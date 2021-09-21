РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15864 посетителя онлайн
Новости За рубежом Высылка российских дипломатов
2 514 11
Великобритания (4276) посольство РФ (439) Скрипаль (525)

В посольстве РФ заверили, что заявления Британии о "причастности третьего лица" к отравлению Скрипалей "безосновательны"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В посольстве РФ заверили, что заявления Британии о

Заявления Лондона о причастности россиянина Дениса Сергеева к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери в марте 2018 года не подкреплены фактами.

Об этом заявили в посольстве РФ в Лондоне, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Как сообщил "Интерфакс", в посольстве назвали "смехотворным" заявление британской стороны о прибытии и выезде "некоего лица" из Великобритании.

В посольстве подчеркнули, что "российская сторона по-прежнему открыта для профессионального сотрудничества по линии профильных ведомств, если Великобритания откажется от концепции политически мотивированного "назначения" виновных".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС еще на год продлил санкции, введенные из-за отравления Скрипалей

Напомним, британская прокуратура 21 сентября выдвинула в отношении россиянина Дениса Сергеева обвинения в причастности к покушению на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в городе Солсбери в марте 2018 года. По версии Лондона, он прибыл в Великобританию по документам на имя Сергея Федотова.

Следователи в Великобритании считают, что Сергеев координировал действия двух человек, предположительно применивших нервно-паралитическое вещество "Новичок" против Скрипаля. Позднее во вторник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон рассчитывает на то, что Москва выдаст всех подозреваемых в причастности к делу Скрипалей.

В прокурорской службе Великобритании в свою очередь заявили, что не будут направлять в Россию запросов об экстрадиции, поскольку российская Конституция не позволяет экстрадировать своих граждан.

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
та да лавров с захаровой славяне первой категории...
я бы высеры мокшанского мида друкував в рубрике "особо упоротые"...
показать весь комментарий
21.09.2021 22:41 Ответить
показать весь комментарий
21.09.2021 22:42 Ответить
рашен швайн, продолжайте посылать. Потом смешнее и больнее будет. Ваша разведшкола только шпиливилить умеет. Геями разведчики согласны работать на-ура))))
показать весь комментарий
21.09.2021 22:46 Ответить
Свинособаки стверджують , що із отруєнням Скрипалів справились дві особи , а не три 😆
показать весь комментарий
21.09.2021 22:49 Ответить
а 2 основательны
показать весь комментарий
21.09.2021 22:50 Ответить
Мы сразу не поверили в причастность русских к этому преступлению. Скрипаль сам себя траванул, чтоб бросить тень на рашку. Да здравствует самый честный и справедливый в мире мид рашки . Ура!
показать весь комментарий
21.09.2021 22:52 Ответить
І на ткакі висери московітів в українців є відповідь

:- Ой кувала зозулечка.

Тай кувати буде.

Кажуть люди що я курва. То не може бути

(Закарпатська коломийка)
показать весь комментарий
21.09.2021 23:31 Ответить
Какой-то нервный "смех" рашки на такое заявление, знает кошка, чьё сало съела.
показать весь комментарий
22.09.2021 06:42 Ответить
это напоминает ржание зеленского в ответ журналисту ВВС
показать весь комментарий
22.09.2021 23:16 Ответить
 
 