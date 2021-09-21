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Командир дивизиона одной из частей на Херсонщине вымогал взятки у подчиненных, - прокуратура. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Херсонской области на взятке задержан командир дивизиона одной из воинских частей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона.

Командир дивизиона одной из частей на Херсонщине вымогал взятки у подчиненных, - прокуратура 01

По данным следствия, указанное должностное лицо за предоставление ходатайств командиру воинской части о поощрении подчиненных военнослужащих по случаю дня основания воинской части требовал от них взятки.

21 сентября во время получения взятки в сумме 6 тыс. грн, противоправные действия командира были прекращены правоохранителями.

Командир дивизиона одной из частей на Херсонщине вымогал взятки у подчиненных, - прокуратура 02

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Сейчас подозреваемому сообщено о подозрении в совершении коррупционного уголовного преступления (ч. 3 ст. 368 УК Украины) и подготовлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, а также отстранении от занимаемой должности.

Автор: Володимир Янченко
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Я бы взяточников лишал гражданства и отправлял (нелегалами) в нарабсею. Там такие кадры архи актуальны.
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21.09.2021 21:38 Ответить
Це не хабар скоріш за все. Це внесок у фонд споювання перевіряючих . Якщо є друзі у МНС, МВД і т.д. - поцікався, така схема працює десятиліттями.
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21.09.2021 21:44 Ответить
Тада телок в придачу...
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21.09.2021 21:48 Ответить
я щось не зрозумів, де тут корупція?

Я так зрозумів, що командир отримав оті 6000 гривень від заохочень, які і так могли бути виплачені.
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21.09.2021 21:38 Ответить
Потрібно було касовий чек пред"явити на 6 000 грн і все!
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21.09.2021 21:52 Ответить
разве ему мама не объясняла, что хлебное место - это, булочная-кондитерская, где пекут вкусный хлеб, всякие мучные изделия или кондитерские вкусняшки, а не Армия, во время войны ?...
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21.09.2021 21:48 Ответить
Командир дивізіону однієї з частин на Херсонщині вимагав хабая у підлеглих, - прокуратура. ФОТО Джерело: https://censor.net/ua/n3289615
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21.09.2021 21:59 Ответить
*****!((
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21.09.2021 22:28 Ответить
Довыйо.... Я знал что рано или поздно попадьот а то как старшего солдата на полтора ляма вставить ЕТО рас плюнуть, а тут какой-то 6000 и всьо сушы сухари в общем я рад!!
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03.10.2021 18:29 Ответить
 
 