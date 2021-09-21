Судью из Мукачево приговорили к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества за взятку в 2 тыс. грн, - САП

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда объявила обвинительный приговор судье Мукачевского горрайонного суда и бывшему начальнику юридического отдела объединенного управления Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"В ходе досудебного расследования установлено, что 11 сентября 2017 года судья Мукачевского горрайонного суда, будучи должностным лицом, занимающим ответственное положение, при посредничестве начальника юридического отдела получил 2 тыс. гривен неправомерной выгоды от гражданина за принятие в его пользу судебного решения по делу по административному иску последнего к Управлению социальной защиты населения Мукачевской РГА. Суд, учитывая доказательства, собранные детективами НАБУ в ходе досудебного расследования, поддержал позицию прокуроров САП и признал указанных лиц виновными по ч. 3 ст. 368 УК Украины. По приговору суда судье назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать должности определены в п. "Г" п. 1 с. 1 ЗУ "О предупреждении коррупции" в течение 3 лет", - отмечается в сообщении.

Его сообщника приговорили к 6 годам лишения свободы с конфискацией половины принадлежащего ему имущества.

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В САП напоминают, что приговор Высшего антикоррупционного суда может быть обжалован в течение 30 дней с момента его провозглашения.