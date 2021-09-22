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Новости Политика Украины
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диаспора (345) Зеленский (16612) США (23238) двойное гражданство (148)

Зеленский на встрече с диаспорой США: "Мы обязательно реализуем идею двойного гражданства"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский на встрече с диаспорой США:

Президент Владимир Зеленский заверил американцев украинского происхождения, что реализует идею двойного гражданства.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Зеленский сказал на встрече с представителями украинских организаций и церквей США, проходившей в Украинском институте Америки.

"Мы обязательно реализуем идею двойного гражданства, в частности для украинцев Америки", - сказал Зеленский, заметив, впрочем, что с законом о двойном гражданстве "не все просто".

"Это нельзя всем сделать, поскольку некоторые украинцы живут в тех странах, которые, мягко говоря, нам не друзья", - пояснил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Двойное гражданство в Украине должно быть, это усилит нас, - Шмыгаль. ВИДЕО

Как сообщалось, 20 сентября начался рабочий визит Владимира Зеленского в США. Президент прибыл в Нью-Йорк для участия в 76-й сессии Генассамблеи ООН. 22 сентября запланировано его выступление в общих дебатах.
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Топ комментарии
+14
руки геть від Конституції! Спочатку подвійників нахер з усіх влад!
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22.09.2021 07:23
+13
Так у нас и 73% зескота, так что и нормальным людям надо стать скотом?
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22.09.2021 07:51
+10
Сначала зарплату учителям по $ 4000
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22.09.2021 07:27
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Афіґєть.
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22.09.2021 07:23 Ответить
і це на фоні того, що путлер роздає паспорта мешканцям ордло і криму...
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22.09.2021 09:50 Ответить
руки геть від Конституції! Спочатку подвійників нахер з усіх влад!
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22.09.2021 07:23 Ответить
Може це він себе і свій Квартал мав на увазі, а не Україну, як державу? Навряд чи у Зєлєбоби вийде це зробити без конституційної більшості.
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22.09.2021 09:02 Ответить
Одна рожа краше другой
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22.09.2021 07:26 Ответить
Сначала зарплату учителям по $ 4000
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22.09.2021 07:27 Ответить
И по ведерной клизме, вумным учителям продавшимся зелёным за коврижка. Учитель без мозгов, такое только у нас может бы
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22.09.2021 07:59 Ответить
Цікаво, громадянином скількох країн є сам Зеленський?

Дві точно- Україна та РФ, а Ізраїль?
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22.09.2021 07:27 Ответить
1000%
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22.09.2021 09:15 Ответить
давно пора
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22.09.2021 07:30 Ответить
Не знаєш як легалізувати російський паспорт?
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22.09.2021 07:30 Ответить
мені іноді здається, що ти настільки відірваний від реальності, що живеш десь в закритому профілакторії чи в лікувальному закладі

насправді в мільйонів українців вже давно є як мінімум один паспорт іншої країни, а російських паспортів взагалі неміряно
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22.09.2021 07:41 Ответить
Так у нас и 73% зескота, так что и нормальным людям надо стать скотом?
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22.09.2021 07:51 Ответить
Саме цього він і хоче.
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22.09.2021 07:56 Ответить
двойное гражданство - это чтоб олигархам было куда сбежать и дули нам тыкать? Постепенно предназначение действующей власти проясняется. Как все таки хочется им оставить свою хвамилию в истории страны - один церкву задумал, другой - алфавит поменять, третий - название страны! скоро заставят гуталином морды чистить, лишь бы от россии отличались.
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22.09.2021 07:33 Ответить
Подвійне громадянство існує де-факто і його визнання чи не визнання аж ніяк не полегшує чи ускладнює переїзд до іншої країни. Єдине що змінить його визнання на рівні закону - це виведе його з тіні на світ. Від цього подвійних громадян не стане ні більше, ні менше.
Коли я повертаюсь з України до США, на реєстрації квитка в аеропорту показую американський паспорт, а на паспортному контролі - український.
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22.09.2021 18:17 Ответить
Еще допускаю двойное гражданство для жителей ЕС. Там наша диаспора политически грамотная и инвестирует заработанное в Украину.

