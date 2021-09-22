Не совпали графики: в Госдепе США сообщили, что встреча в ООН глав внешнеполитических ведомств США, Франции, Великобритании и Германии отменена
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Запланированная ранее встреча глав внешнеполитических ведомств США, Франции, Великобритании и Германии отменена в связи с несовпадением графиков мероприятий.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, сообщил журналистам на брифинге высокопоставленный представитель американского Госдепартамента.
"Я думаю, что графики помешали этой встрече на министерском уровне. Но многие из министров этих стран собираются встретиться друг с другом в других форматах", - сказал чиновник.
На вопрос, будет ли у госсекретаря США Энтони Блинкена двусторонняя встреча с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, он ответил: "Я ожидал бы, что у госсекретаря и министра иностранных дел будет возможность обменяться мнениями в какой-то момент в течение недели".
Как отмечают СМИ, он не сказал, что причиной отмены встречи может быть дипломатический кризис, связанный с отказом Австралии от приобретения у Франции подводных лодок.
На прошлой неделе президент США Джо Байден, премьер-министры Австралии Скотт Моррисон и Великобритании Борис Джонсон объявили о создании нового трехстороннего партнерства в области безопасности - AUKUS. Первой крупной инициативой AUKUS станет строительство атомного подводного флота для Австралии. Это предусматривает отказ Канберры от контракта на строительство подлодок с французской компанией Naval Group на $90 млрд.
Французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан заявил в связи решением Канберры, что союзники "не относятся друг к другу с такой жестокостью, с такой непредсказуемостью".
Страны Евросоюза выразили солидарность с Францией, продемонстрировав единство, которое рассматривается наблюдателями как угроза соглашению Австралии с ЕС о свободной торговле.
Госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон в интервью изданию Politico он заявил: "Держать слово - это важнейшее условие для доверия между демократиями и союзниками. Продвигаться вперед в переговорах по торговле со страной, которой мы больше не доверяем, делая вид, что ничего не произошло, немыслимо".
Глава Евросовета Шарль Мишель сказал журналистам в ООН, что в сложившейся с подлодками ситуации Европе нужно прикладывать больше усилий на укрепление собственного оборонного потенциала.
"Это не направлено против наших союзников, но, если мы будем более крепкими и стойкими, это означает: и наши альянсы (с другими странами. - Ред.) также будут сильнее", - цитируют его слова западные СМИ.
При этом он заявил, что в ситуации с расторжением Австралией соглашения с Францией США продемонстрировали недостаток надежности по отношению к своим европейским союзникам.
"Элементарные принципы для союзников - транспарентность и доверие, они идут вместе. А что мы видим? Мы видим явную нехватку транспарентности и благонадежности", - отметил Мишель.
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6 червня 2021 року
У середу я вирушаю до Європи - у першу закордонну подорож за мого президентства. Ця поїздка буде наповнена зустрічами з багатьма нашими найближчими демократичними партнерами - включаючи G7, нашими союзниками по НАТО та керівництвом Європейського Союзу,
У цей момент глобальної невизначеності, коли світ все ще бореться з пандемією, яка стається раз на століття, ця подорож призначена реалізувати відновлену відданість Америки нашим союзникам і партнерам, а також демонстрації спроможності демократій як відповідати на виклики, так і стримувати загрози у нову еру.
Сполучені Штати, незалежно від того, чи вони зупиняють повсюди пандемію COVID-19, чи відгукаються на потреби наростаючої кліматичної кризи, чи протистоять шкідливим діям урядів Китаю і Росії, повинні очолювати світ з позиції сили.
А вчора вже розказував, що Мы завершаем период безжалостной войны и открываем новую эру безжалостной дипломатии.
Стільки торочив про європейських союзників і партнерів і як тепер все буде по-іншому - і на тобі.
Борюсік лихий, бо "животворящий" сидів у відпустці і не брав телефон і в Європі взагалі кліпали очима на дії Штатів в Афгані, але за Австралію мусив вписатися. Угода нормальна, тільки зробити це потрібно було інакше. Американці від самого початку писали, що він - абсолютний слабак у переговорах, не здатен, завалює і Обама йому того не доручав. Тепер видно.
Верещав про налагодження зіпсованих попередником стосунків, але сам уже добряче їм насолив.
Британському прем"єр-міністру Черчіллю приписують слова, сказані ним стосовно Даладье і Чемберлена, які підписали Мюнхенську угоду: "Вони між війною і ганьбою вибрали ганьбу… А тепер отримали і війну і ганьбу!" Те ж саме отримають і Меркель з Макроном!
"Мораль, философия, наука, религия - все это в Европе нужно лишь затем, чтобы научить людей спасать свою шкуру.
Под предлогом спасения шкуры. в конце концов, мы все друг друга поубиваем.
Человеческая шкура стала флагом Европы.
Флаги раскрашены по - разному, в зависимости от страны, но все они сделаны из одной материи - человеческой шкуры." - Курцио Малапарте, писатель, Италия, автор романов "Шкура", "Капут", "Бал в Кремле", книг "Техника государственного переворота", Проклятые тосканцы"
а так і сп2 дали добудувати і горшки з європейцями всеодно побили. п - професіоналізм.
а що там зроблять з меркельшою уже не цікаво, вона - політичний пенсіонер і вже нічого не вирішує.
а щодо економічної агресії - то це залежить від типу санкцій. наприклад, якщо заборонити таким компаніям постачання технологій із США, обслуговування банками США, заборона на ведення будь-яких проектів на території США, тощо. виглядає вже не як гопнічество, а як економічний самозахист. але й цього навіть робити не треба, достатньо лише об'явити про наміри. для більшості любителів сп2 економічний розрив із штатами несе набагато більше втрат, ніж гіпотетичний зиск від сп2.
Санкции США против Германии, ударят по США. Германия не даром считается "локомотивом европы". И смысл обострять отношения? Порадовать *****? Меркельшей было ясно сказано - СП2 будет завершён.
Ну и коротенько, за 2018 год -
В 2018 году ежегодный товарообмен между США и ФРГ превысил 183 млрд. долларов при некоем перекосе. Если американский экспорт в Германию достиг 57,7 млрд. долларов, то немецкий в США составил более 125 млрд. долларов. А с другой стороны, ФРГ является лишь пятым торговым партнером Америки после Китая, Канады, Мексики и Японии. Если взять объем инвестиций в экономику США, то там ФРГ занимает лишь седьмое место после Великобритании, Японии, Нидерландов, Канады, Франции и Швейцарии. Прямые инвестиции Германии в экономику США составили 310 млрд. долларов, а американские в экономику ФРГ - 136 млрд. долларов. Примечательно также, что германские предприятия в США дают работу примерно 700 тыс. человек и являются четвертым по значимости зарубежным работодателем, во многом обеспечивающим экспорт продукции из США. Так, автомобильный концерн BMW занимает четвертое место среди американских экспортеров автомобилей
Але, яка експресія і непідробний гнів у французів стосовно недотримання слова між союзниками: "Держать слово - это важнейшее условие для доверия между демократиями и союзниками. Продвигаться вперед в переговорах по торговле со страной, которой мы больше не доверяем, делая вид, что ничего не произошло, немыслимо". А ви зберіться в Мінську і побалакайте. Лукавий вам картопляних чипсів насможить, а Ангеля пивасика привезе. І все уладиться, Штанмайєр зуб дає.