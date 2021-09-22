Войска РФ четыре раза срывали режим "тишины" на Донбассе, применяя 120-мм минометы и гранатометы. Потерь нет, - штаб ООС
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За прошедшие сутки, 21 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была контролируемой. По сравнению с предыдущими сутками интенсивность боевых действий на линии соприкосновения уменьшилась.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
По данным штаба, войска РФ продолжали обстрелы позиций украинских защитников, 4 раза нарушив режим прекращения огня, из них 1 раз с применением запрещенного минского договоренностями вооружения.
Так, вблизи Каменки российско-оккупационные войска применили запрещенное вооружение, осуществив 15 выстрелов из минометов калибра 120 мм.
В направлении населенного пункта Шумы, пытаясь вызвать ответный огонь, противник обстрелял позиции ВСУ из стрелкового оружия.
Возле Лебединского российские наемники задействовали гранатометы различных систем.
В сторону Новолуганского враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и подствольных гранатометов.
"Украинские защитники вели активную оборону и подавляли огневые средства противника, применяя разрешенное минскими договоренностями вооружение. Благодаря усилиям наших воинов рубеже украинских подразделений остались неизменными", - говорится в сообщении.
"Потерь среди украинских защитников нет", - сообщили в штабе.
Также сообщается, что в течение текущих суток, 22 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
"Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать ситуацию и решать задачи по отражению и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в штабе.
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А вот это уже что-то новенькое . Есть вероятность продвижения ?