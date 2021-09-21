РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15864 посетителя онлайн
Новости Политика УкраиныФоторепортажВойна в Украине Агрессия России против Украины
2 255 20
Еврокомиссия (1319) Зеленский (16612) Северный поток (1426) Урсула фон дер Ляйен (376)

Зеленский в США обсудил с главой Еврокомиссии фон дер Ляйен ситуацию в Крыму и "Северный поток-2". ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж Война в Украине

Зеленский в США обсудил с главой Еврокомиссии фон дер Ляйен ситуацию в Крыму и

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь с визитом в США, провел встречу с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский проинформировал фон дер Ляйен об ухудшении ситуации в Крыму, в частности учитывая очередную волну незаконных политически мотивированных арестов. Также он поднял вопрос об оказании содействия в освобождении почти 450 украинцев, содержащихся на временно оккупированных территориях и в России.

Зеленский в США обсудил с главой Еврокомиссии фон дер Ляйен ситуацию в Крыму и Северный поток-2 01

На встрече Зеленский и президент Еврокомиссии скоординировали позиции в контексте подготовки к 23-му саммиту Украина - ЕС, проведение которого запланировано на 12 октября этого года в Киеве. Глава государства подчеркнул, что признание европейской перспективы и дальнейшая интеграция экономики Украины во внутренний рынок ЕС - среди ключевых приоритетов нашего государства.

Особое внимание во время встречи было уделено вопросам энергетической безопасности в Европе. Зеленский подчеркнул, что проект "Северный поток - 2" является прежде всего вызовам для европейского региона.

Зеленский в США обсудил с главой Еврокомиссии фон дер Ляйен ситуацию в Крыму и Северный поток-2 02

Президент отметил, что Украина готова к проведению в ближайшее время официальных консультаций по "Северному потоку - 2", а также другим вопросвм, связанным с монополизацией Россией газового рынка Европы.

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+5
фон дер Зеленский проводил время с какой-то Ляйнен..
показать весь комментарий
21.09.2021 22:31
+5
Непорозуміння полетіло селфитись з поважними людьми.
показать весь комментарий
21.09.2021 22:39
+5
о, вicлюк навiть не в трусах i не в шортах...щось нове...
показать весь комментарий
21.09.2021 22:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
на бис пианиста...
показать весь комментарий
21.09.2021 22:28 Ответить
онаниста.
показать весь комментарий
21.09.2021 22:29 Ответить
Слишком много новостей про СП-2 в последнее время, он уже скоро по ночам сниться будет
показать весь комментарий
21.09.2021 22:29 Ответить
фон дер Зеленский проводил время с какой-то Ляйнен..
показать весь комментарий
21.09.2021 22:31 Ответить
Вы хотели сказать швондер в короссовен по вашингтонен? Официальная часть ему скучна. Его, как паяца от зеленой бабушки интересуют только личные встречи. Он не понимает разницы между лизанием и лизингом, к сожалению...
показать весь комментарий
21.09.2021 22:42 Ответить
Непорозуміння полетіло селфитись з поважними людьми.
показать весь комментарий
21.09.2021 22:39 Ответить
Не ожидали в путинском кремле что Президент Зеленский окажется таким крепким орешком.
показать весь комментарий
21.09.2021 22:40 Ответить
все вы слишком строги и не замечаете главного...
бубаноид побрился и натянул костюм с галстуком...
показать весь комментарий
21.09.2021 22:44 Ответить
Скорее всего Фон ляйен хотела что-бы народный клоун Украины продемонстрировал свое мастерство игры на рояле, но к сожалению увидела только улыбку идиота!!!!!
показать весь комментарий
21.09.2021 22:45 Ответить
о, вicлюк навiть не в трусах i не в шортах...щось нове...
показать весь комментарий
21.09.2021 22:46 Ответить
Северное говно РАБссии мешает развитию межторговых отношений в самом ЕС...,но....рюсскае быдло Путьлера очень старается быть браццким народом....
показать весь комментарий
21.09.2021 22:57 Ответить
Новый канцлер Германии Олаф Шольц сделает РАБссиию что Гитлер Сралина в 1939 году братаны навеки.... 26 сентября выборы в Германии докажут..что немцы и правда браццкий народ РАБссии...
показать весь комментарий
21.09.2021 23:06 Ответить
показать весь комментарий
21.09.2021 23:12 Ответить
Судя по лыбам на фото оба довольны и ситуацией в Крыму, и СП

Вобщем, абсолютно бесполезное для Украины времяпрепровождение украинского преза...
показать весь комментарий
21.09.2021 23:14 Ответить
Утром в 6 уезжаю на работу....жена уезжает в 7...,приезжаем домой в 7 вечера...вопрос нах мне ваше отпление 12 часов и длля кого оно горит и греет?болваны блин...
показать весь комментарий
21.09.2021 23:16 Ответить
В новости подробно говорится о том, что Зеленский сказал Ульрике. А она ему что-то сказала в ответ? Или просто промолчала?
показать весь комментарий
21.09.2021 23:20 Ответить
Фишка тут в другом....,в 1918-19 годах Гитлер был красмноармейцем в Баварской Советской Республике...а еще в Германии была Гессенская Советская Республика
показать весь комментарий
21.09.2021 23:27 Ответить
А что ваще вы знаете о братской РАБссии Германии Кроме Карла Маркса и Фридриха Энгельса?ах да..немецкая проститутка Екатерина стала начальницей РАБссии...
показать весь комментарий
21.09.2021 23:34 Ответить
.... "поднял вопрос об оказании содействия в освобождении почти 450 украинцев, содержащихся на временно оккупированных территориях " так дай команду Ярмаку, чтоб часовой отпустил Зе-депутацион из зала ВР
показать весь комментарий
22.09.2021 04:39 Ответить
 
 