Диаспора в США - наивные дети по умственному развитию и в плане инвестиций - полнейший ноль.
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22.09.2021 07:40 Ответить
Будешь нас ещё гешефт махеру учить Инвестировать в американский фондовый рынок гораздо выгоднее. И потные ручонки можновладцив не дотянутся
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22.09.2021 08:06 Ответить
я общаюсь с диаспорой США и Канады. Те, кто каждый год не ездит в Украину еще нормальные люди, а у других такие тараканы в голове - жесть. Но для того что бы приехать в Украину не нужен паспорт Украины.
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22.09.2021 08:21 Ответить
въехав по американскому паспорту не можешь оставаться больше чем на 90 дней - иногда это становится проблемой
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22.09.2021 08:28 Ответить
Не свисти, получатель пособия.

Полным полно подобных тебе безработных преподают в разных могилянках годами.
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22.09.2021 08:39 Ответить
Значит они или на нелегальном положении или имеют вид на жительство. А мне вид на жительство не положен по ому что я гражданин и чту закон поэтому не остаюсь дольше чем на 90 дней
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22.09.2021 08:47 Ответить
Какой вид на жительство?

Заносишь ходатайство с места работы в миграционную службу и все дела.

Я ж говорю, что ты и штатах без работы и тут никому не нужен.
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22.09.2021 08:52 Ответить
Какой ещё вид на жительство если я украинский гражданин
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22.09.2021 09:07 Ответить
твои проблемы. Обращаешься в миграционную службу для продления и флаг тебе в руки. Паспорт Украины слава богу пока кому попало не дают. Рисковать безопасностью страны из-за сотни иностранцев и менять законодательство - это сюр.
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22.09.2021 08:51 Ответить
А я и решаю - с двумя паспортами 😬 я же на ПМЖ не уезжал и паспорт Украины не сдавал и от гражданства не отказывалс
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22.09.2021 09:00 Ответить
Ну а чего ты голову морочишь всем? Читай закон Украины " Про громадянство Украины", кажеться статья 2. В твоем случае Украине насрать на твой американский паспорт.
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22.09.2021 09:56 Ответить
Кроме рваных колготок тещи тебе нечегоинвестировать, не вумничай.
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22.09.2021 08:23 Ответить
Иди за субсидией в очередь алень
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22.09.2021 08:29 Ответить
Отримання американської пенсії в Україні - це і є зразок інвестицій. Але для того щоб громадянин і резидент України одержував американську пенсію в Україні - наявність громадянства США обов"язкова. Без нього за законом пенсію припинять через 6 місяців. Тобто якщо український громадянин з грінкардом хоче зберегти американську пенсію - він не може повернутись на батьківщину і змушений залишатись у США до смерті під страхом втрати пенсії.
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22.09.2021 18:09 Ответить
Соглашений о двойном гражданстве Соединенные Штаты не заключали ни с одним государством мира. Американские законы не запрещают иметь гражданство других государств, то есть гражданин США может стать гражданином любой страны, но американские власти этого не признают, рассматривая его только как гражданина США.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Множественное_гражданство

