Зеленский на встрече с диаспорой США: "Мы обязательно реализуем идею двойного гражданства"

Президент Владимир Зеленский заверил американцев украинского происхождения, что реализует идею двойного гражданства.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Зеленский сказал на встрече с представителями украинских организаций и церквей США, проходившей в Украинском институте Америки.

"Мы обязательно реализуем идею двойного гражданства, в частности для украинцев Америки", - сказал Зеленский, заметив, впрочем, что с законом о двойном гражданстве "не все просто".

"Это нельзя всем сделать, поскольку некоторые украинцы живут в тех странах, которые, мягко говоря, нам не друзья", - пояснил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Двойное гражданство в Украине должно быть, это усилит нас, - Шмыгаль. ВИДЕО

Как сообщалось, 20 сентября начался рабочий визит Владимира Зеленского в США. Президент прибыл в Нью-Йорк для участия в 76-й сессии Генассамблеи ООН. 22 сентября запланировано его выступление в общих дебатах.