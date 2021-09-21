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Новости Политика Украины Обмен пленными
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Зеленский передаст Эрдогану список удерживаемых Россией украинцев и обсудит способы их освобождения, - Никифоров

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский передаст Эрдогану список удерживаемых Россией украинцев и обсудит способы их освобождения, - Никифоров

В ходе рабочего визита в США президент Владимир Зеленский обсудит с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем увеличение участия ООН в поддержке территориальной целостности Украины и Крымской платформы в частности.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП.

"На Крымской платформе были представители от ЕС, от НАТО, а представителя от ООН не было. Крымская платформа и ее итоговая декларация основаны на резолюциях ООН. Будут говорить о том, как усилить сейчас роль ООН в поддержке территориальной целостности Украины, в частности в поддержке именно Крымской платформы", - отметил пресс-секретарь президента.

Также Зеленский планирует обсудить усиление экономического сотрудничества.

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В Нью-Йорке он проведет ряд встреч - с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, представителями бизнес-кругов и потенциальными инвесторами.

С первой президент планирует обсудить энергетические вопросы, а со вторым - экономические.

"Нужно завершить подготовку и подписать соглашение о зоне свободной торговли между Турцией и Украиной. Это значительно усилит товарооборот между странами. Также это военное сотрудничество в области военно-морского флота. В частности, возможно, обсудят поставки сжиженного газа из стран Ближнего Востока при турецком посредничестве", - отметил Сергей Никифоров.

Кроме того, на встрече с лидером Турции будет обсуждаться гуманитарная ситуация в оккупированном Крыму.

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"Это поддержка, которую Турция могла бы предоставить крымским татарам, в частности задержанному Нариману Джелялову. Есть списки удерживаемых лиц. Я думаю, что президент Украины может передать их Реджепу Тайипу Эрдогану, и они могут обсудить, каким образом Турция может способствовать освобождению удерживаемых лиц, в том числе крымских татар", - рассказал пресс-секретарь главы государства.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+4
Зеленський передаст.
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21.09.2021 23:05
+2
буба за два года нэ допэтрало, шо ловить и складировать мокшан буйных просто необходимо...эрдоган тут якым боком?
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21.09.2021 23:08
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Зеленський передаст.
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21.09.2021 23:05 Ответить
Это первое, что прочел мой мозг, РАНЬШЕ чем глаза ! )))
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21.09.2021 23:33 Ответить
"Это поддержка, которую Турция могла бы предоставить крымским татарам, в частности задержанному Нариману Джелялову. Есть списки удерживаемых лиц. Я думаю, что президент Украины может передать их Реджепу ****** Эрдогану"

Освобождайте наших граждан, пока я в шоколадный глазик тупина буду заглядывать в поисках мира?
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21.09.2021 23:08 Ответить
буба за два года нэ допэтрало, шо ловить и складировать мокшан буйных просто необходимо...эрдоган тут якым боком?
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21.09.2021 23:08 Ответить
Эндоган через неделю летит в Москву, что это с ним Зеля собрался обсуждать.
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21.09.2021 23:10 Ответить
Эрдоган это сильный лидер! Путин в принципе тоже но Путин барыга и ссыкло! Как национальный лидер Эрдоган конечно круче.
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21.09.2021 23:16 Ответить
Надо было флаера напечатать и на входе в здание ООН раздавать! Оно себя мнит "политиком нового формата", а похож на болванов-сетевиков, которые прохожим пытаются впарить установку окон, входных дверей и прочую ерунду.
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21.09.2021 23:25 Ответить
У меня одного от первых 2х слов "
"Зеленский ПЕРЕДАСТ" - от такого откровения расширились глаза...
А потом.... дочитал строку и немного расстроился...
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21.09.2021 23:34 Ответить
И зачем передавать записки - самому слабо? Конечно это не хером по роялю...
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21.09.2021 23:35 Ответить
Передаст так передаст.
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21.09.2021 23:50 Ответить
Эрдоганыч с Байрактарами в Н.Карабахе нагнул рюссишэ швайнов нехило....
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22.09.2021 07:41 Ответить
 
 