Такую щедрость для американцев может только клован себе позволить. Ну а нашу Конституцию он уже давно насилует, гарант в зеленых трусиках...
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22.09.2021 07:42 Ответить
Ну пусть сделают как американцы а не строят из себя целку ах у вас американский паспорт. Так чтобы я со штатов выехал по а американскому а в Украину въехал по украинскому. Все - мне больше ничего не надо и я клянусь что не пойду работать в органы власти
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22.09.2021 08:15 Ответить
Закон нельзя прописать под одно государство. А такое явление как книжечка с двуглавой курицей на обложке даст повод бункерфюреру волать уже не просто о притеснении русскочелюстных, а о притеснении прав граждан рабссеи.
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22.09.2021 09:00 Ответить
Этого гаранта надо распять, в маечке и трусиках
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22.09.2021 08:43 Ответить
Несподіванка:
Стаття 2. Принципи законодавства України про громадянство
Законодавство України про громадянство ґрунтується на таких принципах:
1) єдиного громадянства - громадянства держави Україна, що виключає можливість існування громадянства адміністративно-територіальних одиниць України. Якщо громадянин України набув громадянство (підданство) іншої держави або держав, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України. Якщо іноземець набув громадянство України, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України;

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22.09.2021 10:02 Ответить
Изменилась в Законе «О гражданстве Украины» от 2001 года, по сравнению с предыдущим законом, формулировка условий принятия в гражданство Украины иностранцев и лиц без гражданства. Так, Закон «О гражданстве Украины» от 1991 года требовал непребывания в иностранном гражданстве. Закон «О гражданстве Украины» от 2001 года требует предоставления декларации об отсутствии иностранного гражданства (для лиц без гражданства) или прекращения иностранного гражданства (для иностранцев). Беженцы подают декларацию об отказе от иностранного гражданства. Предоставление обязательства прекратить иностранное гражданство не требуется от иностранцев, которые являются гражданами государств, законодательство которых предусматривает автоматическое прекращение гражданства этих государств одновременно с получением гражданства другого государства, или если международные договоры Украины с другими государствами, гражданами которых являются иностранцы, предусматривают прекращение лицами гражданства этих государств одновременно с приобретением гражданства Украины.

https://pravo.ua/articles/dvojnoe-dno-grazhdanstva/
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22.09.2021 10:43 Ответить
читай сам. а не чьи-то комментарии

Про громадянство України | від 18.01.2001 № 2235-III (rada.gov.ua)
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22.09.2021 11:11 Ответить
Стаття 9. Прийняття до громадянства України

Іноземець або особа без громадянства можуть бути за їх клопотаннями прийняті до громадянства України.

Умовами прийняття до громадянства України є:

1) визнання і дотримання Конституції України та законів України;

2) подання декларації про відсутність іноземного громадянства (для осіб без громадянства) або зобов'язання припинити іноземне громадянство (для іноземців).

Іноземці, які перебувають у громадянстві (підданстві) кількох держав, подають зобов'язання припинити громадянство (підданство) цих держав.

Іноземці, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, замість зобов'язання припинити іноземне громадянство подають декларацію про відмову особи, якій надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, від іноземного громадянства.

Іноземці із числа осіб, зазначених у частині двадцятій статті 4 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", замість зобов'язання припинити іноземне громадянство подають декларацію про відмову від іноземного громадянства особи, яка отримала посвідку на тимчасове проживання на підставі частини двадцятої статті 4 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства".

Причем заметь, это касается приехавших на постоянное проживание в Украине, а не для украинцев за рубежом.
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22.09.2021 11:19 Ответить
допустим я иностранец. подал декларацию, получил гражданство Украины и забил болт на декларацию. Дальше что? Читай статью 2 закона.
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22.09.2021 11:31 Ответить
Ты должен приехать на ПМЖ в Украину сначала. Сейчас зекоманда под руководством кремлевского агента Ермака нарулит так, что на востоке Украины появятся трупы рашистов с украинскими паспортами и бункерфюрер будет на весь мир волать о гражданской войне в Украине.
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22.09.2021 11:36 Ответить
Ну а нах ты голосовал за бубочку?
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22.09.2021 11:39 Ответить
Я голосовал за единственного подходящего на пост Президента Украины кандидата в обоих турах Петра Порошенко.
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22.09.2021 11:43 Ответить
У нас в стране проблемы с двойным гражданством из-за тупости тех, кто эту проблему поднимает
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22.09.2021 11:33 Ответить
В некоторых случаях США обращают внимание на второе гражданство. Например обладателям двух гражданств запрещено трудоустройство с допуском к секретной информации.
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22.09.2021 18:20 Ответить
кажется к государственной службе, а не секретной информации
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20.12.2021 23:33 Ответить
Певно,обдовбаний дебілко й справді вважає,що діаспоряни понароблюють собі українське громадянство,й усім буде щастя.

