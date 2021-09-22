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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Крым (26022) водоснабжение (696) вода (880)

Оккупанты на 13 млрд рублей сокращают бюджет строительства опреснителей воды в Крыму

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Оккупанты на 13 млрд рублей сокращают бюджет строительства опреснителей воды в Крыму

Российские власти предлагают сократить почти на 13 млрд рублей объем средств, предусмотренных на проектирование и строительство опреснителей в оккупированнном Крыму, а также новых объектов водоснабжения.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета РФ на 2022-2024, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Как указано в документе, в связи с переносом срока разработки "проектно-сметной документации и строительства сооружений по опреснению морской воды по технологии обратного осмоса (без учета стоимости инженерной инфраструктуры), а также отсутствием необходимости строительства новых объектов водоснабжения в 2022 году", предлагается сократить выделение средств из федерального бюджета на 1,18 млрд рублей, в 2024 году - на 11,7 млрд рублей.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+6
Відчули гниди, що з Криму доведеться втікати.
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22.09.2021 00:23
+2
за таки гроши жыдоугрофиннобуряты с десяток колодцев на луне выроют..
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22.09.2021 00:12
+2
ой, везёт крысманам - чай течёт из кранов,

если будут живы - потечёт и ... пиво !
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22.09.2021 00:42
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Губит людей не пиво
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22.09.2021 00:10 Ответить
за таки гроши жыдоугрофиннобуряты с десяток колодцев на луне выроют..
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22.09.2021 00:12 Ответить
Відчули гниди, що з Криму доведеться втікати.
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22.09.2021 00:23 Ответить
Кого от этой кормушки оттолкнули?
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22.09.2021 00:29 Ответить
ой, везёт крысманам - чай течёт из кранов,

если будут живы - потечёт и ... пиво !
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22.09.2021 00:42 Ответить
Путин планирует вторжение из Крыма -

без опреснителей надежного водоснабжения в Крыму не будет или....

из Канала
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22.09.2021 00:51 Ответить
Еще 2 месяца назад знающие_люди_источники_близкие_к.., которым, конечно же, небыло_смыслу_врать ( обычно произносится на одном дыхании "Знающиелюдиисточникиблизкие к.. сказали, имнетсмыславрать" ) вещали, что Зеленский пустит воду в Крым, исстинавамговорю. И тут зрадная новость, Россия строит опреснители. Зачем, спрашивается русские идиоты строят опреснители, если по словам надежных источников, вода уже месяц как течет в Крым по каналу.
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22.09.2021 02:03 Ответить
Скоротять трохи, проте більшу частину "роспилять" , як завжди.
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22.09.2021 04:16 Ответить
А шо, води не буде, фуфлі закінчились?
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22.09.2021 08:28 Ответить
02.05.2018
"Влада" Криму визнала неможливість опріснення морської води на півострові через дорожнечу.

Про це з посиланням на так званого голови "держкому з водного господарства і меліорації" Криму Ігоря Вайля повідомляють кримські ЗМІ.

"Вирішити проблему питної води в Криму шляхом опріснення морської води, як це робиться в державі Ізраїль та інших вододефіцитних країнах, не вийде з ряду причин", - повідомив Вайль.

За його підрахунками, ціна води, одержуваної від опріснювальних установок, збільшується в 4-5 разів, і може стати дуже дорогою для кримчан.

Крім того, зазначив він, робота великих опріснювальних установок потребуватиме величезних витрат енергії, чого Крим також не може собі дозволити.

Ще однією причиною неможливості перетворення морської води на питну є те, що нікуди буде дівати відходи від виробництва з опріснення води у вигляді концентрованої солоної маси (осмос), що становлять 60% від відпрацювання кожної установки.
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22.09.2021 08:30 Ответить
И это радует!
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22.09.2021 09:23 Ответить
Выборы прошли, и морковку, что висела перед мордой ослов, убрали.
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22.09.2021 10:34 Ответить
Це ж чудово! Орки потихеньку почнуть тікати з нашого півострова. А тих які залишаться, ми їх дустом-дустом.
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22.09.2021 10:39 Ответить
это сигнал на усиление давления на власть Украины ( включая и поставки газа зимой и блокирование транзита), а возможно военные действия на херсонщине со стороны Раши. Видимо принимают решение , решить вопрос водоснабжения другим ( более радикальным ) путем. Поэтому к этому нужно отнестись серьезно и быть к этому готовыми.
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22.09.2021 11:07 Ответить
 
 