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Дистанция в 1,5 м или обслуживать только вакцинированных, - МКИП назвало правила работы учреждений культуры с 23 сентября. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Дистанция в 1,5 м или обслуживать только вакцинированных, - МКИП назвало правила работы учреждений культуры с 23 сентября. ИНФОГРАФИКА

Если учреждения культуры хотят работать в полном объеме, то должны обслуживать исключительно вакцинированных хотя бы 1 дозой или тех, кто имеет действительные справки о тестировании.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и информационной политики, передает Цензор.НЕТ.

В частности отмечается, что с 23 сентября в Украине устанавливается "желтый уровень" эпидемиологической опасности из-за COVID-19.

"Кинотеатры, клубы, театры и другие учреждения сферы культуры могут работать, но с соблюдением карантинных требований и ограничений", - подчеркивают в МКИП.

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Так, в "желтой" зоне следует обязательно соблюдать масочный режим, физическую дистанцию в 1,5 м, при этом запрещается проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв. м. площади здания или территории, с наполненностью кинозалов или залов других учреждений культуры более 2/3 мест (при схеме размещения "2 заполненных ряда - 1 пустой") или более 50% мест (при размещении в шахматном порядке). В то же время уточняется, что ограничения по времени работы учреждений отсутствуют.

"Чтобы карантинные условия желтого и последующих уровней нас не ограничивали - следует вакцинироваться! Если учреждения культуры хотят работать на полную - должны обслуживать исключительно вакцинированных, хотя бы 1 дозой, или тех, кто имеет действующие справки о тестировании. При этом надо иметь минимум 80% работников также вакцинированных хотя бы 1 дозой или с действующими отрицательными результатами тестов", - объясняют в МКИП.

Также отмечается, что для работы в условиях желтого уровня достаточно получить хотя бы одну прививку и иметь хотя бы "желтый" внутренний COVID-сертификат или временно справку 063-О, выданную семейным врачом.

Кроме того, временно для беспрепятственного посещения учреждений культуры или любых мероприятий разрешено иметь отрицательный результат ПЦР-тестирования или экспресс-тестирования на антиген. Такой результат действителен 72 часа, - объясняют в министерстве.

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Дистанция в 1,5 м или обслуживать только вакцинированных, - МКИП назвало правила работы учреждений культуры с 23 сентября 01

Напомним, 20 сентября Кабинет Министров принял решение о продлении адаптивного карантина и режима чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2021 года.

По решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций во всех регионах Украины с 23 сентября будет установлен "желтый" уровень эпидопасности.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+7
незабаром посилення дискримінації стосовно невакцинованих? гетто, жовті зірки та інші, вже відомі в історії, атрибути?
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21.09.2021 21:50
+5
Правильно мати сертифікат про наявність антитіл. Ато можна бути вакцинованим і антитіл не мати. А можна не бути вакцинованим і мати антитіла перехворівши.
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21.09.2021 21:51
+4
А школа депутатов в Трускавце относится к карантинным ограничениям.
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21.09.2021 21:49
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А школа депутатов в Трускавце относится к карантинным ограничениям.
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21.09.2021 21:49 Ответить
незабаром посилення дискримінації стосовно невакцинованих? гетто, жовті зірки та інші, вже відомі в історії, атрибути?
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21.09.2021 21:50 Ответить
Правильно мати сертифікат про наявність антитіл. Ато можна бути вакцинованим і антитіл не мати. А можна не бути вакцинованим і мати антитіла перехворівши.
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21.09.2021 21:51 Ответить
А если мне по здоровью нельзя вакцинироваться, то я уже не человек, никуда меня теперь в нормальное учреждение не пустят.
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21.09.2021 21:53 Ответить
если нельзя вакцинироваться то нельзя и ходить .... опасность равноценна .... можешь вакцинироваться и ласты склеить а можешь подцепить и результат такой же ....так что фигню не спрашивай ... думай головой а не сракой!
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21.09.2021 22:05 Ответить
Все. Неполноценный гражданин Вы теперь.
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21.09.2021 22:32 Ответить
Ляшко не рекомендував вакцинованим робити тести.
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21.09.2021 22:31 Ответить
У меня вон кореш 3 месяца назад вакцировался полным курсом. Лежит с КОВИД.
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21.09.2021 21:56 Ответить
мій знакомий лікар після другої дози чуть дуба не врізав, сьогодні його бачив, сам на себе не схожий, каже що вже відійшов трохи.

щось я не хочу дуба врізати від якогось шмурдяку з Китаю чи Індії
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21.09.2021 22:14 Ответить
А пфайзер чи модерна підійде? Зараз у нас як в елітному коктейль-барі. Вакцини на будь який вишуканий смак. Можуть навіть коктейль пфайзер-модерна запропонувати. Ось тут нещодавно рекламували. А потім Ляшко ще попросив додаткових коштів з бюджету на рекламу вакцінації.
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21.09.2021 22:38 Ответить
ну студент якраз від пфайзера і загнувся, і тепер вже нікуди не хоче ходити, ні в масці, ні без
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21.09.2021 23:58 Ответить
Это уже неважно. Главное что вакцинирован и есть сертификат. Теперь может ходить куда угодно свободно.
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21.09.2021 22:34 Ответить
Ну и отлично, весь бизнес подчинившийся таким требованиям просто сдохнет, ублюдочная власть пошла по стопам таких же ублюдков леваков.
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21.09.2021 22:32 Ответить
А памперси потрібно?? Китайці ж тест-мазок з дупи беруть -шото знають

взагалі,не розумію чому вакциновані бояться невакцинованих.

захищені,чи як??

паспорти - апартеїд !дискримінація!!
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21.09.2021 23:29 Ответить
В 60х в Штатах в автобусах було «тільки для білих»

тепер в Україні в театрах - «тільки для вакцинованих»!

For fuck sake
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21.09.2021 23:49 Ответить
Типичный апартеид и сегрегация по признакам
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22.09.2021 07:44 Ответить
 
 