Зеленский на встрече с диаспорой США: "Мы обязательно реализуем идею двойного гражданства"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский заверил американцев украинского происхождения, что реализует идею двойного гражданства.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Зеленский сказал на встрече с представителями украинских организаций и церквей США, проходившей в Украинском институте Америки.
"Мы обязательно реализуем идею двойного гражданства, в частности для украинцев Америки", - сказал Зеленский, заметив, впрочем, что с законом о двойном гражданстве "не все просто".
"Это нельзя всем сделать, поскольку некоторые украинцы живут в тех странах, которые, мягко говоря, нам не друзья", - пояснил он.
Как сообщалось, 20 сентября начался рабочий визит Владимира Зеленского в США. Президент прибыл в Нью-Йорк для участия в 76-й сессии Генассамблеи ООН. 22 сентября запланировано его выступление в общих дебатах.
Пожалуйста, подождите...
Дві точно- Україна та РФ, а Ізраїль?
насправді в мільйонів українців вже давно є як мінімум один паспорт іншої країни, а російських паспортів взагалі неміряно
Коли я повертаюсь з України до США, на реєстрації квитка в аеропорту показую американський паспорт, а на паспортному контролі - український.
Диаспора в США - наивные дети по умственному развитию и в плане инвестиций - полнейший ноль.
Полным полно подобных тебе безработных преподают в разных могилянках годами.
Заносишь ходатайство с места работы в миграционную службу и все дела.
Я ж говорю, что ты и штатах без работы и тут никому не нужен.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Множественное_гражданство
Такую щедрость для американцев может только клован себе позволить. Ну а нашу Конституцию он уже давно насилует, гарант в зеленых трусиках...
Стаття 2. Принципи законодавства України про громадянство
Законодавство України про громадянство ґрунтується на таких принципах:
1) єдиного громадянства - громадянства держави Україна, що виключає можливість існування громадянства адміністративно-територіальних одиниць України. Якщо громадянин України набув громадянство (підданство) іншої держави або держав, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України. Якщо іноземець набув громадянство України, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України;
https://pravo.ua/articles/dvojnoe-dno-grazhdanstva/
Про громадянство України | від 18.01.2001 № 2235-III (rada.gov.ua)
Іноземець або особа без громадянства можуть бути за їх клопотаннями прийняті до громадянства України.
Умовами прийняття до громадянства України є:
1) визнання і дотримання Конституції України та законів України;
2) подання декларації про відсутність іноземного громадянства (для осіб без громадянства) або зобов'язання припинити іноземне громадянство (для іноземців).
Іноземці, які перебувають у громадянстві (підданстві) кількох держав, подають зобов'язання припинити громадянство (підданство) цих держав.
Іноземці, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, замість зобов'язання припинити іноземне громадянство подають декларацію про відмову особи, якій надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, від іноземного громадянства.
Іноземці із числа осіб, зазначених у частині двадцятій статті 4 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", замість зобов'язання припинити іноземне громадянство подають декларацію про відмову від іноземного громадянства особи, яка отримала посвідку на тимчасове проживання на підставі частини двадцятої статті 4 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства".
Причем заметь, это касается приехавших на постоянное проживание в Украине, а не для украинцев за рубежом.
Насправді очікувана навала іракців,афганців,білорусів,конголезців....
Насправді мова йдеться про легалізацію (усунення обмеження в правах) громадян України, які добровільно набули іноземне громадянство.
Друге громадянство і зараз ніякими законами України не заборонене. Але відповідно до ч.1 ст.19 закону "Про громадянство України" добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави є підставою для втрати громадянства України. Згідно з ч.1 ст.22 вищезазначеного закону Президент України уповноважений припиняти громадянство України (позбавляти громадянства України забороняє ст.25 Конституції України, але "втрата шляхом припинення" відрізняється від "позбавлення" як "в лоб" від "по лобі").
Найсуттєвішим обмеженням в правах слід вважати вимогу п/п.6 п.2 ст.19 Закону України "Про державну службу", яка забороняє особам з іноземним громадянством перебувати на державній службі, оскільки це обмеження поширюється й на громадян України, які добровільно набули іноземне громадянство.
Крім всього вищезазначеного суттєвим є те, що кожна іноземна держава від осіб, які набули її громадянство, вимагає дотримання виключно власних обов'язків громадянина, абсолютно не зважаючи на наявність інших громадянств. Найпереконливішим доказом цього є перша частина тексту присяги, яку урочисто складає особа при набутті громадянства США (знайшов російський переклад): "Настоящим я клятвенно заверяю, что я абсолютно и полностью ОТРЕКАЮСЬ от верности и преданности любому иностранному монарху, властителю, государству или суверенной власти, подданным или гражданином которого я являлся до этого дня..." На що у такому випадку може розраховувати Україна як держава, якої так званий громадянин урочисто зрікся?
ВИСНОВОК: вся ця маячня з так званим "подвійним громадянством" просувається виключно в інтересах можновладців-високопосадовців, які раніше (поки що приховано) добровільно набули іноземне громадянство і діють на випередження, аби унебезпечитись від втрат посад у разі розголошення. А те, що це в Україні посилить демографічну дезінтеграцію, яка й без того йде повним ходом, цих негідників не бентежить.
Хочешь двойное гражданство - тогда теряешь возможность голосовать, быть избранным, занимать госдолжности!