Насправді очікувана навала іракців,афганців,білорусів,конголезців....

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22.09.2021 07:52 Ответить
Я бы начал с того что житель Украины не служивший в ВСУ является гражданином с ограниченными возможностями и не может пользоваться всеми правами демократического общества. За основу можно взять опыт Израиля
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22.09.2021 07:56 Ответить
"Житель Украины не служивший в ВСУ " не може бути кандидатом в Президенти та народні депутати
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22.09.2021 08:23 Ответить
Це як мінімум.
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22.09.2021 08:47 Ответить
Ты для начала ВСК по вагнеровцам реализуй, а мы посмотрим. Возможно, ты только из тюрьмы маме в стирку передачки реализовать сможешь, да и то в виде афуенной поблажки. Бывший през все-таки.
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22.09.2021 08:15 Ответить
Языком ляпать - ума не надо.
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22.09.2021 08:17 Ответить
кто не будь!!!! Заклейте ему рот скотчем и наденьте смирительную рубашку. Боже, чем мы провинились перед тобой, за что нам это чудо в перьях????!!!!!! спасибо вам 75% де....ов!!!!!
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22.09.2021 08:19 Ответить
І звичайно подвійне громадянство з кацапами, бо хто ще має бажання сюди їхати, де вершать "правосуддя" портнов і татаров.
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22.09.2021 08:21 Ответить
Теревені про подвійне громадянство в Україні - відверта брехня. Жодна країна у світі юридично неспроможна в односторонньому порядку запровадити подвійне громадянство. Природньо, громадянин має певні обов'язки перед державою. Відповідно, громадянин з подвійним громадянством повинен мати обов'язки одночасно перед обома державами. Якщо ці обов'язки не будуть попередньо взаємоузгодженими, то може виникнути юридична колізія з тяжкими наслідками для громадянина. Наприклад, за умов теперішнього стану українського законодавства громадянин України приховано (зазвичай саме так це й відбувається) набув іноземного громадянства і таємно вступив на військову службу до збройних сил іноземної держави (приклад таємного рекрутування - Французький Іноземний легіон) та прийняв участь у військових діях з третьою іноземною державою, яка у, свою чергу, виявилася якщо не військовим союзником України (таких поки що немає), то хоча б новомодним "партнером" (випадок, звичайно, малоймовірний, але не виключений). У такому випадку українська Феміда зобов'язана такого громадянина на підставі ст.447 "Найманство" Кримінального Кодексу України притягти до кримінальної відповідальності (до 15 років позбавлення волі). Таким чином, запровадженню подвійного громадянства в Україні і в конкретній іноземній державі повинне передувати укладення Україною міжнародного договору саме з цією іноземною державою про взаємне узгодження прав і обов'зків громадянина перед Україною і цією іноземною державою. Це настільки рідкісне явище, що приклад ще треба пошукати.
Насправді мова йдеться про легалізацію (усунення обмеження в правах) громадян України, які добровільно набули іноземне громадянство.
Друге громадянство і зараз ніякими законами України не заборонене. Але відповідно до ч.1 ст.19 закону "Про громадянство України" добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави є підставою для втрати громадянства України. Згідно з ч.1 ст.22 вищезазначеного закону Президент України уповноважений припиняти громадянство України (позбавляти громадянства України забороняє ст.25 Конституції України, але "втрата шляхом припинення" відрізняється від "позбавлення" як "в лоб" від "по лобі").
Найсуттєвішим обмеженням в правах слід вважати вимогу п/п.6 п.2 ст.19 Закону України "Про державну службу", яка забороняє особам з іноземним громадянством перебувати на державній службі, оскільки це обмеження поширюється й на громадян України, які добровільно набули іноземне громадянство.
