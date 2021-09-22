В Украине за сутки от COVID-19 умерли 105 человек, зафиксированы 6 754 новых случая заражения, 2 095 человек выздоровели
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В Украине зафиксированы 6 754 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 22 сентября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 21 сентября 2021 в Украине зафиксированы 6 754 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 625, медработников - 125).
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 2 175 человек;
летальных случаев - 105;
выздоровели - 2 095 человек.
За сутки протестированы:
методом ПЦР - 36 642 человека,
методом ИФА - 11 347 человек,
экспресс-тестами - 34 254 человека.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 362 559 человек;
выздоровели - 2 235 668 человек;
летальных случаев - 55 161;
проведено ПЦР-тестов - 12 551 650.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (774), Днепропетровской (556), Донецкой (460) областях, г. Киев (456), Львовской (449) и Одесской (442) областях", - рассказали в Минздраве.
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