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Новости Политика Украины
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Зеленский рассказал диаспоре США, как "вылизывается" Украина: "У нас сейчас дороги уже лучше, чем в Нью-Йорке"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский рассказал диаспоре США, как

Президент Владимир Зеленский на встрече с американцами украинского происхождения рассказал, сейчас в Украине дороги уже лучше, чем в Нью-Йорке.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Зеленский сказал на встрече с представителями украинских организаций и церквей США, проходившей в Украинском институте Америки.

По словам Зеленского, необходимо "восстановить историю, справедливость, уважение к многовековому, многонациональному и многоцветному государству".

Причем восстановление уважения, по его словам, измеряется конкретными вещами. Среди таких вещей президент назвал строительство дорог.

"У нас сейчас дороги уже лучше, чем в Нью-Йорке, - указал он, вызвав одобрительные аплодисменты аудитории. - Мы должны "вылизать" наше государство, чтобы были брусчатка, дороги, мосты, - это и есть уважение к истории нашей страны".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский на встрече с диаспорой США: "Мы обязательно реализуем идею двойного гражданства"

Глава государства также подчеркнул, что приоритетом его работы является возвращение в Украину мира. Это будет происходить путем дипломатии, переговоров "с очень сложным государством и сложными людьми", и необходимо давление международного сообщества, "всех, кто может хоть что-то сделать для восстановления нашего государства со всеми нашими людьми и территориями". Зеленский призвал украинцев за рубежом сделать для этого все возможное.

В свою очередь президент Украинского конгрессового комитета Америки Андрей Футей отметил, что украинская объединенная громада прилагает все усилия, чтобы влиять на американскую политику в отношении Украины. И таким образом - способствовать реализации стратегического курса Украины на членство в НАТО и ЕС, восстановлению территориальной целостности, а также остановке проекта Nord Stream 2.
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Топ комментарии
+66
В каком Нью-Йорке?

В том, что на Донбассе?
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22.09.2021 07:43
+55
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22.09.2021 07:44
+52
Ага, а корупция лучше чем в Сомали !
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22.09.2021 07:41
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Остап Бендер украинского разлива....😂
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22.09.2021 10:34 Ответить
а Остап Бендер никакого другого, как украинско(Остап)-еврейско(Бендер)-турецкого(Ибрагимович) происхождения и не имел изначально.

Не москалем же сраным он был.)
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27.09.2021 20:31 Ответить
ЛОХИ73 , ЛЮБУЙТЕСЯ ТИМ , КОГО ВИ ОБРАЛИ !!! ВАМ НЕ СОРОМНО ??? ГАНЬБИЩЕ !!! ДНО !!
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22.09.2021 11:30 Ответить
"Зеленский рассказал диаспоре США, как "вылизывается" Украина" - ЗЄкретин 90 левела переплутав Україну і анус Каломийського.
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22.09.2021 11:44 Ответить
Якщо йде мова про порівняння деяких ділянок магістральних доріг (ще їх буває так помпезно називають дорогами державного чи республіканського значення) в Україні, щойно відремонтованих (чи якісно - побачимо) з дорогами та вулицями до, та в Нью-Йорку в Донецькій області , то згоден з паном Президентом України. Якщо говорити про якість доріг в Києві - столиці України, то тільки деякі ділянки центральних вулиць таки переасфальтовані. Також якісні дороги в Конча-Заспу та Пуща-Водицю. Це там, де живе так звана "еліта" вони ж "слуги народу" (якого???!!!). Яка якість доріг всередині цих місць сказати не можу, бо нам, просто людям, крім тієї "еліти" туди попасти зась. Що стосується вулиць та доріг в інших місцях та районах столиці, то якщо сказати що їх стан ганебний, то це значить нічого не сказати. За якість прибудинкових територій навіть не знаю що говорити. Ну нема в українській мові таких слів про такий супер поганий стан.

А пан Президент України повинен говорити тільки правду... Бо тому хто хоч раз збрехав, хто ж йому більше повірить?
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22.09.2021 12:01 Ответить
вылизывается бюджет в карман под соус дорог
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22.09.2021 12:41 Ответить
идиот и позор на весь мир, стучал бы потихоньку марковкой по клавишам и все в зале бы смеялись и хлопали в ладошки, теперь смеётся над дурачком-президентом весь мир.
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22.09.2021 13:00 Ответить
Ну пусть в Киеве на Куреневку заедет и почувствует своей дупой какой там асфальт. Или даже на Оболони
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22.09.2021 14:43 Ответить
Рассказал и глазом не моргнул... До самого Благовещенска

http://www.bible-for-you.org/desk/turist/doroga.php
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22.09.2021 15:38 Ответить
http://www.bible-for-you.org/desk/turist/doroga.php
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22.09.2021 15:40 Ответить
дурне - поехало в турнэ......
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22.09.2021 17:03 Ответить
приіхало з турне, так и залишилося дурнє
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23.09.2021 09:31 Ответить
Брешет и не краснеет, ворюга зеленый!
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23.09.2021 01:11 Ответить
Пока наша Шмаркля смогла вылизать только бородатой бабушке
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22.10.2021 12:57 Ответить
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