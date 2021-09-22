Оккупанты на 13 млрд рублей сокращают бюджет строительства опреснителей воды в Крыму

Российские власти предлагают сократить почти на 13 млрд рублей объем средств, предусмотренных на проектирование и строительство опреснителей в оккупированнном Крыму, а также новых объектов водоснабжения.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета РФ на 2022-2024, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Как указано в документе, в связи с переносом срока разработки "проектно-сметной документации и строительства сооружений по опреснению морской воды по технологии обратного осмоса (без учета стоимости инженерной инфраструктуры), а также отсутствием необходимости строительства новых объектов водоснабжения в 2022 году", предлагается сократить выделение средств из федерального бюджета на 1,18 млрд рублей, в 2024 году - на 11,7 млрд рублей.

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