РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
21003 посетителя онлайн
Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
1 210 7
выборы (24313) Госдума (1252) Кулеба Дмитрий (2657)

Выборы в Госдуму РФ в ОРДЛО и в оккупированном Крыму - бутафория. Украина зафиксировала их как преступление России, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Выборы в Госдуму РФ в ОРДЛО и в оккупированном Крыму - бутафория. Украина зафиксировала их как преступление России, - Кулеба

Проведя выборы в Госдуму на оккупированных территориях, Россия как государство-оккупант грубо нарушила международное право.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил во вторник министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, отвечая в Нью-Йорке на вопросы журналистов.

"Сейчас мы не можем остановить Россию - это суровая реальность жизни, но идет фиксация доказательств совершения преступления Россией на оккупированных территориях, - отметил он. - И придет время, когда все эти доказательства станут основой для привлечения России к ответственности - и политической, и юридической ".

Политика и, в частности, международная политика - это "игра в долгую", добавил он.

Украина фиксирует "политически и юридически" на уровне нот, принятых документов факты нарушений, совершенных Российской Федерацией.

Кулеба назвал выборы на Донбассе и в оккупированном Крыму "бутафорией, которая направлена ​​лишь на показательную легитимизации и демонстрацию политической силы на этих территориях". Но для их статуса как будущих украинских территорий эти выборы значения не имеют, заметил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выборы в Госдуму РФ: аналитики обнаружили 14 миллионов "аномальных" голосов за "Единую Россию"

Как сообщалось, в период 17-19 сентября состоялось голосования на выборах в Госдуму РФ. 15 сентября Европарламент принял резолюцию, призывающую ЕС к готовности не признать парламент России и рассмотреть возможность исключения России из ПАСЕ, если парламентские выборы в России в 2021 году будут признаны сфальсифицированными и нарушающими демократические принципы и международное право.

США также осудили проведение выборов на оккупированных территориях Украины.

МИД Украины 17 сентября выразил решительный протест и осудил противоправную организацию и проведение Россией выборов на временно оккупированной территории Крыма. Кроме того, Украина осудила принудительное привлечение к голосованию украинских граждан, которым были незаконно розданы паспорта РФ на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну то й що...

Кацапи давно витерли ноги об європейців. Так що вони заплющать очі.
показать весь комментарий
22.09.2021 08:38 Ответить
"Выборы" в ДурьДуму РАБссии....Анекдот
показать весь комментарий
22.09.2021 08:46 Ответить
Получается что все кто разрешил открыть участки в Украине, для голосования на этих выборах, являются соучастниками преступления??? 🤔Надеюсь они понесут наказание, как и за многие свои другие преступления, которые они успели совершить, находясь у власти
показать весь комментарий
22.09.2021 08:49 Ответить
Це щоб дамбасюри вважали що вони вже за паребріком, а їхні голоси і нафіг не потрібні.
показать весь комментарий
22.09.2021 08:57 Ответить
а зеля наоборот поощрял голосовние донбаситов- это дурдом
показать весь комментарий
22.09.2021 09:01 Ответить
Где ?! Где она всё это сделала (осудила..зафиксировала) ? В ООН, в Гааге ? У себя под подушкой ? Пустобрех..ни одной точной ссылки...
показать весь комментарий
22.09.2021 09:02 Ответить
Дозволити країні окупанту проводити вибори в неокупованій частині України - це що?Дурість?Тупість?Невігластво? НІ! ЦЕ план Б, від єрмака-подляка.
показать весь комментарий
22.09.2021 09:15 Ответить
 
 