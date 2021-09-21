Судью из Мукачево приговорили к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества за взятку в 2 тыс. грн, - САП
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Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда объявила обвинительный приговор судье Мукачевского горрайонного суда и бывшему начальнику юридического отдела объединенного управления Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
"В ходе досудебного расследования установлено, что 11 сентября 2017 года судья Мукачевского горрайонного суда, будучи должностным лицом, занимающим ответственное положение, при посредничестве начальника юридического отдела получил 2 тыс. гривен неправомерной выгоды от гражданина за принятие в его пользу судебного решения по делу по административному иску последнего к Управлению социальной защиты населения Мукачевской РГА. Суд, учитывая доказательства, собранные детективами НАБУ в ходе досудебного расследования, поддержал позицию прокуроров САП и признал указанных лиц виновными по ч. 3 ст. 368 УК Украины. По приговору суда судье назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать должности определены в п. "Г" п. 1 с. 1 ЗУ "О предупреждении коррупции" в течение 3 лет", - отмечается в сообщении.
Его сообщника приговорили к 6 годам лишения свободы с конфискацией половины принадлежащего ему имущества.
В САП напоминают, что приговор Высшего антикоррупционного суда может быть обжалован в течение 30 дней с момента его провозглашения.
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2. система прогнила 2 тысячи гривен даже секретари в канцелярии не пачкаются 2 штуки зеленью поверю а гривен при зарплате в 200 тысяч.. ну ну...
3. версия судья не выполнил чью то просьбу не уважит чиновника ОФИС ПРОКУРОРА ПРЕЗИДЕНТА НАРДЕПА ОБЛАДМИНИСТАРЦИИ ПОЛИЦИИ УГОЛОВНИКОВ УРОК..И ПОПЛАТИЛСЯ....
4. версия кому то срочно нужна была вакансия судьи а мест нет..убивать зазорно а сам никто не собирается уходить с посады вот вам и причина надо сделать так- "чтобы ушли" руками приговора.... а сколько стоит место судьи думаю 200 тысяч американок в Закарпатье таможня трафик контрабанды леса и наркоты... бабьи отобьются за полгода..даже лям зеленкой...
2. "При зарплате в 200 тысяч . . ." - почитайте Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" (статью 135), возьмите калькулятор в руки и успокойтесь. Зарплаты в 200 тысяч в суде первой инстанции технически быть не может. От 65 до 130, но чтобы иметь 130, надо работать судьёй районного суда в Киеве, быть председателем суда с допуском к государственной тайне по категории "Совершенно секретно", иметь выслугу лет более 35 лет и учёную степень доктора наук. Чего у этой судьи не было, естественно. Так что там зарплата в 65 тысяч, а не 200. Согласен, тоже немало, но Вы загнули всего-навсего в 3 раза (тоже немало !!!)
3. Раз работало НАБУ, то дело не в игнорировании просьбы прокуроров и так далее. НАБУ - организация специфическая, в исполнении политических заказов особо не замечена. Они просто себе план выполняют, как могут. Жаль, что только мелких ловить в состоянии, но какая страна . . .
4. "Кому-то срочно нужна вакансия судьи" - ещё более бредовый тезис для тех, кто в курсе ситуации. Во-первых, в Мукачевском суде вакансии есть незаполненные (и немало). Во-вторых, набор, который был при Порошенко, уже полностью приступил к работе. Кадровый резерв пуст на сегодня. Что касается 300 человек, которые не имели судебного стажа и тоже учились на судью, из-за разгона Высшей квалификационной комиссии Зеленским осенью 2019 все конкурсы, экзамены, наборы остановлены, потому что проводить их некому (нет органа). Новый состав ВККС только сейчас пытаются создать, начали мучить процедуру избрания. Выберут где-то в следующем году. Пока комиссия начнёт работать, пока конкурсы объявит и проведёт, потом пока Высший Совет Правосудия их начнёт рассматривать (а его тоже сейчас будут разгонять и год где-то перезагружать), потом пока Президент подпишет Указы и, наконец, пока судьи примут присягу - новые судьи раньше 2023-2024 года не появятся.
4. В этом же пункте - "думаю место судьи стоит 200 тысяч американок в Закарпатье". Вы, наверное, из Киева . . . Здесь такие деньги в руках может таможенники с контрабандистами и держали когда-то, но точно не судьи . . . И при заполненности вакансий в судах на 60-70%, хотите верьте, а хотите нет, последний раз за судейские должности деньги брались при Януковиче. При Порошенко и Зеленском - точно нет. На 10000% - нет. Никто из новоназначенных не платил, потому что вакантных мест - куча. Не 100 человек на место конкурс, а 100 мест - на человека. Какой дебил в такой ситуации будет "решать" вопросы ? Это если объяснять человеку с искривлённым сознанием. Про то, что новый набор просто может быть нормальным, Вы же и так не поверите . . . Хотя за год работы нового набора ни одного скандала ни с одним новым судьёй не было. Со старыми (ещё кучмовских времён назначения) - было (например в Мукачево, Межгорье и Берегово), с новыми - нет. По крайней мере у нас, в Закарпатье. Как хотите, так и оценивайте этот факт.
Я не хочу сказать, что у нас всё идеально. Нет, конечно. Но вылить цистерну дерьма на голову просто так - потому что Вы привыкли, что везде всё плохо . . . Это ведь тоже перебор. Не призываю оценивать ситуацию по-белому, но и по-чёрному, не разбираясь, оценивать её не надо. Тем более, когда это неправда.
В Уголовном кодексе есть возможность выхода за низший предел наказания. Лично я дал бы запрет на профессию на 3 года (максимум), конфискацию (она там безальтернативна) + 1 год лишения свободы (т.е. с выходом за низший предел санкции).
Обращаю внимание на приговоры ВАКСа . . . они всегда так жестоко лупят. Может и правильно, конечно, чтобы другим неповадно было, но . . . 7 лет в колонии за 2 тыс. грн. - лучше бы уже расстреляли тогда, как по мне. Даже за ДТП со смертельными случаями меньше дают, а жизнь всё-таки важнее.
Только ст. 135 Закона о судоустройстве. Берёте прожиточный минимум 2270 грн. и считаете с калькулятором в руках. 30 прожиточных (базовый оклад) + за выслугу + за категорию населённого пункта + за админдолжность + за секретность и + за учёную степень. БОЛЬШЕ НИКАКИХ ПРЕМИЙ И НАДБАВОК НЕ СУЩЕСТВУЕТ.
Вы или некомпетентны, или провокатор. Скорее второе.
нищеброду ещё и семилеткой в нагрузку грозят...
Да и клан в Мукачево один и тот же уже четверть столетия, никто там не менялся и не собирается.
Батя священник (моск.патріархату) в заможному селі. Був впевнений у безкарності. Там маза величезна, усі попи бігали, аж до Новинського. У ВАКС не може вирішити, але зарішає у Верховному суді.
7 тисяч гривень це знищення ринкової економіки судобарижних послуг .
Я ось питаю , ящо термін "ринок газу" не є лицемірством й блюзнирства при наймі монополії Нафтогазу як джерела того газу , то чому не повинен бути ринок судоборажних послуг ?!