Действия РФ против Украины необходимо осудить на мировом уровне, - президент Литвы Науседа в ООН

Президент Литвы Гитанас Науседа во время выступления на 76-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что на международном уровне нужно укрепить политику непризнания оккупации Россией Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Президент Литвы подчеркнул, что в течение семи лет мир является свидетелем продолжения военной агрессии против Украины, а также незаконной аннексии и оккупации Крыма.

"Эти действия нарушают международное право, положения устава ООН, а также положение Хельсинкского заключительного акта. Их необходимо осудить на мировом уровне. Необходимо укрепить политику непризнания оккупации и аннексии Крыма и защитить права местного гражданского населения ", - сказал Науседа.

Он высоко оценил усилия Украины, чтобы вопрос Крыма оставалось на повестке дня на международном уровне, в частности, за счет создания Крымской платформы.

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"Литва уважает европейский и евроатлантический выбор Украины, которая продолжает процесс реформ в сложный для страны период", - подчеркнул президент Литвы.

Науседа заметил, что пытаясь консолидировать международные усилия в вопросе поддержки Киева, в Литве в июле была проведена Международная конференция по вопросам реформ в Украине.

Во время своего выступления литовский лидер также обратил внимание на деструктивные действия России на территории Молдовы и Грузии. Он отметил, что Беларусь осуществляет против Литвы гибридные действия в виде искусственного направления потока нелегальных мигрантов, создавая политическое давление на ЕС.

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