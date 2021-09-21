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Действия РФ против Украины необходимо осудить на мировом уровне, - президент Литвы Науседа в ООН

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Действия РФ против Украины необходимо осудить на мировом уровне, - президент Литвы Науседа в ООН

Президент Литвы Гитанас Науседа во время выступления на 76-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что на международном уровне нужно укрепить политику непризнания оккупации Россией Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Президент Литвы подчеркнул, что в течение семи лет мир является свидетелем продолжения военной агрессии против Украины, а также незаконной аннексии и оккупации Крыма.

"Эти действия нарушают международное право, положения устава ООН, а также положение Хельсинкского заключительного акта. Их необходимо осудить на мировом уровне. Необходимо укрепить политику непризнания оккупации и аннексии Крыма и защитить права местного гражданского населения ", - сказал Науседа.

Он высоко оценил усилия Украины, чтобы вопрос Крыма оставалось на повестке дня на международном уровне, в частности, за счет создания Крымской платформы.

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"Литва уважает европейский и евроатлантический выбор Украины, которая продолжает процесс реформ в сложный для страны период", - подчеркнул президент Литвы.

Науседа заметил, что пытаясь консолидировать международные усилия в вопросе поддержки Киева, в Литве в июле была проведена Международная конференция по вопросам реформ в Украине.

Во время своего выступления литовский лидер также обратил внимание на деструктивные действия России на территории Молдовы и Грузии. Он отметил, что Беларусь осуществляет против Литвы гибридные действия в виде искусственного направления потока нелегальных мигрантов, создавая политическое давление на ЕС.

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Автор: Володимир Янченко
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21.09.2021 22:58 Ответить
та да,жыдоугрофиннобуряты страдают от словесного осуждения страшно...
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21.09.2021 23:02 Ответить
это,блеать,колысь закончится?
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21.09.2021 23:04 Ответить
Осудить? Это мощное противодействие... наверняка остановит рейх и начатую им Третью Всемирную!
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21.09.2021 23:10 Ответить
 
 