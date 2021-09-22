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Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 230 млн, число жертв - 4,7 млн. По суточной смертности Украина занимает четвертое место в Европе. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 230 млн, число жертв - 4,7 млн. По суточной смертности Украина занимает четвертое место в Европе. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 22 сентября в мире зарегистрировали 470 099 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 8 223 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировали 230 318 726 случаев инфицирования, из них 470 099 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 722 782 человека, из них 8 223 за минувшие сутки.

Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 230 млн, число жертв - 4,7 млн. По суточной смертности Украина занимает четвертое место в Европе 01

Побороли болезнь и вылечились 207 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 230 млн, число жертв - 4,7 млн. По суточной смертности Украина занимает четвертое место в Европе 02

Украина находится на 19-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 18-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 7-ю, по летальным случаям - 16-ю и 4-ю позицию соответственно.

Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 230 млн, число жертв - 4,7 млн. По суточной смертности Украина занимает четвертое место в Европе 03

Вместе с тем, в мире по суточной смертности от коронавируса лидируют Россия, США и Бразилия.
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А де боти?

Вчать методички по розкручуванню ненависті до невакцинованих?
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22.09.2021 08:41 Ответить
И это результат того, что в Ухани один китаец сожрал не ту летучую мышь? Придурки
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22.09.2021 09:34 Ответить
Легенды и сказки
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22.09.2021 12:02 Ответить
А если взять в соотношению к количеству реального населения. Возможно мы окажемся на 1 месте.
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22.09.2021 10:50 Ответить
Ну, к увеличению суточной смертности от ковида до 137 человек антиваксеры необыкновенно спокойно относятся. Это ж не смерть одного студента в кафе-баре в день вакцинации.
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22.09.2021 16:13 Ответить
 
 