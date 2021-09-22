Оккупанты на 13 млрд рублей сокращают бюджет строительства опреснителей воды в Крыму
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Российские власти предлагают сократить почти на 13 млрд рублей объем средств, предусмотренных на проектирование и строительство опреснителей в оккупированнном Крыму, а также новых объектов водоснабжения.
Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета РФ на 2022-2024, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Как указано в документе, в связи с переносом срока разработки "проектно-сметной документации и строительства сооружений по опреснению морской воды по технологии обратного осмоса (без учета стоимости инженерной инфраструктуры), а также отсутствием необходимости строительства новых объектов водоснабжения в 2022 году", предлагается сократить выделение средств из федерального бюджета на 1,18 млрд рублей, в 2024 году - на 11,7 млрд рублей.
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если будут живы - потечёт и ... пиво !
без опреснителей надежного водоснабжения в Крыму не будет или....
из Канала
"Влада" Криму визнала неможливість опріснення морської води на півострові через дорожнечу.
Про це з посиланням на так званого голови "держкому з водного господарства і меліорації" Криму Ігоря Вайля повідомляють кримські ЗМІ.
"Вирішити проблему питної води в Криму шляхом опріснення морської води, як це робиться в державі Ізраїль та інших вододефіцитних країнах, не вийде з ряду причин", - повідомив Вайль.
За його підрахунками, ціна води, одержуваної від опріснювальних установок, збільшується в 4-5 разів, і може стати дуже дорогою для кримчан.
Крім того, зазначив він, робота великих опріснювальних установок потребуватиме величезних витрат енергії, чого Крим також не може собі дозволити.
Ще однією причиною неможливості перетворення морської води на питну є те, що нікуди буде дівати відходи від виробництва з опріснення води у вигляді концентрованої солоної маси (осмос), що становлять 60% від відпрацювання кожної установки.