди видят, люди разбираются, что к чему, но количество ежедневно увеличивается", - сказал Гетманцев.

Напомним, налоговая амнистия началась с 1 сентября 2021 года и продлится до 1 сентября 2022-го. В рамках этой программы физические лица смогут провести однократное добровольное декларирование своих активов, за которые раньше не уплатили налоги.

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Эти задекларированные активы обкладывают сбором - одноразовым обязательным платежом, размер которого самостоятельно рассчитывается декларантом из стоимости принадлежащих ему активов, учитывая ставки такого сбора.