В Украине за сутки от COVID-19 умерли 105 человек, зафиксированы 6 754 новых случая заражения, 2 095 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 6 754 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 22 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 21 сентября 2021 в Украине зафиксированы 6 754 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 625, медработников - 125).

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 2 175 человек;

летальных случаев - 105;

выздоровели - 2 095 человек.

За сутки протестированы:

методом ПЦР - 36 642 человека,

методом ИФА - 11 347 человек,

экспресс-тестами - 34 254 человека.

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За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 362 559 человек;

выздоровели - 2 235 668 человек;

летальных случаев - 55 161;

проведено ПЦР-тестов - 12 551 650.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (774), Днепропетровской (556), Донецкой (460) областях, г. Киев (456), Львовской (449) и Одесской (442) областях", - рассказали в Минздраве.