Крім всього вищезазначеного суттєвим є те, що кожна іноземна держава від осіб, які набули її громадянство, вимагає дотримання виключно власних обов'язків громадянина, абсолютно не зважаючи на наявність інших громадянств. Найпереконливішим доказом цього є перша частина тексту присяги, яку урочисто складає особа при набутті громадянства США (знайшов російський переклад): "Настоящим я клятвенно заверяю, что я абсолютно и полностью ОТРЕКАЮСЬ от верности и преданности любому иностранному монарху, властителю, государству или суверенной власти, подданным или гражданином которого я являлся до этого дня..." На що у такому випадку може розраховувати Україна як держава, якої так званий громадянин урочисто зрікся?
ВИСНОВОК: вся ця маячня з так званим "подвійним громадянством" просувається виключно в інтересах можновладців-високопосадовців, які раніше (поки що приховано) добровільно набули іноземне громадянство і діють на випередження, аби унебезпечитись від втрат посад у разі розголошення. А те, що це в Україні посилить демографічну дезінтеграцію, яка й без того йде повним ходом, цих негідників не бентежить.
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22.09.2021 08:24 Ответить
Американцам наше гражданство нужно как рыбе зонтик
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22.09.2021 08:38 Ответить
заберіть хто небудь у нього мікрофон.....
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22.09.2021 08:40 Ответить
Може "виключити"?
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22.09.2021 08:47 Ответить
Яке подвійне громадянство?Щоб можно було здриснути,після презедентства, в Італію,замість "Лук'янівки"?Нехай ще й американцям,як ізраільтянами,пообіцяє виплачувати пенсіі з українського бюджету.Своїх до жебратства доводить,зато годує колаборантів,ізраїльтян ще когось.ТЕЛЕ ***НЬ!
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22.09.2021 08:49 Ответить
Даунбасята рукоплещут.
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22.09.2021 08:50 Ответить
Он реализует раздвоение личности)
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22.09.2021 08:54 Ответить
Теперь ясно какой выход из демографической катастрофы
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22.09.2021 08:55 Ответить
Симпатичные девчонки
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22.09.2021 09:03 Ответить
и мальчишка ))
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22.09.2021 09:40 Ответить
Ляпни такое в 2019 году, то президентом сейчас была бы Тимошенко.
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22.09.2021 10:01 Ответить
Для двойного гражданства необходимо лет 30-50 мирной спокойной жизни и стабильное общество. Но не в такой обстановке, как сейчас. Просто так его принимать нельзя.

Хочешь двойное гражданство - тогда теряешь возможность голосовать, быть избранным, занимать госдолжности!
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22.09.2021 10:03 Ответить
Йому, какаяразніца. Він реалізує план фуйла і жити в Україні не планує.
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22.09.2021 10:11 Ответить
Хоть на третьем году президенства, можно же конституцию выучить или пусть сменит суфлера
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22.09.2021 12:27 Ответить
Двойное гражданство давно логично и проверено жизнью. Но в развитых странах лидерах. Когда гораздо больше едут как бы к ним---а не наоборот---если по простому. У нас только после окончания войны полностью и конечно после стабилизации финансово-экономической ситуации в стране. И тоже если по простому--то когда чуть разбогатеем. Легко догадаться---что не скоро. Ну ляпнул, ну не подумал, завтра не вспомнят, после завтра забудут там. Сытые голодных не разумеют!
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22.09.2021 16:00 Ответить
Якщо громадянин України з грінкардом повертається на пенсію на батьківщину - він втрачає американську пенсію через 6 місяців відсутності. Це закон США. Американське громадянство дає можливість необмежено зберегти американську пенсію після повернення з США.
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22.09.2021 18:02 Ответить
 
 