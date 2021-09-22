Зеленский рассказал диаспоре США, как "вылизывается" Украина: "У нас сейчас дороги уже лучше, чем в Нью-Йорке"

Президент Владимир Зеленский на встрече с американцами украинского происхождения рассказал, сейчас в Украине дороги уже лучше, чем в Нью-Йорке.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Зеленский сказал на встрече с представителями украинских организаций и церквей США, проходившей в Украинском институте Америки.

По словам Зеленского, необходимо "восстановить историю, справедливость, уважение к многовековому, многонациональному и многоцветному государству".

Причем восстановление уважения, по его словам, измеряется конкретными вещами. Среди таких вещей президент назвал строительство дорог.

"У нас сейчас дороги уже лучше, чем в Нью-Йорке, - указал он, вызвав одобрительные аплодисменты аудитории. - Мы должны "вылизать" наше государство, чтобы были брусчатка, дороги, мосты, - это и есть уважение к истории нашей страны".

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Глава государства также подчеркнул, что приоритетом его работы является возвращение в Украину мира. Это будет происходить путем дипломатии, переговоров "с очень сложным государством и сложными людьми", и необходимо давление международного сообщества, "всех, кто может хоть что-то сделать для восстановления нашего государства со всеми нашими людьми и территориями". Зеленский призвал украинцев за рубежом сделать для этого все возможное.

В свою очередь президент Украинского конгрессового комитета Америки Андрей Футей отметил, что украинская объединенная громада прилагает все усилия, чтобы влиять на американскую политику в отношении Украины. И таким образом - способствовать реализации стратегического курса Украины на членство в НАТО и ЕС, восстановлению территориальной целостности, а также остановке проекта Nord Stream 2.