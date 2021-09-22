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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 105 человек, зафиксированы 6 754 новых случая заражения, 2 095 человек выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 105 человек, зафиксированы 6 754 новых случая заражения, 2 095 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 6 754 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 22 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 21 сентября 2021 в Украине зафиксированы 6 754 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 625, медработников - 125).

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 105 человек, зафиксированы 6 754 новых случая заражения, 2 095 человек выздоровели 02 госпитализированы - 2 175 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 105 человек, зафиксированы 6 754 новых случая заражения, 2 095 человек выздоровели 02 летальных случаев - 105;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 105 человек, зафиксированы 6 754 новых случая заражения, 2 095 человек выздоровели 02 выздоровели - 2 095 человек.

За сутки протестированы:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 105 человек, зафиксированы 6 754 новых случая заражения, 2 095 человек выздоровели 02 методом ПЦР - 36 642 человека,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 105 человек, зафиксированы 6 754 новых случая заражения, 2 095 человек выздоровели 02 методом ИФА - 11 347 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 105 человек, зафиксированы 6 754 новых случая заражения, 2 095 человек выздоровели 02 экспресс-тестами - 34 254 человека.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 230 млн, число жертв - 4,7 млн. По суточной смертности Украина занимает четвертое место в Европе. ИНФОГРАФИКА

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 105 человек, зафиксированы 6 754 новых случая заражения, 2 095 человек выздоровели 02 заболели - 2 362 559 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 105 человек, зафиксированы 6 754 новых случая заражения, 2 095 человек выздоровели 02 выздоровели - 2 235 668 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 105 человек, зафиксированы 6 754 новых случая заражения, 2 095 человек выздоровели 02 летальных случаев - 55 161;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 105 человек, зафиксированы 6 754 новых случая заражения, 2 095 человек выздоровели 02 проведено ПЦР-тестов - 12 551 650.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (774), Днепропетровской (556), Донецкой (460) областях, г. Киев (456), Львовской (449) и Одесской (442) областях", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 105 человек, зафиксированы 6 754 новых случая заражения, 2 095 человек выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 105 человек, зафиксированы 6 754 новых случая заражения, 2 095 человек выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 105 человек, зафиксированы 6 754 новых случая заражения, 2 095 человек выздоровели 13
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 105 человек, зафиксированы 6 754 новых случая заражения, 2 095 человек выздоровели 14
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Може почнемо опалення в містах достроково включати? В мене сьогодні вранці за вікном +5 С (Київ).

Кажуть, що при переохолодженні людського організму опір респіраторним інфекціям знижується ...
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22.09.2021 09:15 Ответить
ага, пусть включают

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22.09.2021 10:08 Ответить
Зате на кожному бігборді і паркані є реклама "Великого крадівництва" і одна за одною їдуть машини з дорожним бітумом з росії.
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22.09.2021 10:05 Ответить
 
 