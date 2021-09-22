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Новости За рубежом
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Выборы в Госдуму РФ: аналитики обнаружили 14 миллионов "аномальных" голосов за "Единую Россию"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Выборы в Госдуму РФ: аналитики обнаружили 14 миллионов

Независимые специалисты, изучающие статистику российских выборов, математически проанализировали официальные итоги голосования за депутатов Госдумы, выявив порядка 14 миллионов "аномальных" голосов в результате партии власти.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на французское издание RFI.

Независимый электоральный аналитик Сергей Шпилькин, много лет изучающий статистку выборов в России, проанализировал объявленные ЦИК официальные результаты голосования.

Согласно выводам Шпилькина, на прошедших выборах в Госдуму реальная явка составила порядка 38% (а не 51,68%, как заявил ЦИК). "Единая Россия", по оценкам аналитика, получили от менее 31 до без малого 33% голосов, а не почти половину (49,82%), как отчитались власти.

Из чуть менее 27,5 миллионов голосов, официально засчитанных ЕдРу, 13 млн 807 тысяч Сергей Шпилькин называет "аномальными", предполагая, что они могли быть вброшены или приписаны. То есть почти половина "официальных" голосов за ЕР может оказаться фальсификатом.

Читайте: Евросоюз не признает выборы в Госдуму в оккупированном Крыму, - заявление

Математик Александр Боргенс в своем анализе официальных результатов российского голосования 17-19 сентября пришел к схожим выводам. "У меня получилось 14 079 555 аномальных голосов за ЕР и 36,85% корректированный результат", - сообщил аналитик. В его оценке из 26,3 млн голосов за ЕР "аномальных" - больше половины (53,5%).

Сергей Шпилькин отмечает, что картина на выборах-2021 почти не отличается от ситуации 2016 года. На прошлых парламентских выборах, по оценке эксперта, реальная явка на выборах была 36,5%, а не 47,8% (как заявлял ЦИК), а за единороссов было подано 40% голосов, а не официально объявленные 54,2%. Оценка масштаба фальсификаций в 2016 году - 12 млн "аномальных" голосов за ЕР из 28 млн (т.е. 45% голосов тогда могли быть фальсификатом).

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Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+17
Ой! Я вас умоляю....или есть на этой планете люди, которым не ясно, шо результаты "выборов" на стране-помойке нарисованы уже давно?
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22.09.2021 00:57
+6
a хто сказав, що рабсія це - країна???

це сброд незрозумілих людству аномальних явищ на великому куску земної кулі
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22.09.2021 01:42
+4
Там демократии никогда не было. Единственный просвет был при Ельцине. Единственный презик за всю историю, который ушёл сам, а не ждал пока его не вынесут оттуда вперёд ногами. Да и то, потому что уже реально с трудом соображал. Но, тем не менее, с инстинктом самосохранением на уровне. Пока не нашёл самого продажного, понимающего, и сочувствовавшего собрата по коррупции, который бы ему дал гарантии "не трогать"-уходить отказывался. Вроде бы, 5 "приемников" сменил за несколько месяцев перед уходом, пока не определился с самым тухлым из всех.
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22.09.2021 01:39
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Примус! Признание Америки! Москвошвея! Примус! Пивная! Ещё парочку! Буржуи! Не толкайся, подлец, слезай с подножки! Я тебе покажу, твою мать!
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22.09.2021 00:56 Ответить
Ой! Я вас умоляю....или есть на этой планете люди, которым не ясно, шо результаты "выборов" на стране-помойке нарисованы уже давно?
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22.09.2021 00:57 Ответить
мною
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22.09.2021 01:19 Ответить
жертва ЕГЭ?
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22.09.2021 01:48 Ответить
Сочувствую, бо русофилия не лечится.
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22.09.2021 02:32 Ответить
Они-то нарисованы, но поклонников ***** при этом там более, чем достаточно.
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22.09.2021 07:09 Ответить
Там просто бояри хренові, а так все нормально
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22.09.2021 09:39 Ответить
теперь непонятно кому рогатки нужнее...аномальным чы аналитикам?
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22.09.2021 00:58 Ответить
Большой Брат проголосовп за тебя !
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22.09.2021 01:10 Ответить
зелені уроди ЄрЗе ведуть Україну до аналогічної аномалії. Детальніше - в спічі Світлани Орловської наприкінці цієї передачі "НЕЙТРАЛЬНА ТЕРИТОРІЯ".
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22.09.2021 01:17 Ответить
я еще месяц назад написал результаты на цензоре.

едро 50%, комуняки 20%, жирик 10%

Я внучатый племянник ВАНГИ, со стороны соседа!!!
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22.09.2021 01:18 Ответить
Там демократии никогда не было. Единственный просвет был при Ельцине. Единственный презик за всю историю, который ушёл сам, а не ждал пока его не вынесут оттуда вперёд ногами. Да и то, потому что уже реально с трудом соображал. Но, тем не менее, с инстинктом самосохранением на уровне. Пока не нашёл самого продажного, понимающего, и сочувствовавшего собрата по коррупции, который бы ему дал гарантии "не трогать"-уходить отказывался. Вроде бы, 5 "приемников" сменил за несколько месяцев перед уходом, пока не определился с самым тухлым из всех.
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22.09.2021 01:39 Ответить
a хто сказав, що рабсія це - країна???

це сброд незрозумілих людству аномальних явищ на великому куску земної кулі
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22.09.2021 01:42 Ответить
Все одно - до Бульба-Вурдалака Луки їм як до неба . В Московії 14 млн. на 150 млн. жителів , а в Білорусі 3 млн. на 9 млн. населення . Тобто в ********** з 38% домалювали 11.9% й все одно скромно .

А тут тупо поміняли 8-12% за Таргана проти 78% за Тихановську місцями !!!
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22.09.2021 03:19 Ответить
але вони стараються
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22.09.2021 09:40 Ответить
Вангую наш маленький ***** поступит точно так-же!
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22.09.2021 06:30 Ответить
Тут вам не там

Народ тихо сопіти не буде - Ростов не резиновий , але для них місця хватить ... Чи у нього місце на обітованій землі ?
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22.09.2021 10:07 Ответить
результаты "выборов" на паРаше были оглашены задолго до самих "выборов", в момент обнуления ***** .
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22.09.2021 08:37 Ответить
Это анальный результат голосования через задницу, там всё так делается.
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22.09.2021 08:54 Ответить
"Выборы в Госдуму РФ: аналитики обнаружили 14 миллионов "аномальных" голосов за "Единую Россию"

_Не выборы, а "выборы"!
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22.09.2021 10:37 Ответить
 
 