В посольстве РФ заверили, что заявления Британии о "причастности третьего лица" к отравлению Скрипалей "безосновательны"

Заявления Лондона о причастности россиянина Дениса Сергеева к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери в марте 2018 года не подкреплены фактами.

Об этом заявили в посольстве РФ в Лондоне, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Как сообщил "Интерфакс", в посольстве назвали "смехотворным" заявление британской стороны о прибытии и выезде "некоего лица" из Великобритании.

В посольстве подчеркнули, что "российская сторона по-прежнему открыта для профессионального сотрудничества по линии профильных ведомств, если Великобритания откажется от концепции политически мотивированного "назначения" виновных".

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Напомним, британская прокуратура 21 сентября выдвинула в отношении россиянина Дениса Сергеева обвинения в причастности к покушению на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в городе Солсбери в марте 2018 года. По версии Лондона, он прибыл в Великобританию по документам на имя Сергея Федотова.

Следователи в Великобритании считают, что Сергеев координировал действия двух человек, предположительно применивших нервно-паралитическое вещество "Новичок" против Скрипаля. Позднее во вторник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон рассчитывает на то, что Москва выдаст всех подозреваемых в причастности к делу Скрипалей.

В прокурорской службе Великобритании в свою очередь заявили, что не будут направлять в Россию запросов об экстрадиции, поскольку российская Конституция не позволяет экстрадировать своих граждан.